Mirek Moravec byl nenahraditelný, zaslouží si hezkou vzpomínku, říká jeho kamarád Zbořil

Bibiana Martina Hykl
Herec a dabér Miroslav Moravec a tanečník a pedagog Jiří Zbořil se znali dlouhá léta a velmi si rozuměli. Ať už jako kolegové nebo přátelé. Když Moravec zemřel, Zbořila to velmi zasáhlo. Dodnes není schopen dívat se na filmy, ve kterých hrál. Přesto na něj rád vzpomíná a říká, jak skvělý člověk a profesionál byl.
Jiří Zbořil, Miroslav Moravec a Gabriela Vránová

Jiří Zbořil, Miroslav Moravec a Gabriela Vránová | foto: Archiv Jiřího Zbořila

Jiří Zbořil, Marcela Březinová a Miroslav Moravec
Tereza Zelinková, Miroslav Moravec, Jiří Zbořil a Lumír Olšovský
Olga Škrancová, Jiří Zbořil, Miroslav Moravec a Kristýna Žižková
Pedagog, tanečník, moderátor, tvář společnosti Parkinson, absolvent Taneční...
29 fotografií

Popíšete nám vaše první setkání s Miroslavem Moravcem?
Na první setkání si pamatuji velmi dobře. Ležím na chalupě, pohoda, klid, vychlazené Prosseco a najednou zazvonil telefon. Tam se ozval hlas mojí kamarádky herečky Gabriely Vránové: „Juri, potřebujeme na talentové zkoušky do nově vznikající konzervatoře nějakého pohybáře do komise, můžeš přijet?“. Někdo jim odřekl. Nelenil jsem a vyrazil jsem tehdy do Divadla Luďka Soboty, kde se talentové zkoušky dělaly. No a tam vedle mojí milované Gábi Vránové seděl muž s přísným pohledem. Podal mi ruku a říká: „Moravec“. A tak to všechno začalo.

Jak na vás působil?
Z počátku jako velká autorita. Vždy věděl, co po studentech chce a bylo krásné sledovat, jak je vede. My dva jsme zpočátku spolu více mlčeli, než vedli bujaré konverzace, což bylo zajímavé. Seděli jsme naproti sobě a bylo ticho, které ale vonělo vzájemností. Posléze jsme se přibližovali víc a víc. Mně bylo tehdy velmi málo a Mirek už byl vážený pan herec Vinohradského divadla, legenda, obrovská osobnost českého divadla, herec s nezaměnitelným hlasem a já se neodvážil k němu se nějak více vtírat.

Samozřejmě v té společné konverzaci nám strašně pomohla již zmíněná Gabriela Vránová. S Mirkem se znali z divadla a moc si rozuměli. Oni dva se i nádherně špičkovali, bylo úžasné být při tom. Působil na mě jako uzavřený člověk s pevnou slupkou, pod kterou málokoho pustil. Proč, to jsem pochopil posléze. Byl zranitelný uvnitř duše. Sice byl navenek vtipný, úžasný společník, bavil lidi, ale ve skutečnosti to bylo vše jinak.

Hodně lidí asi ani netuší, jaký doopravdy byl. Vy jste ho znal velmi dobře.
Mirek byl překrásná paleta barev, byl duhou na obloze. Pro mě nenahraditelná bytost. Říká se, že každý je nahraditelný. Není to tak. Mirek byl pro mě struna na harfě. Ta když praskne, tak harfa hraje dál, ale už jinak. Už tam něco chybí.

Jeho základní vlastností byla něha, slušnost, gentlemanství a rovnost a pevnost v charakteru. Jeho slovo vždy platilo, on byl skutečný král a to nejenom král dabingu. Byl velmi bystrý ve slovní konverzaci, mnohdy byla fuška argumentovat, protože téměř ve všem měl nakonec pravdu. Jeho srdce bylo velké. Jiřinka Bohdalová o něm výstižně řekla: „Mirek byl nóbl...“.

