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Čechy mate jejich identita. Mrmlají, ale srdce mají otevřená, říká Vincent Navrátil

Bibiana Martina Hykl
  16:00

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Vincent Navrátil v pořadu Taxi (2024) | foto: FTV Prima

Devětadvacetiletý herec Vincent Navrátil brázdí s novým pořadem Čekuj Česko a chce divákům přinést hlavně velkou porci autentické zábavy. Doma pak nejraději buduje, ačkoli na place tráví i dvanáct hodin. Být v jednom kole je mu ale příjemné a jak sám říká, jako člověk s ADHD potřebuje stále něco vytvářet. V rozhovoru pro iDNES prozradil, jaké je pocházet ze slavné rodiny i jaké má plány.

Účinkujete v cestovatelském pořadu Čekuj Česko, kde cestujete se svými kolegy a zároveň přáteli. Nenastaly situace, kdy byste se společně úplně odbourali?
Stalo se to. A s ohledem na to, že je to komediální pořad, tak se tam ta autenticita vlastně promítla zcela přirozeně a nebyla na škodu. Že jsme se odbourali, byla ta nejkrásnější a nejsprávnější věc, co se tomu pořadu mohla stát.

Byly na vašich cestách i nějaké nástrahy nebo bizarní situace?
Já myslím, že největším bizárem bylo, že jsme někam přijeli my. Takže vlastně my jsme byli tou nástrahou, která se lidem objevila v jejich do té doby asi klidném životě. Protože pak k nim vtrhlo Čekuj Česko, které chce objevovat a zažívat nové věci. Chtěli jsme se se všemi kamarádit a poznávat je. Já bych to popsal jako tři psy, co utíkají Českou republikou, naučili se jezdit vlakem, a vždy někam vtrhnout a vše chtějí vidět. (smích) Tak bych asi popsal, jak to probíhalo.

Opravdu když člověk ten život žije a nesnaží se ho žít jen skrze informace, které dostáváme z médií, tak zjistí, že jsou všude lidé s otevřenou náručí. Jako za starých dobrých časů.

Vincent Navrátil

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Devětadvacetiletý herec Vincent Navrátil brázdí s novým pořadem Čekuj Česko a chce divákům přinést hlavně velkou porci autentické zábavy. Doma pak nejraději buduje, ačkoli na place tráví i dvanáct...

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