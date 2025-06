Už bych chtěl dítě, ale podle partnera jsem ještě dítě sám, říká Jan Bendig

Jak se vám daří po zdravotní stránce? Máte za sebou akutní operaci slepého střeva za pět minut dvanáct. Už je vám lépe?

Už se cítím dobře. Pro mě to bylo celé taková zvláštní zkušenost, protože jsem do té doby v nemocnici kvůli ničemu neležel. Naštěstí to dopadlo dobře a už normálně funguji.

Měl jste po operaci nějaká výraznější omezení?

Zakázali mi ledacos. Neměl jsem skákat na pódiu, ale to už jsem nevydržel. (smích) Ale na kontrole jsem byl a potvrdili mi, že už je to všechno v pohodě. Horší bylo jídlo. Tam jsem měl omezení a musel jsem to hlídat. To mě mrzelo, protože jídlo miluji.