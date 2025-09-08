Mirek Moravec byl nenahraditelný, zaslouží si hezkou vzpomínku, říká jeho kamarád Zbořil

Popíšete nám vaše první setkání s Miroslavem Moravcem?
Na první setkání si pamatuji velmi dobře. Ležím na chalupě, pohoda, klid, vychlazené Prosseco a najednou zazvonil telefon. Tam se ozval hlas mojí kamarádky herečky Gabriely Vránové: „Juri, potřebujeme na talentové zkoušky do nově vznikající konzervatoře nějakého pohybáře do komise, můžeš přijet?“. Někdo jim odřekl. Nelenil jsem a vyrazil jsem tehdy do Divadla Luďka Soboty, kde se talentové zkoušky dělaly. No a tam vedle mojí milované Gábi Vránové seděl muž s přísným pohledem. Podal mi ruku a říká: „Moravec“. A tak to všechno začalo.
Jak na vás působil?
Z počátku jako velká autorita. Vždy věděl, co po studentech chce a bylo krásné sledovat, jak je vede. My dva jsme zpočátku spolu více mlčeli, než vedli bujaré konverzace, což bylo zajímavé. Seděli jsme naproti sobě a bylo ticho, které ale vonělo vzájemností. Posléze jsme se přibližovali víc a víc. Mně bylo tehdy velmi málo a Mirek už byl vážený pan herec Vinohradského divadla, legenda, obrovská osobnost českého divadla, herec s nezaměnitelným hlasem a já se neodvážil k němu se nějak více vtírat.
Samozřejmě v té společné konverzaci nám strašně pomohla již zmíněná Gabriela Vránová. S Mirkem se znali z divadla a moc si rozuměli. Oni dva se i nádherně špičkovali, bylo úžasné být při tom. Působil na mě jako uzavřený člověk s pevnou slupkou, pod kterou málokoho pustil. Proč, to jsem pochopil posléze. Byl zranitelný uvnitř duše. Sice byl navenek vtipný, úžasný společník, bavil lidi, ale ve skutečnosti to bylo vše jinak.
Hodně lidí asi ani netuší, jaký doopravdy byl. Vy jste ho znal velmi dobře.
Mirek byl překrásná paleta barev, byl duhou na obloze. Pro mě nenahraditelná bytost. Říká se, že každý je nahraditelný. Není to tak. Mirek byl pro mě struna na harfě. Ta když praskne, tak harfa hraje dál, ale už jinak. Už tam něco chybí.
Jeho základní vlastností byla něha, slušnost, gentlemanství a rovnost a pevnost v charakteru. Jeho slovo vždy platilo, on byl skutečný král a to nejenom král dabingu. Byl velmi bystrý ve slovní konverzaci, mnohdy byla fuška argumentovat, protože téměř ve všem měl nakonec pravdu. Jeho srdce bylo velké. Jiřinka Bohdalová o něm výstižně řekla: „Mirek byl nóbl...“.
|
Miroslav Moravec měl jedinečně znělý hlas. Byl pro něj darem, ale i prokletím
Vzpomenete si na nějaký zážitek s ním, který vás i po letech rozesměje?
Těch bylo vždy mnoho. Sedíme v restauraci, povídáme si a došlo na placení. Servírka přišla s úsměvem a účtem a povídá: „Pane Moravec 678 korun.“ Mirek s chladným obličejem bez mimiky a s drsnou tváří odpověděl: „Nemám, volejte Veřejnou bezpečnost“. Servírka totálně zděšená, co má dělat, přece nebude volat na pana Moravce policii. Tak začala hledat řešení, skoro mu to chtěla i odpustit a najednou se začal Mirek strašně smát a říká:„ Já mám jenom tisíc korun“. A to bylo pořád takové legrácky.
