Kvůli otcově demenci šla na testy. Dcera Bruce Willise se bojí o své zdraví

Přestože Bruce Willis ještě před pár lety platil za jednu z nejznámějších hollywoodských hvězd, v roce 2022 jeho kariéru ukončily zdravotní problémy. Trpí degenerativními mozkovými onemocněními, jako je afázie a frontotemporální demence, takže v posledních letech tráví čas už jen s rodinou.
Jeho nejstarší dcera Rumer Willisová v rozhovoru pro magazín People prozradila, že i ona již podstupuje genetické testy zaměřené na potenciální zdravotní rizika.
„Dostat odpovědi je někdy děsivé. Samozřejmě máme v rodině různé genetické věci, nejen demenci. Někteří příbuzní měli rakovinu prsu, další zase jiné neduhy. Ale v informacích je síla,“ sdělila reportérům.
Vyšetření jí zprostředkovává organizace Function, se kterou Rumer v současnosti spolupracuje. „Když vám zjistí predispozici k nějaké chorobě, rázem můžete aktivně pracovat na to, abyste si například minimalizovali zánětlivost nebo se zaměřili na zdraví svého srdce. Díky Function se spousta takových věcí dá skvěle vysledovat,“ vysvětluje.
Zdraví pro ni ostatně bylo prioritou už před otcovou diagnózou. „Myslím, že své zdraví tak nějak všichni považujeme za samozřejmost, dokud o něj nepřijdeme,“ říká. „Když se tedy člověk v tomto ohledu po malých krůčcích snaží chovat proaktivně, v pozdějším věku to pro něj třeba nebude tak strmý pokles.“
Mezi tyto „malé krůčky“ v jejím podání patří užívání doplňků stravy, nepoužívání parfémů nebo domácí strava, díky které se nemusí tolik obávat mikroplastů z jednorázových obalů. Dle svých slov se tím snaží chránit nejen sebe, ale i svoji dceru.
„Na Instragramu může tohle všechno vypadat jako kupa nesmyslů, ale svůj efekt to má. V současném světě na nás prakticky útočí každou chvíli něco. Existuje celá řada věcí, kterým musíme neustále čelit,“ říká Rumer. „Být proaktivní mi proto připadá v podstatě jako jediná možnost.“
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27. února 2026