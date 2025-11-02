Moderujete netradiční seznamku Naked Attraction, která je sama o sobě šokující. Co ale překvapilo vás?
Já jsem člověk, který hlavně poslední dobou vůbec nic nepředpokládá. Ráda se nechávám překvapovat vším, co přichází. Ale moc mile mě překvapilo, že si lidé do soutěže opravdu přišli hledat lásku. Měla jsem trochu strach, že to bude bizarní. Lidé okolo mě o té soutěži tak mluvili. Já přitom takový pocit sama neměla. Opravdu mě překvapilo, kolik lidí tam šlo s upřímností, aby našli opravdového parťáka pro život.
Myslíte si, že nahota má opravdu tak velký vliv na přitažlivost?
Myslím si, že bylo ve finále pro všechny mnohem důležitější vidět obličej než přirození. Když se lidé koukali na přirození, bylo to v tu chvíli vlastně dost neosobní, potřebovali vidět obličej a slyšet hlas, aby vše zapadlo dohromady. A nejdůležitější pak byla finální otázka ve třetím kole. Ta odpověď byla podle mě rozhodující.
Já si asi před měsícem poprvé v životě stáhla Tinder. Nikdy jsem nic takového nepotřebovala, takže to byla nová zkušenost.