Blíží se Vánoce, jak se připravujete?
Já se nechci zbytečně nervovat nějakými přípravami. Ale dělala jsem adventní věnce pro sebe i pro přátele, Vašovi na hrob. Umyla jsem okna, vyprala závěsy. A poprvé přidal ruku k dílu i sedmnáctiletý syn Benjamin. Pomáhá, je šikovný. V létě byl měsíc na brigádě a opravdu se snaží.
Takže doma ledacos zastane?
Výborně vaří. Když třeba děláme steaky, tak rovnou jde na to, protože ví, že od něj to bude lepší. (smích) Má na to cit. Vařit uměl i Vašo a mě to popravdě také baví, tak myslím, že to má asi po nás obou. Už ve čtrnácti letech s tím vařením začal experimentovat, dokonce i peče. To já nedělám, ale zastane to on.
Kopou do svého polovičního bratra Bena, jeho bývalá manželka dělá strašné věci. Nenávidí mě, ačkoli sama měla tehdy jiného přítele.