Miroslav Moravec měl jedinečně znělý hlas. Byl pro něj darem, ale i prokletím

Vzpomenete si na nějaký zážitek s ním, který vás i po letech rozesměje?
Těch bylo vždy mnoho. Sedíme v restauraci, povídáme si a došlo na placení. Servírka přišla s úsměvem a účtem a povídá: „Pane Moravec 678 korun.“ Mirek s chladným obličejem bez mimiky a s drsnou tváří odpověděl: „Nemám, volejte Veřejnou bezpečnost“. Servírka totálně zděšená, co má dělat, přece nebude volat na pana Moravce policii. Tak začala hledat řešení, skoro mu to chtěla i odpustit a najednou se začal Mirek strašně smát a říká:„ Já mám jenom tisíc korun“. A to bylo pořád takové legrácky.

Když jsem se dostal na divadelní fakultu JAMU v Brně, tak jsem mu radostně poslal zprávu, že jsem přijat. Čekal jsem gratulaci, radost kamaráda a přišla mi okamžitá strohá odpověď: „No holt občas i Pán Bůh není doma.“ Pak následovalo pozvání na večeři. Mirek uměl bavit za všech okolností.

Jiří Zbořil, Miroslav Moravec a Gabriela Vránová
Jiří Zbořil, Marcela Březinová a Miroslav Moravec
Tereza Zelinková, Miroslav Moravec, Jiří Zbořil a Lumír Olšovský
Olga Škrancová, Jiří Zbořil, Miroslav Moravec a Kristýna Žižková
Pedagog, tanečník, moderátor, tvář společnosti Parkinson, absolvent Taneční Konzervatoře v Praze a divadelní fakulty JAMU Jiří Zbořil zavzpomínal na svého kolegu a přítele herce Miroslava Moravce.
29 fotografií

Dával vám někdy rady?
Dával. Přece jen to byl zralý muž protřelý životem a já ještě naivní ucho z venkova v Praze. Docela mě chránil v mnoha směrech, abych si tu pusu nenatřískal víc, než je potřeba. Hodně mi radil, jak mám rozlišovat lidi, jak poznat, kdo to se mnou myslí dobře a opravdově a kdo jen zištně. Měli jsme domluvené takové gesto.

Já když jsem s někým zabředl láskyplně do hovoru s otevřeným srdcem, tak mě buď nechal a vše bylo zalité sluncem, ale pokud se mu ten člověk nezdál a nelíbil se mu, tak dvakrát přejel prstem přes nos a já věděl, že mám vzít zpátečku a rychle diplomaticky opustit hovor. Když jsem něco udělal ne zrovna správně, tak mi to laskavě vysvětlil. Co je slušnost a jak to má fungovat.

Naučil jste se od něj celkově něco, co si nesete celý život?
Mirek mě naučil přátelství, nadhledu. To, že síla života je ten nejkrásnější dar. Mirek mě naučil život. Naučil mě rozeznávat lidi, jak třídit informace od těch nesprávných. On měl opravdu obrovské srdce pro lidi, které měl rád.

V čem byl podle vás nenahraditelný?
Víte co, takoví lidé, jako byl on, ti tu dnes strašně chybí. Uměli nás – mladou generaci – formovat, vychovávat, předávat nám své zkušenosti. Jim toto všechno předávala generace před nimi. A to teď nemyslím jen umělce, byly tu velké osobnosti z jiných oborů, proto máme vynikající zdravotnictví, školství a jiné obory. Trošku si myslím, že to naše generace zapomněla předat dál. Naši mladí teď v tom životě malinko bruslí, mnoho mladých neví, kdo jsou, máme několik pohlaví, mnoho dezinformací díky sociálním sítím a mladý člověk s tím vším má dnes co dělat.

