Rumer Willisová ukázala, jak krmí tříletou dceru. Dlouhodobé kojení hájí

Autor:
  13:13
Sedmatřicetiletá herečka Rumer Willisová se opětovně vyjádřila k negativním poznámkám týkajícím se jejího rodičovství. Nedávno sklidila kritiku za to, že stále kojí svou dceru Louettu, která oslavila 18. dubna tři roky.

Americká herečka Rumer Glenn Willisová je nejstarší dcerou slavných hollywoodských herců Bruce Willise a Demi Moore. Známá je například díky výhře v taneční show Dancing with the Stars a v poslední době také jako zastánkyně kojení své tříleté dcery.

Rumer Willisová kojí dceru, která oslavila v dubnu 2026 své třetí narozeniny.
Rumer Willisová na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024)
Rumer Willisová a její sestry Scout a Tallulah
Bruce Willis s dcerou Rummer a vnučkou Louettou (2023)
32 fotografií

Ve videu zveřejněném na Instagramu je vidět krátký záběr, na němž Willisová dceru kojí. S popiskem „Když někdo začne soudit moje rodičovství“. V druhé půlce videa pak jasně naznačuje, že to vnímá jako téma, do kterého nikomu nic není.

Už v říjnu minulého roku sdílela Rumer fotku, na níž kojí tehdy ještě dvouletou Lou. „Všem haterům, kteří se navážejí do mého kojení dvouleté dcery, přeju požehnaný den,“ napsala do popisku.

Nejsem matka lesana, kojení v restauraci obtěžuje i mě, říká Brzobohatá

Kojení starších dětí (tzv. dlouhodobé kojení) se mnohdy setkává s kritickými reakcemi. Zatímco někteří odborníci doporučují odstavovat dítě od mateřského mléka nejpozději okolo druhého roku věku, což se zpravidla děje přirozeně, jiní poukazují, že i u dětí starší dvou let může mít kojení významné benefity. Zvyklosti v tomto směru se navíc liší i regionálně, přičemž v evropském prostředí nebývá kojení starších dětí příliš běžné.

Rumer s jejím tehdejším přítelem, hudebníkem Derekem Richardem Thomasem, přivítali malou Lou na svět v dubnu 2023; v roce 2024 však jejich vztah skončil rozchodem. Herečka od té doby žije životem matky samoživitelky.

„Být na dítě sama je někdy těžké. Ne, že by to bylo tak náročné s mou holčičkou, to nikdy. Ale jsou dny, kdy to na člověka doléhá, když má dělat úplně všechno sám,“ napsala Rumer Willisová v listopadu k videu, na němž si během procházky po parku – ač s úsměvem – utírá slzy.

ANKETA: Kdy je podle vás vhodné přestat kojit?

celkem hlasů: 146
Vstoupit do diskuse

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.