Já a legenda? Občas je to protivné. Chválí mě, ať zahraju jakkoli, cítí Petr Janda

Petr Janda na koncertu Rockové Vánoce Olympic (28. listopadu, O2 arena, Praha). | foto: Anna Kristová, MAFRA

Bibiana Martina Hykl
  13:00
Hudebník Petr Janda i v třiaosmdesáti letech řádí na pódiu jako za mlada. Vždy má dobrou náladu a na svět hledí pozitivně. I když se s ním osud příliš nemazlil, má stále úsměv na tváři a užívá si každý koncert. Nyní si užívá předvánoční čas a těší se na tradiční setkání s rodinou u sebe doma. „Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím,“ říká.

Vánoce jsou za dveřmi. Jaké jsou Vánoce Petra Jandy?
Máme Vánoce pokaždé podobné. Manželka na první adventní neděli krásně vyzdobí dům. Letos to nazdobila tak krásně, že nevidím na titulky v televizi. (smích) Máme to obalené chvojím, ozdobami, všude to bliká. Když přijedu večer domů po koncertě, tak to tu máme jako v cirkuse. Jinak jsou u nás Vánoce taková pohodová klasika. Pečeme cukroví, já také přidávám ruku k dílu. Hlavně pomáhám uždibovat. Naše Vánoce jsou opravdu hezké, takové intenzivní. Celá naše rodina to období před Vánoci a mezi svátky má ráda. Když byly dcery malinké, bylo to ještě kouzelnější, ale i teď dodržujeme rituály a užíváme si to.

Když chtěl podat cigarety, nepodal jsem mu je. Položil jsem mu je někam dál, aby se musel zvednout a dojít si pro ně. Dal jsem mu je třeba k bráně.

Petr Janda na koncertu Rockové Vánoce Olympic (28. listopadu, O2 arena, Praha).

Hudebník Petr Janda i v třiaosmdesáti letech řádí na pódiu jako za mlada. Vždy má dobrou náladu a na svět hledí pozitivně. I když se s ním osud příliš nemazlil, má stále úsměv na tváři a užívá si...

