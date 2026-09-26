Co vás teď nejvíc zaměstnává?
Jednoznačně natáčení seriálu Boží plán, protože má čtyřiadvacet dílů a možná se to nemusí zdát, ale stojí za tím opravdu hodně práce. To už divák nevidí, ale my to víme. (smích) Snažíme se seriál udělat propracovaně, a ne jet díl za dílem. Záleží nám na tom, aby to bylo perfektní. Často se i zpětně k nějakému dílu vracíme, když se nám něco nezdá. Není to šité horkou jehlou. A časově je to všechno poměrně náročné.
Co by podle vás v Česku seriál měl mít, aby opravdu připoutal diváky?
To je otázka, kterou si také často kladu. A myslím, že na ni nemám definitivní odpověď, protože se to vždy liší projekt od projektu. S každou novou věcí si člověk vyzkouší novou hypotézu a za půl roku zjistí, jestli se trefil. Vždy je to experiment sám o sobě. Ale myslím, že vždy funguje, když je tam možnost obsazení oblíbených a dobrých českých herců.
Na place říkáme, že trávíme čas s rodinou filmovou
a televizní – a pak se teprve vracíme za svou druhou rodinou. S tím už člověk musí počítat, když se pro tu práci rozhodne.