Marta Jandová před StarDance: Když to zvládli Záruba a Maršálek, zvládnu to také

Na podzim vás čeká StarDance. Už se nějak připravujete?
Připravuji. Kousek od domu mám fitko, kam chodí shodou okolností cvičit i můj manžel. A já tam chodím posilovat společně s kamarádkou a s trenérkou. Dělám silový trénink a dělám i protahovací cviky na partie, které běžně člověk neprotáhne, abych byla pak připravená na zápřah se StarDance. Z nějakého důvodu mě začala bolet jedna kyčel, tak nechci nic podcenit. (smích) Navíc jsem měla v minulosti zlomenou nohu, která mě čas od času zlobí, takže potřebuji být připravená, protažená. Dvakrát týdně tedy teď pravidelně chodím protahovat tělo. V šest ráno už jsem nastoupená.
Jste dobrá, že se přemluvíte a vstanete na cvičení tak brzy!
Jsem normálně zvyklá vstávat v půl sedmé, takže ta půlhodinka už není tak velký rozdíl. Vstanu, ještě v polospánku se obleču. Mám připravené oblečení, nazuji tenisky a v sedm hodin už jsem zase zpět doma. Nasnídám se, připravím Marušce snídani a můžeme vyrazit.
Teď mi udělalo radost, že jsem si v knihkupectví vyzvedla učebnici arabštiny. Začala jsem se ji totiž učit. Doma už mám jazykových učebnic strašně moc. Třeba i tibetštinu.