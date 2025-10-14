Holub vyhrál Roztančené divadlo, Řandová řádila až do roztrhání šatů

„Už při třetí otočce jsem slyšela takové jemné rupnutí. Věděla jsem, že je zle. Ale zatřepala jsem rameny a prsama a šaty držely. To bylo dobré znamení a tak jsem nepřestala tancovat. Diváci nic nepoznali. Jsme na tyto chvíle zvyklí z divadla. Když se něco stane, hraje se dál,“ usmívala se herečka a dabérka.
Regina Řandová soutěžila za Divadelní společnost Háta a ostudu neudělala. Se svým tanečním partnerem Danielem Zhoufem získali Cenu sympatií.
Roztančené divadlo Praha 2025
„To je krásné. O tom, že budu tančit, jsem se dozvěděla před třemi týdny. Na zkoušení bylo málo času. Chodila jsem trénovat i sama, bez tanečního partnera. Měla jsem bohudík na to čas. Roztančení divadlo se časově trefilo do času, kdy jsem jednu práci skončila a další ještě nezačala,“ uvedla herečka, které v hledišti fandil syn a vnouček, přijeli ji podpořit také přátelé z její golfové party.
Králem parketu Roztančeného divadla se pro letošní rok stal herec Antonín Holub (Vršovické divadlo MANA), syn Báry Hrzánové a Radka Holuba.
„My jsme z toho strašně překvapení, opravdu jsme to vůbec nečekali,“ řekl pro iDNES.cz Holub po svém vítězství s tím, že soutěžící páry se nevnímali jako konkurence. „My jsme to takhle nebrali. Přál jsem to úplně všem a mě to vlastně fakt překvapilo. Když Regina Řandová vyhrála diváckou cenu, tak by bylo strašně krásné, kdyby to vyhrála celé. Nebo i Dáša Zázvůrková a všichni byli skvělí.“
Mezi tanečníky byl také syn Lenky Vlasákové a Jana Dolanského, Max Dolanský (Letní scénu Musea Kampa). Herecké geny má i Justýna Drábková (herečka na volné noze), dcera herečky a spisovatelky Jany Bernáškové a režiséra Davida Drábka. Sestavu soutěžících doplnila Dáša Zázvůrková za Divadlo v Řeznické a Tomáš Vaněk za divadlo Goja.
V porotě zasedli Adéla Gondíková, Láďa Hruška, Ilona Svobodová, Petros Michopulos, Jana Paulová a Ondřej Soukup.
Mladoboleslavské Roztančené divadlo, které loni vyhrála moderátorka Lucie Borhyová, se uskuteční v sobotu 29. listopadu 2025. V devátém ročníku si zatančí Renata Drössler za Městské divadlo Mladá Boleslav, Denisa Nesvačilová za divadlo Kalich, Lenka Zbranková za Divadlo v Řeznické, Petr Komínek za divadlo Kalich, Daniel Mišák za Městské divadlo Boleslav a Václav Liška za Studio DVA.
2. května 2024