Kdykoli jste na pódiu, sálá z vás neuvěřitelná energie. Kde tu energii stále berete?
Já mám štěstí v tom, že jsem člověk, kterého práce stále motivuje. A hlavně mě to baví. Nabíjejí mě haly plné lidí. Jakýkoli stres v sobě řeším, na jevišti se okamžitě vyléčím. Jsem hektická a rychlá, ale nestresuji se. Snažím se vyřídit, co jde. Někdy to dohání i mě a řeším resty, ale na jevišti se najednou dostanu do zenu, nabiji se a je mi skvěle. A to si myslím, že je pak na mně vidět. Když mám pak od publika zpětnou pozitivní reakci, je to nepopsatelné. Je to jako droga. Kdo to nezažil, tak tomu těžko porozumí.
Nebojíte se projevit emoce a snažíte se publiku ukázat své pravé já. Čím to je?
Já jsem hodně bezprostřední a nebojím se. Vždy si říkám, co nejhoršího se mi může stát? Tak buď mi někdo řekne ne a odmítne, nebo to klapne. Můj muž mi někdy říká, že třeba něco nemůžu říct. Ale já říkám, že jsem to já. On je byznysmen, tak se na to dívá z jiného úhlu. (smích)
Hodně lidí říká, že je mateřství zastavilo. Já to tak nevidím.