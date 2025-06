Zdravotní problémy mi naznačily, že bych měla zpomalit, říká Michaela Tomešová

Ve čtyřech letech jste jako holčička chodila do Baby studia Dády Patrasové. Byl to váš nápad, nebo s tím přišli rodiče?

Přišla jsem s tím sama. Naši mě vždy velmi podporovali. Zpětně ani nechápu, jak jsem mohla chodit na tolik kroužků, kde na to rodiče brali peníze. Mám bratra po mozkové obrně, o kterého se moje mamka starala, takže absence financí u nás byla markantní. Zpětně opravdu obdivuji, jak skvěle to zvládala. Pravidelně mě vozila do Hybernské ulice do Baby studia. Pak jsem chodila do ZUŠky na balet. Hrála jsem na hudební nástroje. Opravdu jsem dělala vše, co mě bavilo, a moc děkuji našim za to, že mě nechali.

Vnímala jste ty kroužky jako zábavu, nebo už jste měla jasno, že tím směrem chcete jít, a proto je brala vážně?

Já myslím, že to bylo jasné od začátku. Vystupování před lidmi mě bavilo už v první třídě. Když si paní učitelka všimla, že mám dobrou výslovnost a vyřídilku, mamka mi pomohla s básničkou na soutěž a já ji vyhrála. A nakonec jela i na celorepublikovou přehlídku.