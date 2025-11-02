Vybrala bych stejně. Timková o natáčení Naked Attraction i o tom, jak se seznamuje

Premium

Fotogalerie 16

Česko-slovenskou verzi populární nahé seznamovací reality show Naked Attraction bude moderovat herečka Monika Timková. | foto: ÓČKO

Bibiana Martina Hykl
  20:00
Monika Timková je v divadle i ve filmu jako ryba ve vodě. Nyní se ukázala v roli moderátorky seznamky Naked Attraction, kde se seznamují lidé, kteří jsou nazí. Jak ona sama vnímá takový způsob seznamování, co si v životě přeje nebo kde je jí nejlépe? To vše a ještě mnohem více prozradila v rozhovoru pro iDNES.cz.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Moderujete netradiční seznamku Naked Attraction, která je sama o sobě šokující. Co ale překvapilo vás?
Já jsem člověk, který hlavně poslední dobou vůbec nic nepředpokládá. Ráda se nechávám překvapovat vším, co přichází. Ale moc mile mě překvapilo, že si lidé do soutěže opravdu přišli hledat lásku. Měla jsem trochu strach, že to bude bizarní. Lidé okolo mě o té soutěži tak mluvili. Já přitom takový pocit sama neměla. Opravdu mě překvapilo, kolik lidí tam šlo s upřímností, aby našli opravdového parťáka pro život.

Myslíte si, že nahota má opravdu tak velký vliv na přitažlivost?
Myslím si, že bylo ve finále pro všechny mnohem důležitější vidět obličej než přirození. Když se lidé koukali na přirození, bylo to v tu chvíli vlastně dost neosobní, potřebovali vidět obličej a slyšet hlas, aby vše zapadlo dohromady. A nejdůležitější pak byla finální otázka ve třetím kole. Ta odpověď byla podle mě rozhodující.

Já si asi před měsícem poprvé v životě stáhla Tinder. Nikdy jsem nic takového nepotřebovala, takže to byla nová zkušenost.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sydney Sweeney ve třpytivých šatech bez podprsenky zastínila velké hvězdy

Hvězda seriálu Euforie Sydney Sweeney (28) přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ a předvedla, v čem je její největší síla. Zastínila velké hvězdy filmového plátna jako Sharon Stone...

Kosmetička Kamila překonala své nejistoty a nahá vystoupila před kamerou

V dalším díle česko-slovenské verze Naked Attraction si vybírá rozvedená kosmetička Kamila (42) z Brna. Svléknout se před kamerou pro ni nebylo snadné, ale sebrala odvahu, aby našla svého „kravaťáka.“

Klíčník z Pevnosti Boyard se oženil, ukázal fotky ze svatby. S partnerkou má syna

Ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard začíná novou kapitolu svého života. Anthony Laborde alias Klíčník (43) se oženil. Vzal si svou o devět let mladší partnerku Gaëlle Dassyovou (34), se kterou tvoří...

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

Odmítla jsem Muchu a dodnes mě to mrzí, vyčítá si Jitka Zelenková

Není z těch, kteří by litovali svých rozhodnutí. Přece se ale najde situace, u které si zpěvačka Jitka Zelenková (75) dodnes vyčítá, že neřekla ano. A sice když dostala nabídku od Jiřího Muchy...

Vybrala bych stejně. Timková o natáčení Naked Attraction i o tom, jak se seznamuje

Premium

Monika Timková je v divadle i ve filmu jako ryba ve vodě. Nyní se ukázala v roli moderátorky seznamky Naked Attraction, kde se seznamují lidé, kteří jsou nazí. Jak ona sama vnímá takový způsob...

2. listopadu 2025

TMBK bude mít druhé dítě. S tímhle projektem mi pomáhá moje holka, oznámil

Grafik, fotograf a autor satirických koláží Tomáš Břínek alias TMBK (44) oznámil na Instagramu svým fanouškům, že bude otcem. Zveřejnil grafiku, na níž přidává přítelkyni Magdaleně Dvorské těhotenské...

2. listopadu 2025  17:30

Kundosaki ze Survivoru se půl roku po porodu rozešla s otcem své dcery

Influencerka a zápasnice v organizaci Oktagon MMA Kateřina Klinderová alias Kundosaki (33) známá z reality show Survivor v dubnu porodila dceru Ditu. Tatínek Tomáš Weis byl u porodu a pár působil...

2. listopadu 2025  15:30

Nesedí doma a nepláče, říkají přátelé Armasové po jejím rozchodu s Cruisem

Herečka Ana de Armasová (37) tvořila s Tomem Cruisem (63) pár přes devět měsíců, jejich románek však před pár týdny skončil. Podle zdrojů z jejího okolí vztah ukončila hvězda filmu Balerína kvůli...

2. listopadu 2025  14:25

Maminka zůstává v péči lékařů, sdělila k úrazu Lenky Filipové dcera Lenny

Zpěvačka Lenny (32) se poprvé vyjádřila k úrazu, který utrpěla její maminka Lenka Filipová (71). Poděkovala lékařům za péči a objasnila, jak to bude s jejími koncerty.

2. listopadu 2025  12:45

Kvůli rolím, které dostávám, by bylo dobré se oženit, říká Jaromír Nosek

Herec Miroslav Nosek (46) přišel do pořadu 7 pádů Honzy Dědka se svou o 19 let mladší přítelkyní. Padla otázka na svatbu a Nosek připustil, že jednou k tomu dojde, a dokonce uznal, že vzhledem k...

2. listopadu 2025

Písně jí v kultovní pohádce přezpívali. Bylo to trapné, říká Světlana Nálepková

Herečka a zpěvačka Světlana Nálepková (65) na otevření turecké restaurace promluvila o svých zážitcích v kuchyni. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, co jí nesmí na talíř a zavzpomínala i na...

2. listopadu 2025

Nezvládla bych tu změnu, vysvětluje Lucie Bílá, proč odmítá plastické operace

Zpěvačka Lucie Bílá (59) v Show Jana Krause promluvila o svém desetiletém vztahu s fitness trenérem Radkem Filipim (42), blížících se kulatinách i o tom, jak to má se stárnutím. Před plastikami zatím...

2. listopadu 2025

Dobyla nejen svět filmu, dnes Marlène Jobertová sleduje na plátně slavnou dceru

Premium

Nikdy jsem se nevyrovnala s rolí hvězdy. Kolik já měla celý život komplexů... Drobná pihovatá zrzka neměla mít u filmu žádnou šanci, ale zázraky se občas dějí. Marlène Jobertová začala jako...

1. listopadu 2025

Hvězdný Halloween: Culkin šel za záchod, Foxovou sepsuli za kostým Jackie od krve

Královnou Halloweenu bezesporu zůstává modelka Heidi Klumová, která se letos předvedla jako mytologická Medúsa. Zajímavé kostýmy na Halloween si ale připravily i další hvězdy. Paris Hiltonová se...

1. listopadu 2025  13:25

Španělská princezna Leonor oslavila 20. Učí se létat a chystá se na práva

Španělská korunní princezna Leonor oslavila v pátek 20. narozeniny. V současné době se učí v rámci vojenského výcviku pilotovat letadlo. Po výcviku ji čeká nástup na vysokou školu a v budoucnu...

1. listopadu 2025  10:35

Kdo se na ni podívá, ten zkamení. Klumová opět šokovala halloweenským kostýmem

Rok co rok se fanoušci modelky Heidi Klumové (52) těší, co vymyslí pro sebe a svého manžela Toma Kaulitze (36) za halloweenskou masku. Loni přišli jako E.T. mimozemšťan s chotí, předtím třeba za...

1. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.