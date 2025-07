Je super, že mi nikdy v ničem nebránil, říká manželka režiséra Havlíka

Rudolf Havlík o otcovství a režii

CO ŘÍKÁM JEJÍ KNIZE

Její román Domov je stav mysli je naprosto skvělý. Myslím, že jde o důležitou knihu, protože vyrovnávat se s tím, o co v ní jde, je jedno z velkých témat dneška. Jako zástupce starší generace si nedokážu představit, že by s námi o některých věcech někdo mluvil. Otevírat staré rány, zejména rodinné, je ale důležité.

(Veronika: Zmínila bych ještě, že nádhernou obálku vytvořil Ruda.)

Rudolf Havlík Coby režisér a scenárista je podepsaný pod úspěšnými filmy jako Pohádky pro Emu, Bábovky nebo Po čem muži touží. Jeho životopis je pestrý. Vystudovaný polygraf strávil část života v Asii jako manažer v textilním průmyslu. V klidu by se uživil jako grafik. Jakožto cestovatelský nadšenec psal oceňovaný blog. Na kontě má několik knih.

ČÍM MĚ VERONIKA OKOUZLILA

Krásou, smyslem pro humor a inteligencí. Často se s ní dostanu do argumentační roviny, kdy musím uznat, že je lepší. A to jsem v tomhle ohledu, myslím, dost zdatný. Verča mě neustále obohacuje myšlenkově i lidsky. A ten její úsměv. Pořád je veselá. Člověk jde domů a může si být jistý, že bude legrace.

(Veronika se smíchem: Ale jeden týden v měsíci jsem náladová.)

JAK PROŽÍVÁM OTCOVSTVÍ

Dokážu si přiznat, že jsem začal pozdě. Já i Verča jsme pořád hodně cestovali. Pak nás zastavil covid a přivedl k rozhodnutí založit rodinu. Jsem z malé nadšený, je moc hodná. Už toho s námi dost procestovala. Od dvou let se umí potápět. Dětí bych měl klidně i víc, ale věk už je problém.

PROČ NEŽIJU JINDE

Mám Česko neuvěřitelně rád. Je to jedno z nejkrásnějších, nejbezpečnějších a v tom nejlepším slova smyslu i nejobyčejnějších míst na světě. Nikdy mě nenapadlo, že bych se nevrátil. V srdci jsem měl domov vždycky jasně daný. A teď vzhledem k rodině a práci už stěhování vůbec není téma.

V ČEM JE TO SE MNOU TĚŽKÉ

Jsem strašně tvrdohlavý. A taky egoista, což tak nějak patří k práci režiséra. Když točíte film, máte pod sebou třeba sto lidí, které můžete v podstatě neomezeně ovládat. Člověk musí mít na paměti, že lidi na place jsou stejně důležití a že mimo plac se musí vrátit na zem. Občas si proto připomenu, že je třeba chovat se normálně, a ne jako debil.

O ČEM BUDE NOVÝ FILM

Film s názvem Na horách bude o horalech, mezi které přijde dívka z města. Jde o dobrodružno-komediálně romantický příběh o práci horské služby a jejích příslušnících. Premiéra bude na podzim.

CO DALŠÍHO MĚ ČEKÁ

Verča říká, že jsem pracovitý, ale zatímco ona psala knihu necelý rok, já dávám svůj třetí román dohromady třetím rokem a pořád není hotový.

(Veronika: No jo, ale ty děláš ještě spoustu věcí okolo.)

Připravuju další tři filmy, přičemž zase se vrátím na hory, bez kterých evidentně nemůžu být. A taky bych měl točit pohádku.

Veronika Havlíková o manželovi a psaní

PROČ JSEM NAPSALA ROMÁN

Přišel ke mně sám, ve správnou chvíli. Ještě před rokem by mě nenapadlo, že vydám knížku, ale jednou jsem stála v kuchyni a napadla mě první věta. Evidentně se ve mně sbíralo cosi, co potřebovalo spatřit světlo světa. Potřebovala jsem se z něčeho vypsat. Myslím, že se v mé knížce může najít každý – minimálně po emoční stránce.

KDO Z NÁS PÍŠE LÍP

Ruda. Jednoznačně.

(Rudolf: Každý píše nějak. Skladba Verčiných vět mému uchu lahodí víc než věty moje. Nedávno jsem si koupil knížku veskrze neznámé autorky a ta mě až štvala, jak perfektně všechno vystihla. Říkám si, mrcha jedna. To víte, egoista a starý chlap.)

Veronika Havlíková Rudolf Havlík a Veronika Havlíková Ač se k tomu staví stydlivě odmítavě, od nynějška ji lze nazvat spisovatelkou. Románový debut Domov je stav mysli řeší vztahy a sílu nevyřešených traumat z dětství. Vystudovala sociální práci a cestovní ruch, živí se jako překladatelka. Miluje cestování, s nímž radí na svém webu a sociálních sítích. S Rudou tvoří pár třináct let, mají čtyřletou dceru Julii.

JAK TO MEZI NÁMI ZAČALO

Když jsme psali cestovatelské blogy, propojili jsme se na sociálních sítích.

(Rudolf: Zaujaly mě její texty a fotka. Tak jsem jí napsal, že bych ji rád pozval na kafe, protože mám pocit, že pokud to neudělám, budu do konce života litovat.)

Tu zprávu jsem si přepsala do diáře, protože mi přišla krásná a osudová. A tak jsme se potkali. A nelitovali.

CO NA RUDOVI OBDIVUJU

Je totální kliďas s nadhledem. A právě díky tomu si poradí v každé situaci. Ráda bych se k něčemu takovému dopracovala, ale tuším, že moje snaha bude marná. Kroutím hlavou nad jeho pracovitostí a nekonečnou fantazií. Skrývá se v něm tolik talentů. Ale dál už mlčím, protože Ruda je nerad chválený.

JAK ČASTO NEJSME DOMA

Jsme pryč několik měsíců v roce. Cestujeme spolu i každý zvlášť. Jak pracovně, tak volnočasově. Já se zanedlouho vydám sama surfovat na Srí Lanku, kde mě to kdysi naučil právě Ruda. On zůstane doma s malou a pak se s partou kamarádů s dětmi vydají na Apaluchu. Na Rudovi je super, že mi nikdy v ničem nebránil. Naopak mě celou dobu, co jsme spolu, maximálně podporuje.

MOJE TOUHA ZKOUŠET NOVÉ

Jsem docela bláznivý člověk, kterého vždycky napadne, že si něco zkusí. Takže mám za sebou třeba kurzy kaligrafie nebo jízdy na koni.

(Rudolf opatrně, než se oba rozesmějí: Taky se pustila do malování obrazů. Doma je někde schovaný zajímavý kousek. Máme ho moc rádi, jen se ho bojíme pověsit.)

JAKÉ PRÁCI SE VYHÝBÁM

Vytírání. Pokud je to možné, nechávám ho na Rudovi, kterému naštěstí tahle činnost vůbec nevadí.

(Rudolf: Já jsem ve vytírání přeborník díky mámě. Měla brigádu v chemických závodech a já jí chodil pomáhat. Tehdy jsem samozřejmě docela frflal, ale později mi došlo, co všechno jsem se naučil.)