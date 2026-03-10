Je to hrozný pocit. Úžasné i traumatizující, říká Rupert Grint o rodičovství

Se svou dlouholetou přítelkyní Georgií Groome, známou hlavně z britské komedie On je fakt boží! (2008), má Rupert Grint již dvě děti – k pětileté Wednesday před deseti měsíci přibyla mladší sestra Goldie.
„Ten strach z toho, co by se dítěti mohlo stát, jaké nebezpečí na něj kde číhá – to je něco nenormálního. Už u Wednesday jsem tohle zažíval,“ svěřil se v rozhovoru pro The Hollywood Reporter. „Těch prvních pár měsíců jako by člověka vytrhlo z běžného života. Je to hrozný pocit – na jednu stranu ta nejvíc úžasná věc, ale na druhou stranu i traumatizující.“
Jako příklad v minulosti uvedl to, že kdykoliv Wednesday usnula, chodil kontrolovat, jak dýchá. „Nechci to rozebírat do detailu, ale první noc byla prostě děsivá. Vůbec jsem nemohl spát, jen jsem ji neustále kontroloval,“ přiznal v rozhovoru pro Entertainment Tonight z roku 2021. „Spánek je pro mě něco problematického. Když jsem jako malý slýchal, že někdo ‚zemřel ve spánku‘, asi jsem nabyl představy, že je spánek něco velice ošemetného.“
Ze tří hlavních hvězd filmové ságy o Harrym Potterovi byl Rupert Grint prvním, kdo si pořídil rodinu. Až v roce 2023 jej následoval Daniel Radcliffe, když přivítal na svět své první dítě s dlouhodobou partnerkou Erin Drake.
Rupert a Georgia spolu chodí již od roku 2011; veškeré detaily společného života si však pečlivě drží v soukromí. O jejich partnerském štěstí se Rupert krátce zmínil v roce 2021, když dával rozhovor reportérům magazínu Glamour.
„Je to něco dočista přirozeného, jsme prostě nejlepší přátelé. Přemýšlíme nad věcmi stejně, jako bychom byli jeden a ten samý člověk,“ pochvaloval si tenkrát herec. „Právě díky tomu nám to pořád klape. Těžko říct, čím přesně to je, ale funguje to a to je super.“
Role otce se Grintovi následně stala tou největší životní prioritou. „Rozhodně mi to posunulo úhel pohledu,“ uvedl. „Jako táta teď mnohem lépe chápu, co pro člověka znamená rodina, a že její ztráta je něčím nepředstavitelným.“