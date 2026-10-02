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Cítím se na dvacet, vypadám na třicet a je mi osmdesát, vtipkuje Rudolf Hrušínský

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  16:20
Přestože ho poslední dobou trápí zdraví a v pondělí 5. října oslaví 80. narozeniny, Rudolf Hrušínský nepřestává hrát v televizi ani v divadle. Právě kolegové z Divadla Bez zábradlí mu připravili k blížícímu se jubileu tajnou oslavu. A co na svůj věk říká herec? „Člověk si pomalu na to zvykne, že. Ono to není najednou, jde to rok po roce,“ vtipkoval. „Nemám tendenci bilancovat, mám tendenci jít se převléknout z kostýmu. A kdybych věděl, že vás bude tolik, tak jsem opravdu zhubnul, abych vypadal hezky na těch fotkách!“
Hana Heřmánková, Petr Pospíchal, Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, Josef Carda a Václav Vydra po představení Blbec k večeři (30. září 2026)
Rudolf Hrušínský v seriálu Ulice (2025)
V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf Hrušínští.
Rudolf Hrušínský v seriálu Ulice (2023)
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