Chybí pedagogické osobnosti, rodiče nemají čas, nikdo s mladými moc nehovoří. Ti se cítí samotní, potřebují mnohem více psychologů, neví co sami se sebou, ale bojují statečně. Doba je prostě jiná. Přál bych jim, aby tu bylo zase pár takových Moravců, kteří by ukázali kam směřovat a jak si určit směr života. Jeho studenty vždy poznáte. Je v nich neopakovatelný otisk Mirka. A to je radost sledovat jejich běh životem.

Miroslav Moravec a jeho slavné dabingové role Fantomas a komisař Moulin.

Myslíte, že je dnes mezi herci někdo, kdo je mu v něčem podobný?
Těžká otázka. Dnes je každý především hned „no name celebrita“ po natočení prvního filmu. Běhají po červeném koberci v Karlových Varech v půjčených šatech a práce za nimi skoro žádná. Jak říká Mirek Donutil, že přijede na natáčení, tam sedí někdo koho vůbec nezná, je mu pětadvacet let, natočil reklamu na chipsy a ani nepozdraví, nepostaví se a nepodá mu ruku. Neumí text, ale má manažera, který se snaží určovat harmonogram a podmínky natáčení. Taková ta základní pravidla slušnosti a pokory chybí.

Moji oblíbení ze současných herců jsou například Zuzana Zlatohlávková, Lucka Polišenská. Obě skvělé ženy, které si na nic nehrají a přitom jsou to velmi dobré herečky. Z chlapů má můj obrovský obdiv Jaroslav Plesl. Ten patří k nejobsazovanějším hercům dnešní doby a přitom pokora, klid, vyrovnanost. To jsou vlastnosti jemu vlastní. Vejde Plesl, vejde radost. Vidíte, trošku jako Mirek, ale jinak.

Miroslav Moravec byl přezdíván králem dabingu. Netušíte, koho daboval nejraději?
Mirek daboval rád a vše. Měl samozřejmě rád Kojaka. To byla postava, která mu obrovsky sedla, od gest přes mimiku, reakce jednání, způsob uvažování, dokonce nosili i podobné klobouky. Nebo Schimanského, Uriáše v Davidu Copperfieldovi, Jeana Maraise v Ruy Blassovi, rád daboval životopisné filmy. Namluvil skvěle motivační nahrávky o sebevědomí nebo pozitivním myšlení. Ale i mnoho pohádek pro děti. Namluvil povídky Roberta Fulghuma. Je za ním spousta a spousta krásné kvalitní práce.

Miroslav Moravec miloval Vinohrady a Vinohradské divadlo. Po jeho nedobrovolném odchodu z divadla už se tam ale nikdy nechtěl vrátit.

Svěřoval se se svými problémy nebo byl ten typ člověka, který nechtěl jiné zatěžovat?
Mirek nikdy nikoho nezatěžoval svými problémy, vždy své bolesti hrdě skrýval. Jen co ho zlomilo nejvíce a podlomilo mu to zdraví, byl nechutný způsob odchodu z Vinohradského divadla, kde pan Stropnický opravdu velmi netaktním a hrubým způsobem vyhazoval velké osobnosti z divadla. To ho zlomilo a do konce jeho života jsme nikdy nesměli jet přes náměstí Míru a nikdy už jsme tam ani nezašli. Přestože měl mnoho nabídek z jiných divadel, do divadla už nikdy nevstoupil a věnoval se jenom vlastní zájezdové činnost, kterou jsme dělali spolu nebo jezdil s četbou Roberta Fulghuma, kterého měl velmi rád.

Proč myslíte, že světu neprozradil svou opravdovou sexuální orientaci?
Sexuální orientaci jsme spolu nikdy neřešili. Naše rozhovory plynuly jiným směrem. Dnes o tom lidé mluví jako o vaření, co si dám dneska, ale my jsme opravdu o tomto tématu nikdy nehovořili a jsem za to rád. Nemohu posoudit, jaké chutě Mirek měl.

