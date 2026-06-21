Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nesmysly! Kdybych hrál nacistu, nebudu doma hajlovat před zrcadlem, říká Jašków

Premium

Fotogalerie 12

Robert Jašków v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (11. března 2025) | foto: Teki Shine

Bibiana Martina Hykl
  17:00
Je úspěšný před kamerou i v divadle, kromě toho je také velmi zručný, ale za největší životní úspěch považuje herec Robert Jašków své tři děti. „Děti jsou v životě nejvíc. Je těžké být rodičem, protože jsem jím poprvé, ale je to smysl života,“ říká. Pro iDNES prozradil, kam se v létě s rodinou chystá na dobrodružnou dovolenou i jaký kus nábytku zrovna tvoří doma v garáži.

Povídáme si v Divadle Kalich. Vzpomenete si na svou první roli tady?
Vzpomínám si na ni velice dobře. Měl jsem roli ošetřovatele ve hře Chvála bláznovství. Už je to řádku let zpět. Hrál jsem společně s bratry Dlouhými – s Vladimírem a Michalem. Vasil Fridrich měl roli Franka a já s ním alternoval. Jezdili jsme pak společně i na zájezdy a moc rád na to vzpomínám, protože to bylo opravdu moc dobré představení. Dokonce tam pak hrála i moje budoucí žena. Vladimír Dlouhý v té hře účinkoval téměř do posledního dechu. Byl až k sežrání dobrý. Myslím, že naposledy to představení hrál zhruba dva měsíce před svou smrtí. Pak jsem měl nějakou dobu s Kalichem odmlku a vrátil jsem se, když mě Linda Finková poprosila, jestli bych nezačal zkoušet třetí nastudování Krysaře.

Můj život totiž je poměrně nepravidelný právě kvůli mé práci. Ale to neznamená, že bych byl šťastnější někde, kde bych seděl od osmi do pěti.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tu měnit nebudu, říká Ondřej Brzobohatý o ženě, s níž je patnáct let

Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 21. prosince 2022)

Ondřej Brzobohatý, který se rozvádí se svojí třetí manželkou Danielou, začal chodit do společnosti opět se svojí sestrou. „Vždycky jsme si byli blízcí,“ říká Rola Brzobohatá. Bok po boku zhlédli...

Zemřela asistentka Leoše Mareše Kateřina Niklová. Bylo jí pouhých 42 let

Leoš Mareš

V sobotu po poledni nalezli policisté v pražském bytě lidské tělo bez známek života. Leoš Mareš potvrdil pro TN.cz, že zesnulou ženou je jeho blízká spolupracovnice, produkční Kateřina Niklová. Bylo...

Moderátorka Petra Svoboda ukázala dva roky po tragické smrti manžela novou lásku

Petra Svoboda na dovolené v Itálii (15. června 2026)

Moderátorka TV Nova Petra Svoboda (43) znovu prožívá šťastné období. Více než dva roky po tragické smrti manžela Ondřeje Křivky (†39) našla novou lásku. Jejím partnerem je slovenský podnikatel a...

Dvoumetrový Barron Trump se po odmlce ukázal na veřejnosti, na UFC přišel s blondýnkou

Americký prezident Donald Trump hovoří se svým synem Barronem Trumpem během...

Nejmladší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa (80) se po několikaměsíční pauze znovu objevil na veřejnosti. Dvacetiletý Barron Trump dorazil na víkendovou sportovní akci UFC Freedom 250, která...

Sedmnáctiletá transgender dcera herečky Naomi Wattsové chce být supermodelkou

Modelka Kai Schreiberová (New York, 29. srpna 2024)

Po loňském oznámení, že je transgender a cítí se být ženou, na sebe dcera herečky Naomi Wattsové a herce Lieva Schreibera Kai stále výrazněji upozorňuje ve světě módy. Pozornost vzbudila například...

Nesmysly! Kdybych hrál nacistu, nebudu doma hajlovat před zrcadlem, říká Jašków

Premium
Robert Jašków v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (11. března 2025)

Je úspěšný před kamerou i v divadle, kromě toho je také velmi zručný, ale za největší životní úspěch považuje herec Robert Jašków své tři děti. „Děti jsou v životě nejvíc. Je těžké být rodičem,...

21. června 2026

Kvůli menopauze jsem drasticky hubla, nenáviděla jsem se, přiznává Shania Twain

Shania Twain, 2025

Kanadská zpěvačka Shania Twain (60) otevřeně promluvila o náročném období menopauzy. Přiznala, že se tehdy za každou cenu snažila zhubnout, omezovala jídlo a přetěžovala organismus cvičením. Dnes své...

