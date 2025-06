Všechno podřizuji muzice, u dětí jsem toho dost propásl. Sobecké, přiznává Petr Kolář

Před nedávnem jste vypustil do světa nový klip. Je to cover písně Láska, ta nebezpečná věc, která je původně od Petra Muka. Proč jste vybral zrovna tuto skladbu?

Petr Muk měl stovky písní. Já byl zaškatulkovaný v romantických baladách, sám říkám, že jsem zpěvák pomalých písní. Ale vyrostl jsem na rychlejších a svižnějších a mám je stále moc rád. Jsem dítě rock-and-rollu a právě tato píseň se přímo nabízela, abych si ji díky jejímu tempu vybral. A vyšlo to přesně tak, jak jsem si představoval. Rockové kytary a romantika s pevným základem.

Byl pro vás Petr Muk jasnou volbou?

Máme společnou minulost. Strávili jsme spolu určité období našich životů, pocházíme ze stejného města. Teď se s tím shodou okolností protíná i Petrových nedožitých šedesát let a patnáct let od jeho úmrtí. Vše se to zkrátka protíná. Naše společné chvíle byly vždy příjemné a vzpomínám na ně rád. Kdybych s ním měl nějakou špatnou zkušenost, tak bych si ho nevybral. Ale on byl prostě fajn kluk. V únoru jsme dělali koncert všech společných kapel, kde se sešli i bývalí kamarádi. Bylo to nostalgické a milé, až ukáply slzy. I tam mě napadlo, že to udělám.