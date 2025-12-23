Vánoce jsou za dveřmi. Jaké jsou Vánoce Petra Jandy?
Máme Vánoce pokaždé podobné. Manželka na první adventní neděli krásně vyzdobí dům. Letos to nazdobila tak krásně, že nevidím na titulky v televizi. (smích) Máme to obalené chvojím, ozdobami, všude to bliká. Když přijedu večer domů po koncertě, tak to tu máme jako v cirkuse. Jinak jsou u nás Vánoce taková pohodová klasika. Pečeme cukroví, já také přidávám ruku k dílu. Hlavně pomáhám uždibovat. Naše Vánoce jsou opravdu hezké, takové intenzivní. Celá naše rodina to období před Vánoci a mezi svátky má ráda. Když byly dcery malinké, bylo to ještě kouzelnější, ale i teď dodržujeme rituály a užíváme si to.
