V USA jsem pracoval čtrnáct hodin denně, život v Česku je opravdu lepší, říká Verner

Tomáš Verner ve finále StarDance XI | foto: © Česká televize / Mikuláš Křepelka

Bibiana Martina Hykl
Roky tvrdě dřel a jezdil po světě, aby mohl být tím nejlepším trenérem. Dnes má Tomáš Verner pod taktovkou všechny věkové kategorie: čtyřleté děti, budoucí olympioniky i starší ročníky. Středobodem jeho života je ale rodina: manželka a dva synové. A ač mají potomci krasobruslení v krvi hned od obou rodičů, tímto směrem je vést nechtějí. „Chci být jejich táta, ne trenér," říká Tomáš Verner.

Nedávno jste natáčel klip se zpěvačkou Márou na ledě a před kamerou vám to vážně šlo. Nechtěl jste někdy zkusit herectví?
To už mě párkrát napadlo. Ale raději ne. (smích) Herectví je tak strašně diametrálně odlišné od občasného natáčení někde před malou kamerou. Když jsem natáčel klip s Márou, byl jsem tam za krasobruslaře Tomáše Vernera. Byl jsem sám sebou a nemusel nic hrát. Už jsem si párkrát zkusil roli herce, ale nebylo to ono. Natáčel jsem pro kamaráda kampaň pro značku Bandi a záběr, který nakonec trval deset vteřin, se natáčel asi čtyři a půl hodiny, protože jsem zkrátka nedokázal být přirozený.

Nemusíte mít lyžařské rukavice, nemusíte se bát. Já si nepamatuji žádné uřezané konečky prstů a stříkající krev.

