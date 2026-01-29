Nedávno jste natáčel klip se zpěvačkou Márou na ledě a před kamerou vám to vážně šlo. Nechtěl jste někdy zkusit herectví?
To už mě párkrát napadlo. Ale raději ne. (smích) Herectví je tak strašně diametrálně odlišné od občasného natáčení někde před malou kamerou. Když jsem natáčel klip s Márou, byl jsem tam za krasobruslaře Tomáše Vernera. Byl jsem sám sebou a nemusel nic hrát. Už jsem si párkrát zkusil roli herce, ale nebylo to ono. Natáčel jsem pro kamaráda kampaň pro značku Bandi a záběr, který nakonec trval deset vteřin, se natáčel asi čtyři a půl hodiny, protože jsem zkrátka nedokázal být přirozený.
