Holub vyhrál Roztančené divadlo, Řandová řádila až do roztrhání šatů

,
  12:01
Vítězem sedmého pražského ročníku Roztančeného divadla se stal herec Antonín Holub. Horké chvíle na jevišti Vinohradského divadla ale zažila i jeho kolegyně Regina Řandová. Její šaty nevydržely temperamentní cha-chu a růžový kostým na zádech povolil.

„Už při třetí otočce jsem slyšela takové jemné rupnutí. Věděla jsem, že je zle. Ale zatřepala jsem rameny a prsama a šaty držely. To bylo dobré znamení a tak jsem nepřestala tancovat. Diváci nic nepoznali. Jsme na tyto chvíle zvyklí z divadla. Když se něco stane, hraje se dál,“ usmívala se herečka a dabérka.

Antonín Holub a Eliška Stehnová a Regina Řandová a Daniel Zhouf v Roztančeném divadle (12. října 2025)
Vítězové sedmého pražského ročníku Roztančeného divadla Antonín Holub a Eliška Stehnová (12. října 2025)
Antonín Holub a Eliška Stehnová v Roztančeném divadle (12. října 2025)
Taneční páry sedmého ročníku Roztančeného divadla (12. října 2025)
42 fotografií

Regina Řandová soutěžila za Divadelní společnost Háta a ostudu neudělala. Se svým tanečním partnerem Danielem Zhoufem získali Cenu sympatií.

Roztančené divadlo Praha 2025

  • Tomáš Vaněk a Vanda Barošová
  • Antonín Holub a Eliška Stehnová
  • Max Dolanský a Klára Adamová
  • Justýna Drábková a Jan Plšek
  • Regina Řandová a Daniel Zhouf
  • Dáša Zázvůrková a René Skalský

„To je krásné. O tom, že budu tančit, jsem se dozvěděla před třemi týdny. Na zkoušení bylo málo času. Chodila jsem trénovat i sama, bez tanečního partnera. Měla jsem bohudík na to čas. Roztančení divadlo se časově trefilo do času, kdy jsem jednu práci skončila a další ještě nezačala,“ uvedla herečka, které v hledišti fandil syn a vnouček, přijeli ji podpořit také přátelé z její golfové party.

Králem parketu Roztančeného divadla se pro letošní rok stal herec Antonín Holub (Vršovické divadlo MANA), syn Báry Hrzánové a Radka Holuba.

„My jsme z toho strašně překvapení, opravdu jsme to vůbec nečekali,“ řekl pro iDNES.cz Holub po svém vítězství s tím, že soutěžící páry se nevnímali jako konkurence. „My jsme to takhle nebrali. Přál jsem to úplně všem a mě to vlastně fakt překvapilo. Když Regina Řandová vyhrála diváckou cenu, tak by bylo strašně krásné, kdyby to vyhrála celé. Nebo i Dáša Zázvůrková a všichni byli skvělí.“

Mezi tanečníky byl také syn Lenky Vlasákové a Jana Dolanského, Max Dolanský (Letní scénu Musea Kampa). Herecké geny má i Justýna Drábková (herečka na volné noze), dcera herečky a spisovatelky Jany Bernáškové a režiséra Davida Drábka. Sestavu soutěžících doplnila Dáša Zázvůrková za Divadlo v Řeznické a Tomáš Vaněk za divadlo Goja.

Taneční páry sedmého ročníku Roztančeného divadla (12. října 2025)

V porotě zasedli Adéla Gondíková, Láďa Hruška, Ilona Svobodová, Petros Michopulos, Jana Paulová a Ondřej Soukup.

Mladoboleslavské Roztančené divadlo, které loni vyhrála moderátorka Lucie Borhyová, se uskuteční v sobotu 29. listopadu 2025. V devátém ročníku si zatančí Renata Drössler za Městské divadlo Mladá Boleslav, Denisa Nesvačilová za divadlo Kalich, Lenka Zbranková za Divadlo v Řeznické, Petr Komínek za divadlo Kalich, Daniel Mišák za Městské divadlo Boleslav a Václav Liška za Studio DVA.

2. května 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká

Aneta Krejčíková (34) dva roky po operaci prsou zapózovala v reklamní kampani na spodní prádlo a ukázala své křivky. Herečka se výsledkem focení pochlubila na svém Instagramu a popsala, jak vnímá...

Proč se nutit, říká Josefína Prachařová o rozchodu se Sofií Höppnerovou

Hrála nevidomou a v podstatě se jí stala. Produkce seriálu Ratolesti jí nechala vyrobit zakalené kontaktní čočky, přes které nebylo takřka nic vidět. Josefína Prachařová se orientovala na place podle...

