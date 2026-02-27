V rozhovoru uvedla, že aktuálně pracuje hned na několika projektech najednou, aby uživila sebe i svou malou dceru Louettu. „Mám několik zaměstnání, momentálně jsou to tři práce,“ říká Rumer Willisová a zdůrazňuje, že od rodičů žádné peníze nepobírá.
„Pracuju už od dob, kdy jsem byla teenager. Vždycky jsem měla několik prací najednou.“ Herečka a zpěvačka vysvětlila, že si rodiče vždy přáli, aby byla finančně samostatná a naučila se s financemi hospodařit.
|
Manželka Bruce Willise vysvětlila, proč musel nemocný herec z domu
„Moji rodiče byli v tomhle velmi přísní. Vždycky říkali: ‚Chceme, abys byla schopná postarat se sama o sebe a nespoléhat na ostatní‘,“ uvedla. Dodala, že díky tomu získala silný pocit zodpovědnosti a pracovní morálky.
Velkou motivací je pro ni dnes i mateřství. Herečka se netají tím, že chce své dceři jít příkladem a ukázat jí, jak důležité je spoléhat sama na sebe. Právě narození dítěte podle ní ještě posílilo její odhodlání budovat stabilní kariéru a finanční jistotu vlastními silami.
Willisová také přiznala, že vyrůstat ve slavné rodině není vždy výhoda. „Lidé automaticky předpokládají, že máte všechno v životě snadné,“ řekla. „Ale realita je, že se snažím budovat vlastní kariéru a vlastní identitu, a to je někdy hodně náročné.“
Dnes je podle svých slov na to, jak její rodiče nastavili hranice, vlastně hrdá. „Jsem za to vděčná,“ uzavřela Rumer. „Protože vím, že všechno, co mám, jsem si musela odpracovat sama.“
Demi Moore a Bruce Willis byli manželé od roku 1987 do rozvodu v roce 2000. Svého času patřili k nejznámějším hollywoodským párům 90. let, mají spolu tři dcery – Rumer, Scout a Tallulah. Po rozvodu si udrželi přátelský vztah.
Bruce Willis, známý například z filmů jako Smrtonosná past či Šestý smysl, už několik let nepracuje kvůli svému vážnému zdravotnímu stavu. Rodina v roce 2022 oznámila, že mu byla diagnostikována afázie, později přibyla také frontotemporální demence (FTD).
|
Požehnání i prokletí. Manželka Bruce Willise promluvila o jeho zdravotním stavu
Současná manželka herce, Emma Hemingová Willisová, na sociálních sítích pravidelně informuje o stavu svého manžela. Onemocnění je vážné a neexistuje na něj žádný lék, ale Bruce tráví stále čas i s rodinou, i když už v současné době nežije ve společné domácnosti a potřebuje intenzivní péči.