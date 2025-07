Jste věštkyně a své služby poskytujete i online. Jak vznikl nápad rozšířit věštění i tímto směrem?

Vzniklo to před devatenácti lety, kdy ke mně chodila jedna moje klientka a začala mi vyprávět o svých kamarádkách, které si večer dají skleničku a nemají si s kým povídat. Tyto ženy řešily trable s muži, nevěry a jiné problémy. A tak jsme se s kamarádkou zamyslely, co by bylo dobré udělat, aby se měly v noci samy doma komu svěřit. Věštírna funguje nonstop, takže se mohou ozvat i ve dvě hodiny ráno. Původně jsem měla být tváří projektu já, ale měla jsem tehdy půlroční miminko a neměla na to čas. A teď se mne po letech zeptala, zda to nechci převzít, a já souhlasila.

Myslíte si, že lidé dávají přednost online věštění?

V dnešní době je skoro všechno online. Lidé chtějí odpovědi hned, ne na ně čekat. Telefon je pro ně rychlejší variantou, jak se něco dozvědět a vyřešit problémy.