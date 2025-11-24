Často už mě nepoznává, za každé objetí jsem ale vděčná, říká dcera Bruce Willise

Autor:
  10:30
Nejstarší dcera Bruce Willise a Demi Moore Rumer (37) se svěřila fanouškům na sociálních sítích a promluvila o zdravotním stavu svého otce. Americký herec od roku 2023 bojuje s frontotemporální demencí a podle jeho dcery mnohdy ji ani ostatní členy rodiny či přátele při návštěvách často už ani nepoznává.
Rumer Willisová na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024)

Rumer Willisová na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024) | foto: Reuters

Bruce Willis s dcerou Rummer a vnučkou Louettou (2023)
Rumer Willisová (36) a její sestry Scout (33) a Tallulah (31) se stále koupou...
Bruce Willis s dcerou
Bruce Willis s přáteli. Na veřejnosti se herec objevil poprvé od chvíle, kdy...
47 fotografií

Americká herečka Rumer Willisová promluvila o otci na Instagramu. I přesto, že ji hvězda filmu Smrtonosná past mnohdy už ani nepoznává, přiznává, že je ráda za každý moment strávený s tátou a každé společné chvilky si moc váží.

Bruce Willis s rodinou v roce 2020

„Jsem tak moc vděčná za to, že za ním mohu přijít a obejmout ho, ať už mě pozná, nebo ne. Vím, že cítí mou lásku a já ji zase cítím od něj. Pořád v něm vidím tu jiskru, která tam někde je. Máme mezi sebou hluboké pouto. To je opravdu moc hezké. Táta mě už často bohužel ani nepoznává, ale za každé naše objetí jsem vděčná,“ prohlásila vítězka 20. série taneční soutěžní show Dancing with the Stars.

Rumer Willisová na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024)
Bruce Willis s dcerou Rummer a vnučkou Louettou (2023)
Rumer Willisová (36) a její sestry Scout (33) a Tallulah (31) se stále koupou společně a často spí v jedné posteli se svou mámou, herečkou Demi Moore.
Bruce Willis s dcerou Rumer
47 fotografií

Na návštěvy otce bere i svou dvouletou dceru, kterou má s muzikantem Derekem Richardem Thomasem. „Jsem zkrátka vděčná, že tam můžu jet s Louette a trávit s ním ještě nějaký čas, cítit jeho přítomnost, milovat ho a být s ním,“ popisuje.

Svěřila se také, že jí fanoušci velmi často posílají dotazy ohledně zdravotního stavu jejího otce. „Lidé mi tuto otázku kladou denně. Je těžké na ni odpovědět, protože pravda je taková, že nikdo s FTD (frontotemporální demencí) na tom není dobře,“ vysvětlila.

„Táta se snaží, vede si v rámci možností dobře – tedy na někoho, kdo trpí touto nemocí. Jak bych na to mohla odpovědět stylem, že si vede skvěle a všechno je perfektní? Víte, to podle mě v téhle situaci nejde,“ říká. Onemocnění se projevuje například změnami v chování, osobnosti, poruchami řeči a paměti.

Chtěla jsem se rozvést, přiznala manželka herce Bruce Willise trpícího demencí

Jeho diagnózu oznámila hercova rodina veřejně v roce 2023. Lékaři mu nejprve diagnostikovali afázii a poté frontotemporální demenci.

Willis má od roku 2009 za manželku Emmu Hemingovou (47), která se již několikrát v minulosti vyjádřila o tom, jak hercovo onemocnění ovlivnilo fungování jejich rodiny a vztahy. Přiznala mimo jiné, že bylo pro ni nesmírně těžké pochopit, že změny v manželově chování nejsou součástí jejich vztahu, který spěje ke konci, ale důsledkem nemoci.

„Pocítila jsem opravdu velkou úlevu, když jsem pochopila, že tohle není můj manžel, jakého jsem znala, ale někdo úplně jiný. Za vše může nemoc, která mu ovlivňuje mozek. Jakmile to slyšíte podrobně od lékaře, co se vlastně přesně děje, vidíte všechno najednou úplně jinak. Hodně věcí jsem musela pochopit a přehodnotit,“ řekla Hemingová, která má s hercem dvě dcery, Mabel (13) a Evelyn (11).

Z předchozího manželství s herečkou Demi Moore (62), se kterou byli do roku 2000, má Bruce Willis tři dcery – Rumer Glenn (37), Scout LaRue (34) a Tallulah Belle (31).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemocný Hezucký poslal vzkaz. Mareš se neubránil pláči, že parťák nemohl vysílat

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Leoš Mareš vysílal v úterý ranní show na Evropě 2 společně s Kateřinou Říhovou, ovšem bez svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého, který měl původně dorazit do studia. Oba moderátoři během...

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života

Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction...

Jana z Mostu se celý život věnovala hlavně rodině. Děti ale dospěly a ona se rozhodla ještě něco začít. Začala cestovat, chodit na koncerty a odhodlala se i ke kroku, který by v 57 letech málokdo...

Často už mě nepoznává, za každé objetí jsem ale vděčná, říká dcera Bruce Willise

Rumer Willisová na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024)

Nejstarší dcera Bruce Willise a Demi Moore Rumer (37) se svěřila fanouškům na sociálních sítích a promluvila o zdravotním stavu svého otce. Americký herec od roku 2023 bojuje s frontotemporální...

