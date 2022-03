Nic v životě není náhoda, všechno má svůj smysl, říká hudebník Milan Cais

Když se běžela Jizerská padesátka, dva dny před tím jste v Bedřichově, hlavním dějišti celé akce, měli koncert. Zúčastnil jste se i závodu?

Kdepak, já jsem Padesátku nikdy neběžel. Náš kytarista Vláďa Bár běžel letos třicet kilometrů, ale já jsem věděl, že kdybych se přidal, nezbyly by mi síly na náš večerní koncert. Před pár lety jsem v rámci Jizerské padesátky běžel desítku, to je závod, kterého se účastní většinou rodiče s dětmi a důchodci. Přidal jsem se, ale i děti mě předjížděly. Spousta lidí si myslí, jaký jsem běžkař, ale to je mýlka!

Sociální sítě si držím od těla. Je to imaginární svět, do kterého se bojím vstoupit, a tak do něj nevstupuji.