Co se vám vybaví, když se vysloví slovo naděje?
Jako první se mi vybaví manželova teta Jiřina, se kterou žijeme v domě a o kterou pečuji. Je jí sto jedna let. Ta o naději mluví každý den, každý den se mě ptá, jestli mám naději. A nemyslí tím naději na lepší zítřky. V jejích očích je to obyčejnější. Je to těšení na setkání s blízkými, radost z maličkostí. Je to víra, že i tak, jak věci jsou, může být život krásný a stojí za to ho žít. Pro mě je naděje víra, že i když věci nejdou podle našich představ, stále existuje cesta dál. Ve své práci ji vidím každý den v lidech, kteří navzdory překážkám neztrácejí chuť žít, radovat se a plnit si své sny.
Jak zvládáte všechny příběhy, které se k vám dostanou v rámci organizace Dobrý skutek?
Ne vždycky je to jednoduché. Jsou příběhy, které mi leží v hlavě opravdu dlouho. Myslím, že ani není možné zůstat úplně imunní, když se setkáváte s lidskými osudy, které jsou často velmi tíživé. Soustředím se na to, co můžeme udělat, komu můžeme pomoci a jak můžeme konkrétní situaci alespoň trochu změnit. A právě to mi dává smysl a sílu pokračovat. Nedokážeme vyřešit všechno, ale můžeme někomu ulehčit život, vrátit radost nebo dát pocit, že na to není sám.
Je nějaký příběh, který vámi nejvíc zarezonoval?
Je jich spousta… Velmi silné jsou pro mě příběhy lidí se zdravotním hendikepem, kteří nejsou soběstační, ale přesto touží ulevit svým rodičům, kteří o ně od dětství nepřetržitě 24/7 pečují. Chtějí žít co nejvíce samostatný život, ale zároveň nechtějí skončit v ústavním zařízení. K tomu potřebují mnoho hodin osobní asistence, která je finančně velmi nákladná. Příspěvky od státu však zdaleka nestačí na pokrytí všech výdajů. V rámci našeho projektu Adopce Dobrého skutku proto dárci pravidelnými měsíčními příspěvky pomáhají konkrétním lidem hradit tuto nezbytnou službu.
Vedete k pomoci druhým intenzivněji už i své dvě děti?
Myslím, že nejdůležitější je být dětem dobrým příkladem. Chci, aby pomoc druhým vnímaly jako přirozenou součást života. Díky mému vyprávění si uvědomují, že ne každý má stejné možnosti. A také ví, že i zdánlivě malá pomoc může pro někoho znamenat opravdu mnoho. V každodenním životě mají mnoho možností, jak pomáhat druhým. Třeba právě u nás doma tím, že pomáhají pečovat o staršího člena domácnosti. I ve škole mají několik projektů, kde se do pomoci druhým přirozeně zapojují.
Vnímáte s příchodem adventu mnohem víc, že je potřeba pomáhat? Nebo je to pro vás samozřejmost celého roku?
Pro mě je to samozřejmost během celého roku, ale v Dobrém skutku se teď nezastavíme, je plno akcí ve prospěch našich klientů a přibývá i dárců, kteří chodí na naše webové stránky a vybírají si konkrétní klienty, kterým chtějí usnadnit život. Advent nám možná více připomíná, jak je důležité myslet i na druhé, ale s ohledem na naše klienty bych si přála, aby tato solidarita vydržela po celý rok. Jednou z krásných akcí, která se pojí s Adventem, jsou koncerty Kalich plný naděje v Divadle Kalich. Dvojkoncert letos proběhne na první adventní neděli a výtěžek pomůže čtyřem vybraným klientům. Našim klientům se pomáhá už třetí rok za sebou a vždy je to velmi intenzivní zážitek. Akci organizuje Míša Tomešová a na koncerty přizvala spoustu svých muzikálových kolegů. Bude to stát za to.
Vzpomenete si, kdy jste se poprvé pustila do nějaké charitativní činnosti? Neměla jste takové tendence už v dětství?
