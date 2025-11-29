Jste všestranná umělkyně. Ale v čem se skutečně cítíte jako ryba ve vodě? Je to herectví, moderování, dabing, nebo něco jiného?
Já miluji právě tu pestrost. Vím, že pro mnoho lidí moje práce vypadá exoticky a zajímavě, ale cokoli se stává určitou rutinou, přestane být nakonec taková zábava. Takže já jsem opravdu vděčná za to, že to mohu střídat a jednou hrát, pak moderovat, pak být zase v nahrávacím studiu a nahrávat audioknihy. Považuji to za obrovské štěstí. Neustále potkávám nové lidi a to mě nabíjí a nakopává. Často v herecké profesi hrozí vyhoření, protože jsme obchodníky s emocemi a je fajn to prostřídat. Někomu samozřejmě vyhovuje jen film nebo jen moderace, ale já i možná díky své povaze a energii jsem ráda za tu rozmanitost.
Ráda říkám, že budu ta herečka, jejíž nejlepší období před kamerou bude až v důchodovém věku.
Takže byste šla do jakékoli nabídky?
To ne. Strašně bych třeba chtěla zkusit muzikál a moc mě to láká, ale do takové nabídky bych nešla, protože neumím zpívat. (smích) Tento dar mi nebyl dán. A mám i zpětnou vazbu od svých dětí, kterým jsem zpívala ukolébavky a koledy. Děti rovnou říkaly, ať nezpívám. A také mi nejde dabing. Byť se snažím, tak je to velmi specifická a těžká disciplína.