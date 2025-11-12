Nedávno jste oslavil třicítku. Bilancoval jste nějak?
Já doufal, že to nikdo neřekne nahlas. (smích) Občas si přijdu, že žiji tak rychle, že ani nemám čas registrovat, že se ta čísla mění. A také nepatřím mezi ty, co by nějak horlivě slavili narozeniny. Spíš jsem vždy raději slavil, když se mi něco povedlo.
Nejste ani nostalgický?
Vůbec ne. Nový rok už tak nějak tradičně trávím v nahrávacím studiu, pokud tedy zrovna nevystupuji. Možná teď zním trochu jako asociální jedinec. Ale když je člověk v neustálém shonu, tak pak v takové momenty spíš ocení klid s rodinou.
Jednou mi z ničeho nic zavolal, byl velmi milý. Tehdy mi řekl, zda bych přijal pozvání k nim na Bertramku.