21. června 2026  12:18

Gwyneth Paltrowová předvedla na dovolené na Sardinii štíhlou postavu v bikinách

Gwyneth Paltrowová si během dovolené na Sardinii užívala slunce a koupání v...

Oscarová herečka Gwyneth Paltrowová (53) si užívá letní dovolenou v Itálii po boku manžela Brada Falchuka (55). Fotografové slavný pár zachytili na luxusní jachtě u pobřeží Sardinie, kde herečka...

21. června 2026  9:20

V Česku je nejvíc pornohereček na počet obyvatel, říká Pšenička a točí o tom film

Hostem pořadu Rozstřel je Tom Sean Pšenička, herec ze seriálu Ratolesti a...

Herec Tom Sean Pšenička (21) přišel do Show Jana Krause spolu s kolegy Hesem a Klusem představit muzikál Klan Baťa. Rozpovídal se ale i o svém druhém projektu, který se úzce týká porna.

21. června 2026

Mateřství je výzva, říká modelka a manželka rapera Majka Spirita Maria Dušička

Maria Dušička

Manželka slovenského rapera Majka Spirita (41) Maria Dušička (32) se těší z nového domova, který s rodinou zařizuje. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila modelka o mateřství, módě, letních plánech i o...

21. června 2026

Usmíření na obzoru? Karel III. nabídl Harrymu a Meghan královské ubytování

Vévodkyně Meghan a princ Harry na návštěvě Královské dětské nemocnice v...

Princ Harry (41) a jeho manželka Meghan (45) plánují v červenci cestu do Velké Británie. Spolu s nimi by měly přijet také jejich děti Archie (7) a Lilibet (5), kteří v současnosti vyrůstají v...

20. června 2026  16:39

Prsa po tatínkovi, plochá dráha. Patricie Solaříková se ohradila proti urážkám

Patricie Solaříková na Instagramu

Patricie Solaříková (37) se ostře vymezila proti bodyshamingu. Herečku rozčílily komentáře diskutujících, kteří se posmívají velikosti jejích prsou. Ve videu na Instagramu zdůraznila, že své tělo má...

20. června 2026  10:30

Na životní lásku teprve čekám, říká čtyřikrát rozvedená Jennifer Lopezová

Jennifer Lopezová oslavila americký státní svátek Memorial Day s rodinou na...

Zpěvačka a herečka Jennifer Lopezová (56) se ohlédla za náročným obdobím po rozpadu manželství s Benem Affleckem (53). Zavzpomínala na svůj oblíbený film a prozradila, že navzdory mnoha životním...

20. června 2026  9:20

Rocker zemědělec. Sting si vyrábí vlastní med i víno, má paláce v Anglii a Toskánsku

Stingův toskánský palác Il Palagio

Pět desítek let cestuje britský zpěvák Sting po celém světě, ale dvě místa jsou mu skutečným domovem. V Anglii a Toskánsku má dvě nádherná sídla, kde tráví čas cvičením jógy, meditací nebo výrobou...

20. června 2026

Tomáš Řepka promluvil o Kristelové, vězení i českém fotbalu. Jsem v zenu, říká

Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka (premiéra filmu Hříšník Řepka, Praha. 11....

Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Řepka promluvil v rozhovoru pro iDNES.cz o českém fotbale, partnerce Kateřině Kristelové i životní etapě, kterou označuje za nejšťastnější. Přiznal, že bez podpory...

20. června 2026

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

V Americe nikdo neví, kdo je můj táta. Je to osvobozující, přiznává Jakub Mareš

Jakub Mareš (2026)

Syn moderátora Leoše Mareše (50) Jakub Mareš (20) studuje ve Spojených státech, věnuje se vrcholově sportu a fotbalem doslova žije. Na akci spojené se startem fotbalového mistrovství světa v pražském...

20. června 2026

Anne Hathaway je ve 43 letech potřetí těhotná, novinku oznámila na Instagramu

Anne Hathaway na světové premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2 (New York, 21. dubna...

Anne Hathaway (43) má důvod k radosti. Hvězda filmů Ďábel nosí Pradu nebo Bídníci oznámila, že s manželem Adamem Shulmanem čekají třetí dítě. Těhotenství potvrdila oscarová herečka prostřednictvím...

19. června 2026  18:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.