Představitel čerta z pohádky Z pekla štěstí oslavil šedesátiny svatbou s přítelem

„Pozval nás na oslavu svých narozenin. A nakonec se z toho vyklubala svatba. S jeho partnerem Otíkem se po 27 letech vztahu vzali. V šoku jsme byli všichni,“ napsala na Instagram zpěvačka Monika Absolonová, která byla jedním z hostů a nečekaně byla požádána, aby na svatbě i zazpívala.
„Bylo to dojemný, silný, opravdový, hluboký, překrásný. Když se potkají dvě srdce, dvě duše, které k sobě pasují, je to zázrak. A jak říká Táďa: zázraky se dějí mamko! Ano Táďo, kluci jsou toho příkladem. Byly tam i obě maminky, krásný to bylo,“ napsala Absolonová, kterou s Kubíkem pojí letité přátelství.
„S Monikou jsme přátelé od jejích šestnácti let, kdy jsem jí otextoval první písničku – Pod peřinou. Od té doby jsme jako rodina,“ říká Kubík, který napsal písničky na album Hance Křížkové, otextoval několik songů Karlu Gottovi a taky Petru Kotvaldovi. Marilyn v Kotvaldově podání se stala hitem. Kromě toho hraje v muzikálech v divadlech Broadway nebo Hybernia.
Pro televizní diváky je znám především jako čert z pohádky Z pekla štěstí. Zahrál si i v dalším Troškově filmu Slunce, seno, erotika.