Jiří Zbořil, Marcela Březinová a Miroslav Moravec

Dokázal se někdy naštvat?
Dokázal a to bych nikomu nepřál. Velmi věcně a jasně dokázal dát najevo, že se mu něco nelíbí. To by mohli hovořit dlouze jeho studenti. Já jsem to naštěstí nikdy nezažil, na mě byl vždy vlídný a milý. Většinou jsem i jeho rozladěnosti ladil zpět do formy.

Jaká je vaše nejkrásnější vzpomínka na něj?
Vzpomínám na něj neustále. Těch vzpomínek by bylo mnoho. Byli jsme s ním a Gabrielou Vránovou taková parádní trojka a život s nimi byl skutečně parádní jízda.

Máte nějakou hmatatelnou vzpomínku?
Vzpomínek je mnoho, třeba se sbíráním hub, kam jsme jezdili. Z toho vždy udělal poetickou chvilku. Mluvil s houbami, než je odřízl a byl u toho neskutečně vtipný. Každá houba mu to musela odpustit. Mně u toho udělal parádní mykologický výklad plný poučení, jak se s houbami pomazlit.

Spolupracovali jste na nějakém konkrétním projektu společně?
Několik let jsme spolu učili na konzervatoři, kde jsme společně vždy vedli jednu skupinu. Mirek měl na starosti hereckou část a já tam byl přes pohyb a tanec. Po jeho odchodu z Vinohradského divadla jsme měli dva společné zájezdové pořady – zábavnou talkshow a večer poezie a autorského čtení.

Tereza Zelinková, Miroslav Moravec, Jiří Zbořil a Lumír Olšovský

Co pro vás bylo na jeho odchodu nejtěžší?
To, že to bylo tak rychlé a zůstalo po něm obrovské ticho a prázdno. Dodnes se nemohu dívat na filmy, kde Mirek hraje.

Máte od něj něco na památku?
Mám doma od Mirka mnoho krásných věcí. Například věděl, ze sbírám anděly, tak pár kousků od něj doma mám. Také knihy. Nebo krásné divadelní masky ze Španělska, starožitný nožík na otevírání dopisů. Je toho víc.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vladimír Polívka bude tatínek. Jeho přítelkyně ukázala těhotenské bříško

Vladimír Polívka a jeho přítelkyně Magda budou rodiči. Novinku prozradili, když dorazili na premiéru představení Kurios - Kabinet kuriozit kanadské skupiny Cirque du Soleil na pražské Letné....

Marek Eben s manželkou vyrazili po delší době do společnosti. Jsou spolu 43 let

Marek Eben se po delší době objevil ve společnosti společně se svou partnerkou Markétou Fišerovou. Manželé vyrazili ve čtvrtek večer na premiéru představení Kurios od novocirkusového uskupení Cirque...

Dcera Kubelkové poprvé promluvila o rozchodu s Mišíkem. Nelituji ničeho, říká

Modelka Natálie Jirásková promluvila poprvé o rozchodu s Adamem Mišíkem. Dcera Ivy Kubelkové prozradila, že se se zpěvákem rozešli mnohem dříve, než se zpráva dostala na veřejnost. V rozhovoru pro...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Vrátila se domů. Bylo to nesnesitelné, hodnotí dovolenou Marie Rottrová

Marie Rottrová si po nevydařené dovolené spravila chuť v kině dokumentem o Jaromíru Nohavicovi. „Moc se mi to líbilo. Je to upřímný, krásný a srdečný film,“ prohlásila zpěvačka v rozhovoru pro...

Mirek Moravec byl nenahraditelný, zaslouží si hezkou vzpomínku, říká jeho kamarád Zbořil

Herec a dabér Miroslav Moravec a tanečník a pedagog Jiří Zbořil se znali dlouhá léta a velmi si rozuměli. Ať už jako kolegové nebo přátelé. Když Moravec zemřel, Zbořila to velmi zasáhlo. Dodnes není...

