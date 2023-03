Páté zásnuby. Mediální magnát Murdoch se chce v 92 letech znovu oženit

Miliardář Murdoch oznámil své zásnuby v rozhovoru pro jeden z bulvárních deníků, který vlastní. „Byl jsem velice nervózní. Děsil jsem se toho, že se znovu zamiluji, ale věděl jsem, že je to už naposledy. Tedy doufám. Jsem velice šťastný,“ cituje mediálního magnáta stanice CNN.

Murdoch se vyslovil na den svatého Patrika, protože je podle svých slov ze čtvrtiny Ir, a navlékl své nastávající diamantový prsten. Svatba by se měla konat na letos, na konci léta. „Oba se těšíme, že spolu strávíme druhou polovinu svého života,“ dodal Murdoch.

Neuplynul přitom ani rok, co se Murdoch rozvedl po šesti letech manželství s bývalou supermodelkou a herečkou Jerry Hallovou (66).

Rupert Murdoch má celkem šest dětí, před sňatkem s modelkou byl ženatý s podnikatelkou Wendi Dengovou (53), se kterou má dvě dcery Grace (21) a Chloe (19). S první manželkou, letuškou Patricíí Bookerovou (zemřela v roce 2000) má dceru Prudence MacLeodovou (64), s druhou ženou, novinářkou Annou Mannovou (77) má dceru Elisabeth (53) a syny Lachlana (50) a Jamese (49).

Rupert Murdoch je šéfem multimediální společnosti News Corp. Vydává mimo jiné listy jako The Wall Street Journal, New York Post, The Times a The Sun. Murdochova média se v minulých letech opakovaně musela bránit obviněním z předpojatosti, rasismu (například v souvislosti s karikaturou tenistky Sereny Williamsové), či popírání klimatických změn při zpravodajství o australských lesních požárech.