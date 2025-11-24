Často už mě nepoznává, za každé objetí jsem ale vděčná, říká dcera Bruce Willise

Americká herečka Rumer Willisová promluvila o otci na Instagramu. I přesto, že ji hvězda filmu Smrtonosná past mnohdy už ani nepoznává, přiznává, že je ráda za každý moment strávený s tátou a každé společné chvilky si moc váží.
„Jsem tak moc vděčná za to, že za ním mohu přijít a obejmout ho, ať už mě pozná, nebo ne. Vím, že cítí mou lásku a já ji zase cítím od něj. Pořád v něm vidím tu jiskru, která tam někde je. Máme mezi sebou hluboké pouto. To je opravdu moc hezké. Táta mě už často bohužel ani nepoznává, ale za každé naše objetí jsem vděčná,“ prohlásila vítězka 20. série taneční soutěžní show Dancing with the Stars.
Na návštěvy otce bere i svou dvouletou dceru, kterou má s muzikantem Derekem Richardem Thomasem. „Jsem zkrátka vděčná, že tam můžu jet s Louette a trávit s ním ještě nějaký čas, cítit jeho přítomnost, milovat ho a být s ním,“ popisuje.
Svěřila se také, že jí fanoušci velmi často posílají dotazy ohledně zdravotního stavu jejího otce. „Lidé mi tuto otázku kladou denně. Je těžké na ni odpovědět, protože pravda je taková, že nikdo s FTD (frontotemporální demencí) na tom není dobře,“ vysvětlila.
„Táta se snaží, vede si v rámci možností dobře – tedy na někoho, kdo trpí touto nemocí. Jak bych na to mohla odpovědět stylem, že si vede skvěle a všechno je perfektní? Víte, to podle mě v téhle situaci nejde,“ říká. Onemocnění se projevuje například změnami v chování, osobnosti, poruchami řeči a paměti.
|
Chtěla jsem se rozvést, přiznala manželka herce Bruce Willise trpícího demencí
Jeho diagnózu oznámila hercova rodina veřejně v roce 2023. Lékaři mu nejprve diagnostikovali afázii a poté frontotemporální demenci.
Willis má od roku 2009 za manželku Emmu Hemingovou (47), která se již několikrát v minulosti vyjádřila o tom, jak hercovo onemocnění ovlivnilo fungování jejich rodiny a vztahy. Přiznala mimo jiné, že bylo pro ni nesmírně těžké pochopit, že změny v manželově chování nejsou součástí jejich vztahu, který spěje ke konci, ale důsledkem nemoci.
„Pocítila jsem opravdu velkou úlevu, když jsem pochopila, že tohle není můj manžel, jakého jsem znala, ale někdo úplně jiný. Za vše může nemoc, která mu ovlivňuje mozek. Jakmile to slyšíte podrobně od lékaře, co se vlastně přesně děje, vidíte všechno najednou úplně jinak. Hodně věcí jsem musela pochopit a přehodnotit,“ řekla Hemingová, která má s hercem dvě dcery, Mabel (13) a Evelyn (11).
Z předchozího manželství s herečkou Demi Moore (62), se kterou byli do roku 2000, má Bruce Willis tři dcery – Rumer Glenn (37), Scout LaRue (34) a Tallulah Belle (31).