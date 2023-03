V dalším filmu o Harrym Potterovi bych si zahrál rád, přiznává Rupert Grint

Jednu z nejslavnějších dětských rolí současnosti získal Rupert Grint v pouhých jedenácti letech. „Bylo to celé mé dětství,“ vzpomíná. Po boku herce Daniela Radcliffa (Harry Potter) a Emmy Watsonové (Hermiona Grangerová), natočil o čarodějnickém světě celkem osm filmů.

Dvě dekády po uvedení prvního filmu do kin se trojice v roce 2021 znovu sešla při natáčení dokumentu Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic. Od té doby se spekuluje o tom, že by společnost mohla natočit filmové pokračování.

Grint během rozhovoru v televizním pořadu This Morning přiznal, že by i on rád viděl, jak by slavný příběh pokračoval. „Myslím, že kdyby to bylo správné načasované a na natáčení by se vrátili všichni, tak ano. Weasley byl postavou, která pro mě byla opravdu důležitá, stali jsme se tak trochu jedním člověkem,“ řekl.

Speciál Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic (2022)

V současné době mohou diváci vidět britského herce v novém psychologickém thrilleru Někdo klepe na dveře. Je to jeho první filmová role po osmi letech.

V květnu 2020 se Rupert Grint a jeho přítelkyně Georgia Groomová stali rodiči, narodila se jim dcera.

Herec se kromě práce u filmu a divadla s nadšením věnuje také včelaření. „Je to dobré pro naše životní prostředí. Možná začnu brzy prodávat i výrobky vlastní značky. Budu vyrábět med a vydělám na tom hned,“ zavtipkoval v jednom z rozhovorů.

