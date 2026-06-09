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Marta Jandová před StarDance: Když to zvládli Záruba a Maršálek, zvládnu to také

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Premium 2025 Magazín + TV Marta Jandová iDNES Premium | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Bibiana Martina Hykl
  20:00
Na pódiu je jako doma a na podzim obuje navíc ještě taneční boty a na parketu ukáže, jak to umí roztočit. Na taneční dril se připravuje už nyní a v posilovně nezahálí. Ačkoli roky nenosila podpatky, doma už taneční obuv má a plánuje ji vyšlápnout mezi praním a vařením. „Do fitka chodím už rok pravidelně. A to jsem před rokem vůbec netušila, že do nějakého StarDance půjdu,“ říká Marta Jandová.

Na podzim vás čeká StarDance. Už se nějak připravujete?
Připravuji. Kousek od domu mám fitko, kam chodí shodou okolností cvičit i můj manžel. A já tam chodím posilovat společně s kamarádkou a s trenérkou. Dělám silový trénink a dělám i protahovací cviky na partie, které běžně člověk neprotáhne, abych byla pak připravená na zápřah se StarDance. Z nějakého důvodu mě začala bolet jedna kyčel, tak nechci nic podcenit. (smích) Navíc jsem měla v minulosti zlomenou nohu, která mě čas od času zlobí, takže potřebuji být připravená, protažená. Dvakrát týdně tedy teď pravidelně chodím protahovat tělo. V šest ráno už jsem nastoupená.

Jste dobrá, že se přemluvíte a vstanete na cvičení tak brzy!
Jsem normálně zvyklá vstávat v půl sedmé, takže ta půlhodinka už není tak velký rozdíl. Vstanu, ještě v polospánku se obleču. Mám připravené oblečení, nazuji tenisky a v sedm hodin už jsem zase zpět doma. Nasnídám se, připravím Marušce snídani a můžeme vyrazit.

Teď mi udělalo radost, že jsem si v knihkupectví vyzvedla učebnici arabštiny. Začala jsem se ji totiž učit. Doma už mám jazykových učebnic strašně moc. Třeba i tibetštinu.

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