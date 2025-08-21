Představitel čerta z pohádky Z pekla štěstí oslavil šedesátiny svatbou s přítelem

Herec a textař Rudolf Kubík, který si zahrál třeba čerta v pohádce Z pekla štěstí, pozval přátele na oslavu svých 60. narozenin a z narozeninového večírku se nakonec vyklubala svatba. Vzal si svého přítele Ottu Babczynského, s nímž žije už 27 let.
Rudolf Kubík a Monika Absolonová

Rudolf Kubík a Monika Absolonová | foto: Profimedia.cz

Rudolf Kubík s partnerem
Zleva Rudolf Kubík, Karel Gott a Václav Vydra během natáčení pokračování...
Rudolf Kubík, Linda Finková a Bořek Slezáček v muzikálu Láska nebeská
Monika Absolonová a Rudolf Kubík na pohřbu Evy Pilarové.
„Pozval nás na oslavu svých narozenin. A nakonec se z toho vyklubala svatba. S jeho partnerem Otíkem se po 27 letech vztahu vzali. V šoku jsme byli všichni,“ napsala na Instagram zpěvačka Monika Absolonová, která byla jedním z hostů a nečekaně byla požádána, aby na svatbě i zazpívala.

„Bylo to dojemný, silný, opravdový, hluboký, překrásný. Když se potkají dvě srdce, dvě duše, které k sobě pasují, je to zázrak. A jak říká Táďa: zázraky se dějí mamko! Ano Táďo, kluci jsou toho příkladem. Byly tam i obě maminky, krásný to bylo,“ napsala Absolonová, kterou s Kubíkem pojí letité přátelství.

Slavný čert Rudolf Kubík okna v bytě v Holešovicích neumývá, ale sprchuje

„S Monikou jsme přátelé od jejích šestnácti let, kdy jsem jí otextoval první písničku – Pod peřinou. Od té doby jsme jako rodina,“ říká Kubík, který napsal písničky na album Hance Křížkové, otextoval několik songů Karlu Gottovi a taky Petru Kotvaldovi. Marilyn v Kotvaldově podání se stala hitem. Kromě toho hraje v muzikálech v divadlech Broadway nebo Hybernia.

Pro televizní diváky je znám především jako čert z pohádky Z pekla štěstí. Zahrál si i v dalším Troškově filmu Slunce, seno, erotika.

