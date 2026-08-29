Brzy vás uvidíme na televizních obrazovkách v seriálu Boží plán, kde budete bydlet v jednom bytě společně s dalšími muži. Měl jste vy sám někdy zkušenost se sdíleným bytem?
Já jsem prošel dvěma sdílenými byty a vlastně to bylo skvělé. V tom prvním se dveře netrhly. To bylo ještě na konzervatoři. A byl to masakr. (smích) Byli jsme tam celkem čtyři, všichni jsme byli spolužáci z konzervatoře. Pamatuji si, že jsem se třeba uprostřed noci vzbudil, šel na toaletu a najednou v kuchyni tančili cizí lidé, které ti moji spolubydlící zrovna potkali v hospodě. Bylo to dobrodružství, které pak už člověk nezažije. Nebo většinou ne. Já už jsem takovou jízdu pak v životě neměl. Byla to sice zábava, ale dnes si sám neumím představit, že bych do sdíleného bydlení šel.
Když vybouchnu, umím se omluvit a přiznat vlastní chybu. Mě samotného totiž dost vytáčí, když se někdo nedokáže omluvit.