Ve StarDance být nemůže, Lucie Borhyová ale jednu taneční soutěž vyhrála

V Městském divadle v Mladé Boleslavi se o víkendu proti sobě utkalo šest dvojic. Zvítězili Lucie Borhyová s tanečním partnerem Martinem Šimkem, kteří předvedli dva tance. Zatančili argentinské tango a brazilskou sambu.

Moderátorka už dříve prozradila, že tanec je její vášeň. „Já tanec miluju a vždycky jsem tančila. Byla jsem už na Nově v jednom tanečním projektu, a to bylo Bailando. Mám k tanci blízko,“ řekla moderátorka, která v novácké taneční show ukázala své dovednosti před šestnácti lety.

Nyní taneční sestavy trénovala moderátorka přes dva měsíce. Pochvalovala si také svého partnera Šimka. „Martin je super. Martin je skvělý učitel, skvělý kamarád, máme při těch lekcích docela legraci, bavíme se, je to super, máme to uvolněné. A líbí se mi, že je hodný, není na mě moc přísný,“ řekla Borhyová, která coby tvář Novy nemůže tančit například ve StarDance, kterou vysílá Česká televize.

„Já jsem Lucce říkal, ona má výhodu a nevýhodu v tom, že je perfekcionistka, což já znám, ale ona to má tak, že opravdu je velmi sebekritická. Takže často je to pro ni náročné pochopit, že ne vždycky to musí být dokonalé,“ dodal Martin Šimek.

V projektu Roztančené divadlo, v němž před třemi lety například zvítězil letošní favorit StarDance Oskar Hes, se letos líbila i dvojice Láďa Hruška a Eliška Stehnová. Primácký moderátor a jeho taneční partnerka zvítězili v online hlasování a skončili tak na pomyslném druhém místě.

Doposud s profesionálními tanečníky tančili divadelní umělci. V letošním roce ale herce vystřídaly známé tváře z televizních obrazovek. Projekt, který založili Martin Šimek a Tereza Řípová, měl proto letos podtitul Souboj moderátorů.