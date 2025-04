„Upřímně řečeno, velice doufám, že má dcera Lou bude se mnou spát v posteli, i když bude v mém věku. Já spím pořád často v jedné posteli s mámou a nepřijde mi to vůbec divné,“ svěřila se Rumer Willisová v podcastu What in the Winkler.

Rumer Willisová s dcerou Louette a sestrami Scout a Tallulah

Herečka a zpěvačka se rozpovídala i o blízkém vztahu se svými dvěma mladšími sestrami Scout (33) a Tallulah (31). Sestry se totiž prý i po třicítce koupou společně. Podle Willisové jsou na to zvyklé odmalička a zůstalo jim to až do dospělosti. „Lidé si možná myslí, že je to šílené a dost divné, ale já si to nemyslím,“ říká.

Podle ní je tento způsob výchovy součástí životního stylu celé rodiny, který má vštípený už od dětství. Během rozhovoru v podcastu se snažila také objasnit, proč nenechává svou malou dceru v noci spát v jiném pokoji a ani to do blízkého budoucna neplánuje.

“Dvouletou dceru také nenechávám samotnou. Někdy o tom samozřejmě přemýšlím do hloubky. Představte si, že byste vzali gorilí mládě nebo štěně, když jsou mu dva týdny nebo tři měsíce, a nechali ho spát v jiné místnosti, než spí jeho máma. Všichni by se na vás dívali tak, že jste blázen. Ale my lidé si říkáme, že dítě může a mělo by samotné spát celou noc, naučit se být samo. Ale vždyť ono se zatím samo neumí ani najíst!“ prohlásila.

„Mimochodem, ani my dospělí mnohdy nevíme, jak se uklidnit. Když nám není hej, voláme třeba svým přátelům a známým. Někteří lidé pijí víno, jiní berou drogy, další snědí celou vaničku zmrzliny. Pokud vám ten samý komfort poskytne nejbližší rodina, je to podle mě úžasné,“ popisuje.

Dodává, že i když se její způsob výchovy stane možná terčem kritiky, stojí si za ním. „Realita je nakonec bohužel ta, že lidé budou mít na mou výchovu vždy svůj názor a budou mě kritizovat nebo hledat chyby, ať už udělám cokoli. Už jen kvůli tomu, že prarodiči mé dcery jsou Bruce Willis a Demi Moore,“ myslí si Rumer Willisová.