Všechno jsem si musela odžít. Špatné věci mě posunuly, říká Michaela Maurerová

Hostem pořadu Rozstřel je herečka Michaela Maurerová. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Bibiana Martina Hykl
  20:00
Michaela Maurerová je nejen herečkou a moderátorkou, ale především je mámou. Život se snaží vybalancovat tak, aby byla spokojená ona sama i všichni okolo. S věkem už se naučila dávat sebe na první místo, protože s její spokojeností přichází i spokojenost ostatních. Každou životní prohru bere jako neocenitelnou zkušenost a dnes z chyb těží. A hlavně se snaží být nad věcí. „Pochopila jsem, že babrat se v minulosti nemá smysl,“ říká.

Jste všestranná umělkyně. Ale v čem se skutečně cítíte jako ryba ve vodě? Je to herectví, moderování, dabing, nebo něco jiného?
Já miluji právě tu pestrost. Vím, že pro mnoho lidí moje práce vypadá exoticky a zajímavě, ale cokoli se stává určitou rutinou, přestane být nakonec taková zábava. Takže já jsem opravdu vděčná za to, že to mohu střídat a jednou hrát, pak moderovat, pak být zase v nahrávacím studiu a nahrávat audioknihy. Považuji to za obrovské štěstí. Neustále potkávám nové lidi a to mě nabíjí a nakopává. Často v herecké profesi hrozí vyhoření, protože jsme obchodníky s emocemi a je fajn to prostřídat. Někomu samozřejmě vyhovuje jen film nebo jen moderace, ale já i možná díky své povaze a energii jsem ráda za tu rozmanitost.

Ráda říkám, že budu ta herečka, jejíž nejlepší období před kamerou bude až v důchodovém věku.

Takže byste šla do jakékoli nabídky?
To ne. Strašně bych třeba chtěla zkusit muzikál a moc mě to láká, ale do takové nabídky bych nešla, protože neumím zpívat. (smích) Tento dar mi nebyl dán. A mám i zpětnou vazbu od svých dětí, kterým jsem zpívala ukolébavky a koledy. Děti rovnou říkaly, ať nezpívám. A také mi nejde dabing. Byť se snažím, tak je to velmi specifická a těžká disciplína.