Když jsem se dostal na divadelní fakultu JAMU v Brně, tak jsem mu radostně poslal zprávu, že jsem přijat. Čekal jsem gratulaci, radost kamaráda a přišla mi okamžitá strohá odpověď: „No holt občas i Pán Bůh není doma.“ Pak následovalo pozvání na večeři. Mirek uměl bavit za všech okolností.
Dával vám někdy rady?
Dával. Přece jen to byl zralý muž protřelý životem a já ještě naivní ucho z venkova v Praze. Docela mě chránil v mnoha směrech, abych si tu pusu nenatřískal víc, než je potřeba. Hodně mi radil, jak mám rozlišovat lidi, jak poznat, kdo to se mnou myslí dobře a opravdově a kdo jen zištně. Měli jsme domluvené takové gesto.
Já když jsem s někým zabředl láskyplně do hovoru s otevřeným srdcem, tak mě buď nechal a vše bylo zalité sluncem, ale pokud se mu ten člověk nezdál a nelíbil se mu, tak dvakrát přejel prstem přes nos a já věděl, že mám vzít zpátečku a rychle diplomaticky opustit hovor. Když jsem něco udělal ne zrovna správně, tak mi to laskavě vysvětlil. Co je slušnost a jak to má fungovat.
Naučil jste se od něj celkově něco, co si nesete celý život?
Mirek mě naučil přátelství, nadhledu. To, že síla života je ten nejkrásnější dar. Mirek mě naučil život. Naučil mě rozeznávat lidi, jak třídit informace od těch nesprávných. On měl opravdu obrovské srdce pro lidi, které měl rád.
V čem byl podle vás nenahraditelný?
Víte co, takoví lidé, jako byl on, ti tu dnes strašně chybí. Uměli nás – mladou generaci – formovat, vychovávat, předávat nám své zkušenosti. Jim toto všechno předávala generace před nimi. A to teď nemyslím jen umělce, byly tu velké osobnosti z jiných oborů, proto máme vynikající zdravotnictví, školství a jiné obory. Trošku si myslím, že to naše generace zapomněla předat dál. Naši mladí teď v tom životě malinko bruslí, mnoho mladých neví, kdo jsou, máme několik pohlaví, mnoho dezinformací díky sociálním sítím a mladý člověk s tím vším má dnes co dělat.
Chybí pedagogické osobnosti, rodiče nemají čas, nikdo s mladými moc nehovoří. Ti se cítí samotní, potřebují mnohem více psychologů, neví co sami se sebou, ale bojují statečně. Doba je prostě jiná. Přál bych jim, aby tu bylo zase pár takových Moravců, kteří by ukázali kam směřovat a jak si určit směr života. Jeho studenty vždy poznáte. Je v nich neopakovatelný otisk Mirka. A to je radost sledovat jejich běh životem.
Myslíte, že je dnes mezi herci někdo, kdo je mu v něčem podobný?
Těžká otázka. Dnes je každý především hned „no name celebrita“ po natočení prvního filmu. Běhají po červeném koberci v Karlových Varech v půjčených šatech a práce za nimi skoro žádná. Jak říká Mirek Donutil, že přijede na natáčení, tam sedí někdo koho vůbec nezná, je mu pětadvacet let, natočil reklamu na chipsy a ani nepozdraví, nepostaví se a nepodá mu ruku. Neumí text, ale má manažera, který se snaží určovat harmonogram a podmínky natáčení. Taková ta základní pravidla slušnosti a pokory chybí.
Moji oblíbení ze současných herců jsou například Zuzana Zlatohlávková, Lucka Polišenská. Obě skvělé ženy, které si na nic nehrají a přitom jsou to velmi dobré herečky. Z chlapů má můj obrovský obdiv Jaroslav Plesl. Ten patří k nejobsazovanějším hercům dnešní doby a přitom pokora, klid, vyrovnanost. To jsou vlastnosti jemu vlastní. Vejde Plesl, vejde radost. Vidíte, trošku jako Mirek, ale jinak.
Miroslav Moravec byl přezdíván králem dabingu. Netušíte, koho daboval nejraději?
