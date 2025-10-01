Vykreslovali mě jako lhářku, je to odporné téma. Fabiánová o kauze Cimický

Fotogalerie 23

Jana Fabiánová (2025) | foto: Facebook Jana Fabiánová

Bibiana Martina Hykl
Jana Fabiánová je nejen známou zpěvačkou, ale také buddhistkou, velkou milovnicí zvířat a malířkou. Stejně ráda ale tvoří weby, a jak sama říká, je „ajťák“. Díky mamince Nadě Urbánkové „přičichla“ k umění dříve než většina dětí a dodnes na to ráda vzpomíná. Na některé věci v životě by ale přece jen ráda zapomněla. Například na nepříjemný zážitek, o který se postaral psychiatr Jan Cimický.

Vyrůstala jste vedle skvělé zpěvačky. Jak moc vás to ovlivnilo?
Jako dítě jsem vůbec nevnímala, jak moc je maminka slavná. Máma mi to neříkala, nedávala najevo, že by slavná byla. Jediné, čeho jsem si všimla, bylo to, že měla doma velké množství svých fotek, které pravidelně a ve velkém podepisovala. Díky mámě jsem mohla vyrůstat v prostředí plném hudby, knih a výtvarného umění. Doma jsme měli videokazety se záznamy z živých koncertů například s Lizou Minelli, Eltonem Johnem a dalšími. Takže jsem odmala mohla vstřebávat neuvěřitelné kulturní poklady. Mohla jsem si číst v knihách Jirky Suchého, pročítat podepsané knihy od Jiřího Šlitra. Díky mámě jsem vyrůstala ve velmi kreativním otevřeném prostředí, což mi dalo hrozně moc.

Bývala jste jako dítě součástí takzvaného showbyznysu vedle maminky?
Součástí showbyznysu jsem jako malá nebyla. Máma moc nechtěla, abych se této profesi věnovala, takže mě nikam netlačila. Ale na druhou stranu mi dovolila chodit na klavír, na zpěv, do baletu. V dětství jsem si zahrála v několika filmech, občas jsem s ní zpívala.

Kdybych mohla, veřejně promluvím dřív. Ale nešlo to, máma mě tehdy prosila, ať to nikde neříkám.

Vykreslovali mě jako lhářku, je to odporné téma. Fabiánová o kauze Cimický

Jana Fabiánová je nejen známou zpěvačkou, ale také buddhistkou, velkou milovnicí zvířat a malířkou. Stejně ráda ale tvoří weby, a jak sama říká, je „ajťák". Díky mamince Nadě Urbánkové „přičichla"

1. října 2025

