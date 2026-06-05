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I čištění zubů může odhalit zanedbání péče o dítě, poznává OSPOD herečka Smutná

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Jitka Smutná | foto: Lenka Hatašová

Bibiana Martina Hykl
  15:00
Herečka Jitka Smutná miluje divadlo, zpěv i práci před kamerou a stejně tak třeba i práci na zahradě nebo malbu obrazů v tichosti na své verandě. V současnosti natáčí seriál z prostředí OSPODu, který se točí okolo mnoha ožehavých témat. Sama měla rozvedené rodiče, ale na dětství v rozhovoru pro iDNES.cz vzpomíná s láskou.

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V současnosti natáčíte nový seriál České televize V zájmu dítěte. Točí se celý ohledně OSPODu. To je stále velmi třaskavé téma..
Spousta lidí má na OSPOD jasný a neměnný názor. Já si nikdy nedělám všeplatný a neprůstřelný názor na cokoli. Jen na politiku jsem si udělala jasný názor už před lety – tehdy v osmašedesátém. Tak za tím jediným si stojím. Ten je pevný. Ale jinak svět se tak často mění, že opravdu nevidím věci jako geometrické objekty. Když člověk není pružný, stává se z něj ten starý zapšklý zloba. A to já nechci být. Takový ten senior, který ví všechno nejlépe. A stejné to mám právě i s názorem na OSPOD.

Já jsem kdysi i orala s koněm. Na severní Moravě. Tehdy tam seděl takový strýc místní a říkal mi: ‚Paninko, sbírejte i ty cucky!‘ Nevěděla jsem, co tím myslí.

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