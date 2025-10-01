Vyrůstala jste vedle skvělé zpěvačky. Jak moc vás to ovlivnilo?
Jako dítě jsem vůbec nevnímala, jak moc je maminka slavná. Máma mi to neříkala, nedávala najevo, že by slavná byla. Jediné, čeho jsem si všimla, bylo to, že měla doma velké množství svých fotek, které pravidelně a ve velkém podepisovala. Díky mámě jsem mohla vyrůstat v prostředí plném hudby, knih a výtvarného umění. Doma jsme měli videokazety se záznamy z živých koncertů například s Lizou Minelli, Eltonem Johnem a dalšími. Takže jsem odmala mohla vstřebávat neuvěřitelné kulturní poklady. Mohla jsem si číst v knihách Jirky Suchého, pročítat podepsané knihy od Jiřího Šlitra. Díky mámě jsem vyrůstala ve velmi kreativním otevřeném prostředí, což mi dalo hrozně moc.
Bývala jste jako dítě součástí takzvaného showbyznysu vedle maminky?
Součástí showbyznysu jsem jako malá nebyla. Máma moc nechtěla, abych se této profesi věnovala, takže mě nikam netlačila. Ale na druhou stranu mi dovolila chodit na klavír, na zpěv, do baletu. V dětství jsem si zahrála v několika filmech, občas jsem s ní zpívala.
Kdybych mohla, veřejně promluvím dřív. Ale nešlo to, máma mě tehdy prosila, ať to nikde neříkám.