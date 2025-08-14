Měla jsem pocit, že už je konec. Herečka Hamalčíková otevřeně nejen o rakovině

Máte za sebou těžké období, kdy jste si prošla onkologickou léčbou. Kdy jste se vlastně dozvěděla o diagnóze?
Bylo to v červnu roku 2024, když jsem se zrovna vrátila z ciziny.
Tušila jste, že s vámi něco není v pořádku, nebo to byl šok ze dne na den?
Byl to šok. Najednou se mi udělala bulka na krku, celé mi to oteklo a nechtělo to splaskávat. Jen jsem se předtím cítila hodně unavená a bývalo mi nevolno. A neměla jsem chuť k jídlu. Ale nenapadlo by mě, že za tím může být rakovina. Přičítala jsem to většímu pracovnímu vytížení. Sportovala jsem, natáčela. Chodila jsem domů večer a brzy ráno vstávala.
Překvapilo mě, že lékaři příliš věcí neřeknou. Člověk se musí opravdu doptávat.