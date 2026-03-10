Rourke neví, kolik peněz má a kolik dluží. Jákl o hvězdách i o tom, jak dobyl Ameriku

Zastihnout vás není snadné, jste stále v jednom kole. Jaké novinky teď připravujete?
Dokončujeme film s Jessicou Albou, který se jmenuje The Mark. Pak dokončujeme film s Markem Wahlbergem a Yahyaou Abdulem-Mateenem, který se jmenuje By Any Means. Také dokončujeme film Six Till Midnight. To je horor s Bellou Poarchovou, což je velká influencerka. Má asi 125 milionů followerů na TikToku, je to jedna z největších hvězd na TikToku vůbec.
Také budeme teď v březnu natáčet film s Anthonym Mackiem. To je ten nový Kapitán Amerika. A s Dafne Keenovou, což je taková ta holčička z Logana. Ta malá vzteklá. (smích) A pak je tu i spousta dalších věcí, o kterých ještě nesmím mluvit, ale brzy se o nich dozvíte. Tak to jsou asi ty nejbližší věci, na kterých teď pracuji.
Když třeba cvičím nebo posiluji, tak si do sluchátek pouštím filmy nebo naposlouchávám scénáře. A když například uklízím, tak do toho ještě s někým telefonuji.