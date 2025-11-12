Přišel a do futrálu mi vysypal výkaly. Tvrdá škola, líčí zpěvák Mikolas hraní na ulici

Premium

Fotogalerie 15

Mikolas | foto: Vivienne Records s.r.o.

Bibiana Martina Hykl
  20:00
Ve světě má velký úspěch a fanynky po něm šílí, kamkoli se hne. Přesto je hudebník Mikolas skromnost sama a je vděčný za to, kam se mohl dostat. Sám uznává, že cesta na vrchol nebyla vždy jednoduchá. Přesto se nevzdal a má na hudební scéně ještě velké plány. Po letech se fanoušci mimo jiné dočkají nové desky.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Nedávno jste oslavil třicítku. Bilancoval jste nějak?
Já doufal, že to nikdo neřekne nahlas. (smích) Občas si přijdu, že žiji tak rychle, že ani nemám čas registrovat, že se ta čísla mění. A také nepatřím mezi ty, co by nějak horlivě slavili narozeniny. Spíš jsem vždy raději slavil, když se mi něco povedlo.

Nejste ani nostalgický?
Vůbec ne. Nový rok už tak nějak tradičně trávím v nahrávacím studiu, pokud tedy zrovna nevystupuji. Možná teď zním trochu jako asociální jedinec. Ale když je člověk v neustálém shonu, tak pak v takové momenty spíš ocení klid s rodinou.

Jednou mi z ničeho nic zavolal, byl velmi milý. Tehdy mi řekl, zda bych přijal pozvání k nim na Bertramku.

o Karlu Gottovi

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová na oslavě 18....

Britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa titulů i poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. To vše kvůli skandálu kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je Andrew...

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...

Přišel a do futrálu mi vysypal výkaly. Tvrdá škola, líčí zpěvák Mikolas hraní na ulici

Premium
Mikolas

Ve světě má velký úspěch a fanynky po něm šílí, kamkoli se hne. Přesto je hudebník Mikolas skromnost sama a je vděčný za to, kam se mohl dostat. Sám uznává, že cesta na vrchol nebyla vždy jednoduchá....

12. listopadu 2025

Mambě bych doporučil Bramborový blaho, vybírá Ozzák ze své kuchařky

Martin Dejdar jako Ozzák s pivem Husťan (15. dubna 2025)

Ozzák z Comebacku vydal kuchařku, v které „najdeš všechno, co chutná správným chlapům a pořádným bejkům.“ Pro iDNES.cz prozradil, co by z této knihy doporučil pro svou kolegyni z obchodu Marcelku,...

12. listopadu 2025  16:30

Už žádné cigarety. Herečka Petra Hřebíčková promluvila o nemoci plic

Petra Hřebíčková na premiéře filmu Matka v trapu (Praha, 21. února 2024)

Herečka Petra Hřebíčková (46) na sobě nějaký čas pozorovala, že se zadýchává na jevišti více než její kolegové. Nepřikládala tomu velkou váhu. Vyšetření u pneumologa ale ukázalo, že její plíce nejsou...

12. listopadu 2025  14:54

Hes nachytal Kubelkovou na záchodě StarDance Tour. Vypadala jako čarodějnice

Iva Kubelková v zákulisí finále StarDance XII (Praha, 16. prosince 2023)

Oskar Hes kosí nejen své kolegy ze StarDance, ale také sociální sítě. Jeho videa, ve kterých inscenuje „likvidaci“ svých soupeřů, mají stále vysokou sledovanost. A samozřejmě i velkou dávku humoru a...

12. listopadu 2025

OBRAZEM: O srdce dvojčat Bachelorů zabojují studentky, ale i řeznice a barberka

Reality show Bachelor Česko se vrací v nové podobě. O přízeň soutěžících se...

Reality show Bachelor Česko se vrací v nové podobě. O přízeň soutěžících se budou ucházet hned dva muži, jednovaječná dvojčata Míra a Martin Dubovičtí. Jejich pozornost se budou snažit upoutat dívky,...

12. listopadu 2025  12:25

Manžel ochořel tak, že jsem přemýšlela nad jeho pohřbem, přiznala Preissová

Martina Preissová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (11. listopadu 2025)

Herečka Martina Preissová (50) prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že pro manžela Martina Preisse (52) během jeho nemoci začala plánovat pohřeb. Nakonec se na tom společně domluvili.

12. listopadu 2025  11:20

Děti, neberte drogy, radí Jacksonová. Ukázala díru v nosní přepážce po šňupání

Paris Jacksonová ukázala díru v nosní přepážce po užívání kokainu. (listopad...

Paris Jacksonová (27) popsala, že byla v minulosti závislá na kokainu a po několikaletém užívání této drogy jí zůstalo trvalé fyzické poškození. Dcera Michaela Jacksona prozradila, že má kvůli...

12. listopadu 2025  10:20

Rodina Aničky Slováčkové promluvila, jak se vyrovnává s její ztrátou

Rodina: Dagmar Patrasová, Felix Slováček, Anna Julie Slováčková a Felix...

Felix Slováček, Dagmar Patrasová i jejich syn Felix se rozhodli promluvit o své bolesti ze ztráty Aničky Slováčkové v pořadu České televize 13. komnata. Každý se s jejím odchodem ze světa vypořádává...

12. listopadu 2025  9:15

Lásce jsem se uzavřel a čas investoval do tvorby hudby, přiznává Ben Cristovao

Ben Cristovao na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2025)

Zpěvák Ben Cristovao (38) vyprodává stadiony i arény a v jeho kariéře se mu daří. Společně se Sofianem Medjmedjem vydal již druhé album. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, jak se snaží balancovat...

12. listopadu 2025

Lukáš Vaculík řízl do srdce a tekla krev. I jeho kolegy

Lukáš Vaculík v seriálu Noční operatér (2025)

„Dřív se filmy točily pětačtyřicet dní, teď to někteří režiséři zvládnou za šestnáct. To už raději roli odmítnu. Protože se to podle mě nedá udělat dobře,“ říká Lukáš Vaculík, který se nově objeví v...

12. listopadu 2025

Bála jsem se, že mě označí za příživníka. Zawadská o životě i léčebné síle jeviště

Premium
Valérie Zawadská

Dabing Valérii Zawadskou potkal už na škole a stesk i po něm ji přiměl, aby se ze západu Čech vrátila do Prahy. „Mí dva kolegové mě přesvědčili, ať se nebojím a na volnou nohu odejdu. A tak jsem to...

11. listopadu 2025

Tajit věci nefunguje, popsal princ William, jak mluvili s dětmi o rakovině v rodině

Princ William a jeho děti, princ George, princezna Charlotte a princ Louis na...

Princ William (43) popsal, jak s manželkou přistupovali k dětem v náročném období, kdy princezna Kate (43) i král Karel III. (76) onemocněli rakovinou. Rozhodli se otevřeně s nimi tato náročná témata...

11. listopadu 2025  14:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.