Pár let už vystupujete s kapelou. Jak jste se dostala až k nápadu mít kapelu?

S kapelou jsem oficiálně začala, když zemřel Ivoš a zůstala jsem sama. Půl roku předtím shodou okolností bohužel zemřela i Věra Špinarová, které dělal kapelníka a manažera Adam, který je společným synem právě Věry a Ivoše. Už tehdy jsme na tajňačku s Adamem přemýšleli nad tím, že bych mohla být součástí té kapely. Drželi jsme to v tajnosti a vůbec o tom neříkali Ivošovi, protože ten, jakmile slyšel kapela, dostával osypky. Věděl, co za tím je práce, a nechtěl nic měnit, když jsme dvacet let jezdili na half-playback. Ale Adam je relativně mladý a má spoustu zkušeností, tak jsme do toho šli.