8. září 2025

Něrgešová se po operaci nádoru na mozku vrací na obrazovky. Mám strach, přiznává

Laďce Něrgešové (49) lékaři před pár týdny objevili nádor na mozku. Musela proto podstoupit akutní operaci, při které jí v Ústřední vojenské nemocnici vyoperovali z hlavy nádor glioblastom. Poté, co...

7. září 2025  21:19

Jaký to má smysl? Režisér filmů o Harry Potterovi kritizuje připravovaný seriál

Režisér Chris Columbus, který stál za prvními dvěma filmy o Harrym Potterovi, si nebral servítky, když uviděl první fotky z natáčení nového seriálového rebootu od HBO. „Viděl jsem ty záběry a říkal...

7. září 2025  11:40

Zpěvačka Sisa Sklovská bojuje se zdravím, trápí ji vzácné onemocnění rukou

Slovenská operní pěvkyně Sisa Sklovská (59) v posledních letech bojuje se zdravím. Nejprve ji začaly zrazovat kyčle, později přibyly i další potíže. Lékaři jí navíc diagnostikovali vzácné onemocnění...

7. září 2025  9:29

Odmítám projekty a lidi, co mi nesedí. Život je krátký, říká Bára Basiková

Bára Basiková (62) v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na devadesátky i začátky své hudební kariéry. Zpěvačka prozradila, jak se staví k českému bulváru a proč už odmítá některé pracovní projekty....

7. září 2025

Sedmdesátník Kevin Costner má novou známost. Randí s exmanželkou miliardáře

Kevin Costner nezůstává ani ve svých sedmdesáti letech po rozvodu dlouho sám. Jen osmnáct měsíců poté, co herec definitivně uzavřel kapitolu manželství s bývalou modelkou Christine Baumgartnerovou,...

7. září 2025

Prožil milostný skandál i těžké nemoci. Na jevišti však Ladislav Potměšil vždy zazářil

Premium

Ladislav Potměšil proslul postavami neotesanců a hrubiánů, ale také rolemi v bláznivých komediích. Uvnitř se přitom skrýval kultivovaný a skromný muž, který statečně čelil nepřízni osudu.

6. září 2025

Jen tuňák a okurka. Orlando Bloom zhubl kvůli natáčení více než dvacet kilo

Orlando Bloom (48) přiznal, že příprava na jeho nejnovější filmovou roli si vyžádala obrovskou daň na jeho těle i psychice. Pro natáčení psychologického drama The Cut, v němž hraje vysloužilého...

6. září 2025  11:38

Anistonová přiznala, že s Paltrowovou často probírají jejich ex Brada Pitta

Jennifer Anistonová prozradila, že s kolegyní Gwyneth Paltrowovou často rády drbou o jejich bývalém partnerovi Bradu Pittovi. Zatímco Gwyneth byla s Bradem jen zasnoubená, Jennifer se stala jeho...

6. září 2025  9:41

Stárnutí je nejtěžší disciplína, která mě v životě potkala, říká zpěvák Petr Kotvald

Zpěvák Petr Kotvald (66) se v rozhovoru pro iDNES.cz rozpovídal o tom, co podle něj činí muže obecně atraktivními a úspěšnými. Prozradil také, jak se vypořádá se stárnutím a promluvil o své současné...

6. září 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Vrátila se domů. Bylo to nesnesitelné, hodnotí dovolenou Marie Rottrová

Marie Rottrová si po nevydařené dovolené spravila chuť v kině dokumentem o Jaromíru Nohavicovi. „Moc se mi to líbilo. Je to upřímný, krásný a srdečný film,“ prohlásila zpěvačka v rozhovoru pro...

6. září 2025

Tátu při hraní občas připomínáme oba. Synové Vladimíra Dlouhého o souladu i konfliktech

Premium

Každý je jiný. Přesto Jan a Jiří Dlouzí nepůsobí jako protiklady. Jsou jako jin a jang. Jako dvě části, které do sebe zapadají a které dohromady tvoří neopakovatelný harmonický celek. A pak je tu to,...

5. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.