Srdce roztříštěné na miliony kousků. Veronika Arichteva přišla o miminko

Herečka Veronika Arichteva (39) se na sociální síti svěřila fanouškům s obrovskou ztrátou, která ji potkala. Přišli s manželem Biserem Arichtevem (48) o vytoužené miminko. Byl to chlapec.

Romantika na jachtě. Katy Perry strávila víkend s expremiérem Trudeauem

I když se spekulovalo o tom, že vztah Katy Perry (40) a bývalého kanadského premiéra Justina Trudeau (53) byl jen krátkým milostným románkem po zpěvaččině rozchodu s hercem Orlandem Bloomem, opak je...

Holub vyhrál Roztančené divadlo, Řandová řádila až do roztrhání šatů

Vítězem sedmého pražského ročníku Roztančeného divadla se stal herec Antonín Holub. Horké chvíle na jevišti Vinohradského divadla ale zažila i jeho kolegyně Regina Řandová. Její šaty nevydržely...

14. října 2025  12:01

Nic umělého, říká o svém mužství v nahé scéně hvězda Rodu Guinnessů

Herec Anthony Boyle (31) se stal přes noc jedním z nejdiskutovanějších mužů na internetu. A to nejen díky své roli v netflixovém seriálu o pivovarnické rodině Rod Guinnessů, který mnozí přirovnávají...

14. října 2025  10:01

Chránit pracovní místa pro české lidi? Totální nesmysl, říká Pohlreich

Premium

Fanoušci Ano, šéfe! měli dlouhá léta za to, že historii jadrné gastronomické reality show definitivně uzavřela památná epizoda z hostivařské Kačabky z roku 2018. Na sklonku léta se však nejznámější...

14. října 2025  9:26

Nikdo neví, čím jsem si musela projít, říká Jennifer Anistonová o životě bez dětí

Americká herečka Jennifer Anistonová (56) čelí celé roky kritice a spekulacím kvůli tomu, že nemá děti. Otázky o mateřství dostává téměř v každém rozhovoru a média ji označují za sobeckou. Hvězda...

14. října 2025  8:41

Kluci nemají tak „husté“ dětství, jako jsem měla já, říká Monika Absolonová

„Vždycky jsem chtěla zpívat a jsem vděčná za to, že můžu, že si na mě lidi zvykli, chodí na mé koncerty a přijali mě za svou. Tak to teď nechci brzdit,“ říká Monika Absolonová. Počítá ale s tím, že...

14. října 2025

Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká

Aneta Krejčíková (34) dva roky po operaci prsou zapózovala v reklamní kampani na spodní prádlo a ukázala své křivky. Herečka se výsledkem focení pochlubila na svém Instagramu a popsala, jak vnímá...

14. října 2025

Půlroční syn Karlose Vémoly podstoupil operaci ledvin. Srdce opět dýchá, píše Lela

Lela Vémola (36) se svěřila s tím, že její teprve šestiměsíční syn Arnold Vémola má za sebou několikrát odkládanou operaci ledvin, konkrétně pyeloplastiku. Při zákroku lékaři miminku odstraňovali...

13. října 2025  17:47

Že mladá generace stojí za houby? Díky ní se klasická hudba neztratí, míní Pecková

Premium

Energická, temperamentní, vtipná, tak by se dala charakterizovat světoznámá operní pěvkyně Dagmar Pecková. Ztvárnila řadu velkých operních rolí a na jevištích a pódiích stojí už pětačtyřicátou...

13. října 2025

Bojím se návratu bulimie, přiznává hvězda seriálu Bílý lotos Aimee Lou Woodová

Aimee Lou Woodová (31), známá především ze seriálů Sexuální výchova a Bílý lotos, přiznala, že prudký nárůst její popularity v posledních letech s sebou přinesl i velké obavy. Britská herečka má...

13. října 2025  13:20

Romantika na jachtě. Katy Perry strávila víkend s expremiérem Trudeauem

I když se spekulovalo o tom, že vztah Katy Perry (40) a bývalého kanadského premiéra Justina Trudeau (53) byl jen krátkým milostným románkem po zpěvaččině rozchodu s hercem Orlandem Bloomem, opak je...

13. října 2025  11:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mnozí muži mě zesměšňují a některé musím i vychovávat, říká Carpenterová

Americká zpěvačka a herečka Sabrina Carpenterová (26) vydala minulý měsíc nové album s názvem Man’s Best Friend, jehož tématem jsou muži a její vztah k nim. V novém rozhovoru promluvila o vztazích a...

13. října 2025  9:22

Brno roztančila StarDance Tour. Dvořák zářil, Mareš bavil a aréna bouřila

„Kdy bude další StarDance?“ Tahle otázka se každoročně vrací s odcházejícími letními vedry. Letos ale fanoušci oblíbené taneční show zůstali bez televizního přenosu. Místo něj přišla StarDance Tour,...

13. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.