Ondřeji, vy jste si zahrál v seriálu O lidech a koních. Jak vzpomínáte na natáčení?
Věřím, že jsme společně vytvořili něco, co bude lidi bavit. Všechny záběry se točily venku v opravdu nádherných exteriérech. I lidsky jsme si s kolegy a celým štábem perfektně sedli a na natáčení panovala skvělá atmosféra. A zahrát si vedle Matěje Hádka, Michala Dlouhého či Lenky Vlasákové je pro mě obrovská čest. Jsem moc rád, že jsem takové profesionály poznal. Jsou to skvělí kolegové, kamarádi a moc rád bych se s nimi ještě potkal.
Já si jako parkurista úplně v pohodě můžu dát vepřové kolínko se zelím a knedlíkem, zapít to vychlazenou plzní, zatímco proti mně bude sedět hladovějící žokej.