Pamatuji si, že jsem už jako žákyně základní školy pomáhala s výběrem finančních prostředků pro nějakou charitativní sbírku. Přiznám se ale, že tehdy jsem to brala spíš jako možnost ulít se z vyučování, než že bych v tom hledala něco hlubšího. Měla jsem tendenci měnit k lepšímu spíše zvířecí životy, než ty lidské. Tíživé lidské osudy mě vlastně ani moc neobklopovaly. Vše se změnilo se ziskem titulu Miss ČR, informací bylo víc a pomoc mohla být rázem efektivnější. Známou tvář jsem mohla využít i k dobré věci, nejen k vlastní prezentaci. Rázem bylo snadnější upozorňovat na příběhy lidí, kteří si nezvládnou pomoci sami, oslovovat potenciální dárce a propojovat ty, kteří pomoc potřebují s těmi, kteří ji mohou nabídnout. Krátce po úspěchu v soutěži navíc přišla nabídka stát se patronkou spolku Dobrý skutek. Po patnácti letech jsme spolupráci povýšili a v tomto spolku jsem už tři roky ředitelkou.
Co vám samotné pomáhá, když zrovna nemáte svůj den?
Snažím se na chvíli vypnout a věnovat se věcem, které mi dělají radost. Mazlím se s našimi kočkami, pustím si veselý film nebo seriál, dám si něco dobrého k jídlu. Nebo si zajdu na lekci barre, to je v poslední době můj účinný lék na každý splín.
Sama jste si prošla v minulosti těžkým obdobím, když jste musela být bez manžela. Měla jste nějakou mantru nebo něco, co vás drželo nad vodou?
Nad vodou mě držely děti, péče o ně, věděla jsem, že se nemohu zhroutit, musím tu být pro ně. A nabíjely mě hezké společné zážitky, kterých bylo naštěstí v tomto období hodně. Kamarádi nás brali na výlety, na zajímavé akce. A pomáhalo i vědomí, že bude manžel jednou zase zpátky doma. Vůbec to neutíkalo, vidina společné budoucnosti byla na dohled.
Kdy jste si sama sáhla na dno?
Nejhorší období byla určitě smrt mého tatínka. Odešel příliš brzy, bude to už deset let. Všechny ostatní útrapy v mém životě měly nějaké řešení, nebyly tak fatální. Bolest časem otupí, ale je to ta největší díra v mém srdci.
Co naopak máte za nejšťastnější období v životě?
Nejsilnější a nejšťastnější momenty byly porody mých dvou dětí. Děti jsem si moc přála, cesta k nim nebyla jednoduchá a o to víc jsem byla vděčná, když se narodily zdravé. Pokud bych ale měla zmínit období, jsem moc šťastná právě teď. Čím jsem starší, tím víc si vážím toho, co bylo dříve samozřejmé. Máme se moc hezky.
Doma už máte syna v období puberty. Jak pubertu s dětmi přežít a nezbláznit se?
Davidovi bude v příštím roce už patnáct let. Nevím, kdy a jestli nějaké „horší“ období přijde, ale zatím je s ním spíš legrace.
A nemáte někdy strach, když se váš syn jakožto jachtař po tatínkovi vrhá na vodu?
Nejvíc se o něj bojím, když někam cestuje, a že cestuje často. Automobilová doprava je mnohem nebezpečnější než jachting. Strach o obě děti mám ale permanentně, asi jako každá máma. V té souvislosti mě štve, že David se často vůbec neozve, když je třeba na soustředění nebo na závodech mimo domov. A když už se ozve, jeho zprávy jsou často velmi úsporné. Doufám, že Lola bude jednou ke své mamince více ohleduplná.
Už se chystáte na Vánoce?
Ještě ne. Mám teď tolik práce, tolik moderování a dobrých skutků, že jsem stihla akorát objednat adventní svícen a vánoční věnec na dveře. Dárek nemám žádný. Ale ještě je čas.
Máte ještě nějaké tajné vánoční přání, které byste si chtěla splnit?
Už dávno si nepřeji nic materiálního. Chci zážitky, cestování a mít s kým sdílet radost.