Vašo nebyl nesvéprávný, syn na něm začal vydělávat. Vdova o pekle po smrti Patejdla

Manželka zesnulého hudebníka Vašo Patejdla Miluše | foto: Profimedia.cz

Bibiana Martina Hykl
  9:00
Když zemřel všestranně nadaný hudebník Vašo Patejdl, byl to šok pro všechny jeho fanoušky. Největší bolest ale zasáhla rodinu. O jeho skonu, problémech po jeho smrti i jejich kouzelném seznámení a osudové lásce pro iDNES.cz promluvila jeho manželka Miluše Patejdlová. „Byl to ten nejhodnější člověk, jakého jsem kdy poznala. To, co se teď děje, by si nepřál,“ říká.

Blíží se Vánoce, jak se připravujete?
Já se nechci zbytečně nervovat nějakými přípravami. Ale dělala jsem adventní věnce pro sebe i pro přátele, Vašovi na hrob. Umyla jsem okna, vyprala závěsy. A poprvé přidal ruku k dílu i sedmnáctiletý syn Benjamin. Pomáhá, je šikovný. V létě byl měsíc na brigádě a opravdu se snaží.

Takže doma ledacos zastane?
Výborně vaří. Když třeba děláme steaky, tak rovnou jde na to, protože ví, že od něj to bude lepší. (smích) Má na to cit. Vařit uměl i Vašo a mě to popravdě také baví, tak myslím, že to má asi po nás obou. Už ve čtrnácti letech s tím vařením začal experimentovat, dokonce i peče. To já nedělám, ale zastane to on.

Kopou do svého polovičního bratra Bena, jeho bývalá manželka dělá strašné věci. Nenávidí mě, ačkoli sama měla tehdy jiného přítele.

Vašo nebyl nesvéprávný, syn na něm začal vydělávat. Vdova o pekle po smrti Patejdla