Mirek daboval rád a vše. Měl samozřejmě rád Kojaka. To byla postava, která mu obrovsky sedla, od gest přes mimiku, reakce jednání, způsob uvažování, dokonce nosili i podobné klobouky. Nebo Schimanského, Uriáše v Davidu Copperfieldovi, Jeana Maraise v Ruy Blassovi, rád daboval životopisné filmy. Namluvil skvěle motivační nahrávky o sebevědomí nebo pozitivním myšlení. Ale i mnoho pohádek pro děti. Namluvil povídky Roberta Fulghuma. Je za ním spousta a spousta krásné kvalitní práce.
Svěřoval se se svými problémy nebo byl ten typ člověka, který nechtěl jiné zatěžovat?
Mirek nikdy nikoho nezatěžoval svými problémy, vždy své bolesti hrdě skrýval. Jen co ho zlomilo nejvíce a podlomilo mu to zdraví, byl nechutný způsob odchodu z Vinohradského divadla, kde pan Stropnický opravdu velmi netaktním a hrubým způsobem vyhazoval velké osobnosti z divadla. To ho zlomilo a do konce jeho života jsme nikdy nesměli jet přes náměstí Míru a nikdy už jsme tam ani nezašli. Přestože měl mnoho nabídek z jiných divadel, do divadla už nikdy nevstoupil a věnoval se jenom vlastní zájezdové činnost, kterou jsme dělali spolu nebo jezdil s četbou Roberta Fulghuma, kterého měl velmi rád.
Proč myslíte, že světu neprozradil svou opravdovou sexuální orientaci?
Sexuální orientaci jsme spolu nikdy neřešili. Naše rozhovory plynuly jiným směrem. Dnes o tom lidé mluví jako o vaření, co si dám dneska, ale my jsme opravdu o tomto tématu nikdy nehovořili a jsem za to rád. Nemohu posoudit, jaké chutě Mirek měl.
Dokázal se někdy naštvat?
Dokázal a to bych nikomu nepřál. Velmi věcně a jasně dokázal dát najevo, že se mu něco nelíbí. To by mohli hovořit dlouze jeho studenti. Já jsem to naštěstí nikdy nezažil, na mě byl vždy vlídný a milý. Většinou jsem i jeho rozladěnosti ladil zpět do formy.
Jaká je vaše nejkrásnější vzpomínka na něj?
Vzpomínám na něj neustále. Těch vzpomínek by bylo mnoho. Byli jsme s ním a Gabrielou Vránovou taková parádní trojka a život s nimi byl skutečně parádní jízda.
Máte nějakou hmatatelnou vzpomínku?
Vzpomínek je mnoho, třeba se sbíráním hub, kam jsme jezdili. Z toho vždy udělal poetickou chvilku. Mluvil s houbami, než je odřízl a byl u toho neskutečně vtipný. Každá houba mu to musela odpustit. Mně u toho udělal parádní mykologický výklad plný poučení, jak se s houbami pomazlit.
Spolupracovali jste na nějakém konkrétním projektu společně?
Několik let jsme spolu učili na konzervatoři, kde jsme společně vždy vedli jednu skupinu. Mirek měl na starosti hereckou část a já tam byl přes pohyb a tanec. Po jeho odchodu z Vinohradského divadla jsme měli dva společné zájezdové pořady – zábavnou talkshow a večer poezie a autorského čtení.
Co pro vás bylo na jeho odchodu nejtěžší?
To, že to bylo tak rychlé a zůstalo po něm obrovské ticho a prázdno. Dodnes se nemohu dívat na filmy, kde Mirek hraje.
Máte od něj něco na památku?
Mám doma od Mirka mnoho krásných věcí. Například věděl, ze sbírám anděly, tak pár kousků od něj doma mám. Také knihy. Nebo krásné divadelní masky ze Španělska, starožitný nožík na otevírání dopisů. Je toho víc.