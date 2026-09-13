Účinkujete v cestovatelském pořadu Čekuj Česko, kde cestujete se svými kolegy a zároveň přáteli. Nenastaly situace, kdy byste se společně úplně odbourali?
Stalo se to. A s ohledem na to, že je to komediální pořad, tak se tam ta autenticita vlastně promítla zcela přirozeně a nebyla na škodu. Že jsme se odbourali, byla ta nejkrásnější a nejsprávnější věc, co se tomu pořadu mohla stát.
Byly na vašich cestách i nějaké nástrahy nebo bizarní situace?
Já myslím, že největším bizárem bylo, že jsme někam přijeli my. Takže vlastně my jsme byli tou nástrahou, která se lidem objevila v jejich do té doby asi klidném životě. Protože pak k nim vtrhlo Čekuj Česko, které chce objevovat a zažívat nové věci. Chtěli jsme se se všemi kamarádit a poznávat je. Já bych to popsal jako tři psy, co utíkají Českou republikou, naučili se jezdit vlakem, a vždy někam vtrhnout a vše chtějí vidět. (smích) Tak bych asi popsal, jak to probíhalo.
Opravdu když člověk ten život žije a nesnaží se ho žít jen skrze informace, které dostáváme z médií, tak zjistí, že jsou všude lidé s otevřenou náručí. Jako za starých dobrých časů.