24. listopadu 2025  10:30

Udělej si něco s tím obličejem, říkali mi na konkurzech, vzpomíná Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

Herečka Sydney Sweeney (28) se svěřila se svými náročnými začátky v Hollywoodu. Už jako dospívající čelila hvězda seriálu Euphoria během konkurzů nevybíravým poznámkám a ponižujícímu jednání.

24. listopadu 2025  9:37

Fakt nemám ráda cvičení, ale vím, že trochu musím, přiznává Jitka Smutná

Jitka Smutná

Herečka Jitka Smutná (73) je známá z televizní obrazovky a filmového plátna. Je ale i úspěšnou písničkářkou, což potvrzuje fakt, že právě vydává své první hudební album s názvem V proudu budem stát....

24. listopadu 2025

Když jsem chtěl zlobit, odjel jsem do zahraničí, říká syn Lucie Bílé

Filip Kratochvíl a Lucie Bílá

„Mě to to taky dojalo,“ říká Filip Kratochvíl po poslechu nového alba Lucie Bílé. Je jedním z prvních, kterým zpěvačka pouští svoje písničky. Vyjadřuje se k nim minimálně, ale umí ho zasáhnout.

24. listopadu 2025

Nebyla to nejlepší chvilka, komentuje Janis Sidovský Hámův vtip ze Slavíků

Český slavík 2025: Pavel Vítek a Janis Sidovský

Slavný pár Janis Sidovský (57) a Pavel Vítek (63) se stal během pátečního večera terčem jednoho z mnoha nekorektních vtipů moderátorů Aleše Hámy (52) a Ondřeje Sokola (54). Během přímého přenosu se...

23. listopadu 2025  21:10

Britney Spears je zpět na Instagramu. Opět točí videa a předvádí se v tangách

Britney Spears se vrátila na Instagram a opět se předvádí v prádle (listopad...

Britney Spears (43) odešla z Instagramu tolikrát, že už to neumějí spočítat ani její nejvěrnější fanoušci. Vždy se po několika dnech na sociální síť vrátila. Učinila tak i tentokrát. Po smazání účtu...

23. listopadu 2025  14:59

Mám rakovinu v posledním stádiu, zbývá mi nejvýš rok, oznámila vnučka JFK

Tatiana Schlossbergová na snímku z roku 2023

Tatiana Schlossbergová, vnučka zavražděného prezidenta USA Johna F. Kennedyho, oznámila, že má agresivní formu rakoviny a že jí zbývá méně než rok života. Pětatřicetiletá novinářka to napsala v eseji...

23. listopadu 2025  13:26

Do rolí chodím bezhlavě. S jednou bych však měla problém, říká Zlatohlávková

Premium
Zuzana Zlatohlávková se považuje za intuitivní herečku s dobrou vizuální...

Nezlobil bych se, kdyby žádost o rozhovor odmítla. Zradilo ji koleno a bez berlí se neobejde. Jenže rodačku ze Slovenska Zuzanu Zlatohlávkovou jen tak něco nerozhodí, což potvrzují řádky, které z...

23. listopadu 2025

Tom Cruise označuje rozvod exmanželky Kidmanové s Urbanem za karmu

Tom Cruise (Cannes, 18. května 2022)

Americký hollywoodský herec Tom Cruise (63) se vyjádřil k rozvodu své bývalé manželky Nicole Kidmanové (58) s country zpěvákem Keithem Urbanem (58). Podle zdrojů vnímá herec její druhý rozvod jako...

23. listopadu 2025  11:42

Patrik Hezucký zůstává v nemocnici, fanouškům poslal vzkaz z lůžka

Patrik Hezucký

Moderátor rádia Evropa 2 Patrik Hezucký (55) zůstává stále v benešovské nemocnici. Navštěvuje ho tam jeho parťák Leoš Mareš, byl za ním i Miloš Pokorný a další kolegové z rádia. V sobotu večer...

23. listopadu 2025  9:20

Získejte robotický vysavač i moderní fén: Hledáme testerky pro domácí pomocníky Dreame
Získejte robotický vysavač i moderní fén: Hledáme testerky pro domácí pomocníky Dreame

Značka Dreame spojuje výkon s designem a u svých produktů představuje chytré funkce, ideální pro moderní domácnost. Zapojte se do našeho testování...

Režisér v úspěch Chalupářů nevěřil. Seriál plný hvězd slaví 50 let od premiéry

LEGENDÁRNÍ DVOJICE. Hlavní hvězdy seriálu Jiří Sovák a Josef Kemr. Neboli Evžen...

Každé léto se na televizních obrazovkách pravidelně vrací seriál Chalupáři s Jiřím Sovákem a Josefem Kemrem v hlavních rolích. Baví diváky napříč generacemi, a 23. listopadu uplyne už padesát let od...

23. listopadu 2025

Do Bachelora jsme se nehlásili, pornoherečku bychom nechtěli, říkají bratři Dubovičtí

Reality show Bachelor Česko se vrátila v nové podobě. O přízeň soutěžících se...

V reality show Bachelor si nyní vybírají lásku dva singl muži – jednovaječná dvojčata Martin a Miroslav Dubovičtí (33). V rozhovoru pro iDNES.cz prozradili, co předcházelo podpisu smlouvy s televizí...

23. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.