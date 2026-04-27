Americká herečka Rumer Glenn Willisová je nejstarší dcerou slavných hollywoodských herců Bruce Willise a Demi Moore. Známá je například díky výhře v taneční show Dancing with the Stars a v poslední době také jako zastánkyně kojení své tříleté dcery.
Ve videu zveřejněném na Instagramu je vidět krátký záběr, na němž Willisová dceru kojí. S popiskem „Když někdo začne soudit moje rodičovství“. V druhé půlce videa pak jasně naznačuje, že to vnímá jako téma, do kterého nikomu nic není.
Už v říjnu minulého roku sdílela Rumer fotku, na níž kojí tehdy ještě dvouletou Lou. „Všem haterům, kteří se navážejí do mého kojení dvouleté dcery, přeju požehnaný den,“ napsala do popisku.
|
Nejsem matka lesana, kojení v restauraci obtěžuje i mě, říká Brzobohatá
Kojení starších dětí (tzv. dlouhodobé kojení) se mnohdy setkává s kritickými reakcemi. Zatímco někteří odborníci doporučují odstavovat dítě od mateřského mléka nejpozději okolo druhého roku věku, což se zpravidla děje přirozeně, jiní poukazují, že i u dětí starší dvou let může mít kojení významné benefity. Zvyklosti v tomto směru se navíc liší i regionálně, přičemž v evropském prostředí nebývá kojení starších dětí příliš běžné.
Rumer s jejím tehdejším přítelem, hudebníkem Derekem Richardem Thomasem, přivítali malou Lou na svět v dubnu 2023; v roce 2024 však jejich vztah skončil rozchodem. Herečka od té doby žije životem matky samoživitelky.
„Být na dítě sama je někdy těžké. Ne, že by to bylo tak náročné s mou holčičkou, to nikdy. Ale jsou dny, kdy to na člověka doléhá, když má dělat úplně všechno sám,“ napsala Rumer Willisová v listopadu k videu, na němž si během procházky po parku – ač s úsměvem – utírá slzy.