Cítím se na dvacet, vypadám na třicet a je mi osmdesát, vtipkuje Rudolf Hrušínský
Od Christové přes Kuchařovou až po Osako a Piskovou. Jak dnes vypadají vítězky Miss
V roce 1989 se první novodobou královnou krásy v tehdejším Československu stala Ivana Christová. Dnes už fungují tři klání vedle sebe - dvě z nich už vítězku pro rok 2026 mají, vyhlášení zbývající...
Urbanová ukázala postavu rok po porodu, bývalá pornoherečka žije v Ekvádoru
Karolína Urbanová alias Daisy Lee se na Instagramu podělila o proměnu svého těla rok po porodu. Bývalá pornoherečka přiznala, že se po narození syna ve svém těle necítila dobře. Návrat k původní...
Taťána Kuchařová se před 20 lety stala Miss World, začínala jako Miss mléko
Před 20 lety, 30. září 2006, se mohli čeští fanoušci soutěží miss poprvé radovat z celosvětového úspěchu české dívky. V polské Varšavě byla v soutěži krásy Miss World vyhlášena vítězkou tehdy...
Kašpárek vzal do společnosti svou vnadnou přítelkyní. Zaujala odvážným modelem
Šéfkuchař Radek Kašpárek (45) přišel na módní show návrháře Osmanyho Laffity se svou novou přítelkyní Ivanou Věžníkovou (38) a hned byli středem pozornosti. Věžníková totiž zvolila extravagantní...
Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová zazářila na módní přehlídce Laffity
Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová má k módě blízko. Dcera moderátorky Zuzany Belohorcové se znovu objevila na přehlídkovém mole, tentokrát během velkolepé show návrháře Osmanyho Laffity v...
Cítím se na dvacet, vypadám na třicet a je mi osmdesát, vtipkuje Rudolf Hrušínský
Přestože ho poslední dobou trápí zdraví a v pondělí 5. října oslaví 80. narozeniny, Rudolf Hrušínský nepřestává hrát v televizi ani v divadle. Právě kolegové z Divadla Bez zábradlí mu připravili k...
Po okupaci přišel trest. Jan Kačer žil v odloučení od rodiny. Jako opuštěný mamut, říkal
Velikán, ikona, modla. Génius, kapacita, autorita. S kolika takovými poklonami se během života setkal a obvykle nad nimi jen nechápavě vrtěl hlavou.
Zendaya natáčela v Praze. Ve videu bojuje na Strahově a skáče ze střechy muzea
Americká herečka Zendaya (30) se v nové kampani švýcarské sportovní značky On proměnila v hrdinku akčního filmu. V reklamním spotu natočeném v Praze předvádí bojové scény, utíká před útočnicemi a...
Michelle z Prciček ukázala čtrnáctiletou dceru. Vypadají jako dvojčata
Hvězda filmu Prci, prci, prcičky a seriálu Jak jsem poznal vaši matku Alyson Hanniganová (52) zveřejnila selfie se svou čtrnáctiletou dcerou Keevou. Lidé se podivují, jak moc si jsou s dcerou...
Kuchařová otevřeně: o manželovi, Miss World i nařčení lidskoprávních organizací
Od jejího vítězství v Miss World uplynulo dvacet let a Taťána Kuchařová dnes žije spokojený manželský život, věnuje se modelingu, beauty projektům i práci pro seniory a ženy. V rozhovoru pro iDNES.cz...
Zdědila talent a skromnost: Dcera Mekyho Žbirky promluvila o slavném otci
Rodina Mekyho Žbirky dál pečuje o jeho odkaz a pět let po jeho úmrtí vydává reedici jeho alba Songs for Boys & Girls, které vyšlo před 27 lety pro děti. Na bukletu je mezi dětskými obrázky jeden,...
Sting nechtěl skončit jako jeho rodiče. Pohled z okna rodného domu ho deprimoval
Jeden z králů britského popu Sting prošel za půlstoletí na hudební scéně snad všemi styly kromě heavy metalu. Zpěvák, baskytarista, skladatel a autor řady hitů oslaví 2. října 2026 pětasedmdesáté...
Promluvila o svém napadení a přišla o práci. Janě Fabiánové lidi nevěřili
Dříve se musela hodně hlídat, aby nepřibrala. Herečka a zpěvačka Jana Fabiánová, která je vegankou, ale říká, že od doby, co jí jenom rostlinnou stravu, tak se jí zlepšil metabolismus. „Kalorie vůbec...
Zlepšuje se to, říká Michaela Maurerová o vztahu s dvojčaty, která šla k otci
Starší dvojčata Josef a Magdalena budou zanedlouho plnoletá, těm už dávno Michaela Maurerová dětské knihy nečte. Ale ani skoro osmiletá Emma o to nestojí. „Chodí do druhé třídy, ale už je z ní...
Cítila jsem se jako „odhozená Karlem Gottem.“ Formanová o osudových mužích i Americe
Jestli má někdo o čem vyprávět, pak Martina Formanová k takovým lidem určitě patří. Jako mladičká prožila roky s Karlem Gottem, později přesídlila do USA, kde se vdala za Miloše Formana. Píše knihy a...
Patrová novostavba 4+kk 125 m2, pozemek 395 m2, Těšetice u Znojma
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Peníze od Michala Davida nechce. David Gránský po vážném úrazu odmítl pomoc
Herec David Gránský (34) se po operaci zlomené holenní a lýtkové kosti zotavuje doma. Zranění z muzikálu Ledové království mu přineslo neplánovanou pracovní pauzu. Finanční pomoc mu nabídl i zpěvák...
Pavol Habera zveřejnil fotku se synem. Paul Henry otce hodně přerostl
Když naposled viděli diváci Superstar Paula Henryho Haberu (17), byl to malý kluk, co přišel navštívit tátu na natáčení. Pavol Habera (64) letos v porotě Superstar opět usedl a příliš se nezměnil....