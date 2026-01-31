Jeho tahali za rukáv, jí dali loktem. Viktor Dyk s manželkou o životě rockové hvězdy

Už nějakou dobu koncertujete s Lucií. Jak moc se vám změnil život poté, co jste nastoupil do „vlaku“ kapela Lucie?
Viktor: To byl najednou obrat o 180 stupňů. Na začátku jsme dělali spoustu rozhovorů ohledně kapely a toho, co nás čeká. A v jednu chvíli už toho bylo moc. Byla to samozřejmě určitá zodpovědnost, protože fanoušci měli nějaká očekávání. A máme radost ze všech krásných ohlasů. Těší nás, když pak slyšíme, že se to lidem líbí. I ta naše nová tvorba. Já jsem za to rád, ale zároveň myslím na to, že si chci nějak udržet i to soukromí.
Mám zkušenost z toho předchozího manželství, kdy jsme oba byli v mnoha věcech velmi podobní. Měli jsme stejnou školu, potkali jsme se ve stejném zaměstnání. A po těch třinácti letech to manželství úplně vyhořelo.