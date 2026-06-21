Nesmysly! Kdybych hrál nacistu, nebudu doma hajlovat před zrcadlem, říká Jašków

Povídáme si v Divadle Kalich. Vzpomenete si na svou první roli tady?
Vzpomínám si na ni velice dobře. Měl jsem roli ošetřovatele ve hře Chvála bláznovství. Už je to řádku let zpět. Hrál jsem společně s bratry Dlouhými – s Vladimírem a Michalem. Vasil Fridrich měl roli Franka a já s ním alternoval. Jezdili jsme pak společně i na zájezdy a moc rád na to vzpomínám, protože to bylo opravdu moc dobré představení. Dokonce tam pak hrála i moje budoucí žena. Vladimír Dlouhý v té hře účinkoval téměř do posledního dechu. Byl až k sežrání dobrý. Myslím, že naposledy to představení hrál zhruba dva měsíce před svou smrtí. Pak jsem měl nějakou dobu s Kalichem odmlku a vrátil jsem se, když mě Linda Finková poprosila, jestli bych nezačal zkoušet třetí nastudování Krysaře.
Můj život totiž je poměrně nepravidelný právě kvůli mé práci. Ale to neznamená, že bych byl šťastnější někde, kde bych seděl od osmi do pěti.