Rupert Everett se honil za dokonalým tělem. Skoro jsem se zmrzačil, říká

Sedmašedesátiletého Ruperta Everetta počátkem června vyzpovídali reportéři magazínu The Guardian. V rozhovoru přišla řeč především na jeho zdraví, které v minulosti herec – ve snaze udržet si svalnatou postavu a atraktivní vzhled – dle vlastního vyjádření dosti podceňoval.
„Škodil jsem sám sobě, ve výsledku jsem se skoro zmrzačil. Nechtělo se mi dodržovat takové ty věci jako třeba protahovat se, přestože je to před posilováním potřeba, aby se člověku nezkracovaly šlachy,“ přiznává Everett. „Prostě mě to nebavilo, tak jsem to nedělal. Teď mám za to, že moje chřadnutí bude probíhat hlavně co do kosterního svalstva.“
Zatímco na počátku své kariéry musel spoléhat na různé vycpávky, které se mu dařilo tajit i před samotnými režiséry, postupně se vypracoval na archetyp typického hollywoodského hezouna. „V jednu chvíli všechno vypadalo skvěle. Měl jsem svaly a tak vůbec… Ale nevydrželo mi to. Dneska říkám, že to byl takový můj hollywoodský rok,“ pokračuje Everett, známý například z filmu Svatba mého nejlepšího přítele s Julií Robertsovou.
Když byl nicméně dotázán, jakou radu by dal svému mladšímu já, jeho odpověď se netýkala tréninkové disciplíny.
„Když vystoupíte na jeviště, musíte si uvědomit, že spousta lidí zaplatila za to, aby mohla vidět právě vás. Je jedno, jestli se zrovna cítíte na dně nebo máte pocit, že vám život utíká mezi prsty… To byl totiž můj problém,“ svěřil se rodák z Norfolku. „Neustále jsem trpěl dojmem, že ten svůj vytoužený život promeškávám, že se odehrává někde jinde.“
V létě 2024 Everett potvrdil sňatek se svým dlouhodobým partnerem, brazilským účetním jménem Henrique. „Nikdy jsem neměl v lásce svatby – ale vzhledem k tomu, jakým problémům běžně gay páry čelí, šlo především o zařízení se do budoucna. Koneckonců, už jsme spolu dlouho,“ řekl v rozhovoru pro magazín Tatler. „Nevím, kolik času ještě mám – ještě jsem ostatně neviděl vysokého chlapa, který by se dožil pětadevadesáti… Jeden zkrátka nikdy neví.“