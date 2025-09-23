Rodačka z podkrkonošské Jilemnice vyrůstala doslova na obrazovkách. K mnoha seriálovým rolím později přibyly muzikály a nyní nepřehlédnutelná zrzka vstoupila i na činoherní jeviště. Poprvé se představila v úspěšné komedii Malé chytré lži, v níž na scéně pražského Divadla Kalich nahradila těhotnou Veroniku Arichtevu.
„Mohla jsem být při tom, když se hra zkoušela, takže jsem nevstupovala do úplně neznámých vod. Ale byla to samozřejmě moje velká premiéra,“ prozrazuje v rozhovoru Natálie, jež se ve hře představuje po boku hvězd Petry Špalkové či Roberta Jaškówa.
První dny jsem byla nemocná, bylo mi fakt hrozně, myslela jsem, že mi shoří plíce.