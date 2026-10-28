Předávání dětí tatínkovi je katastrofa, jako matka jsem z toho hotová, říká Lela Vémola

V poslední době jste to po rozchodu se stále ještě manželem Karlosem Vémolou neměla jednoduché. Co vás teď dokáže potěšit?
Jednoznačně chvíle, kdy mohu být se svými dětmi. Když cítím tu jejich úžasnou energii, je to nepopsatelný pocit. Myslím, že každá maminka ví, o čem mluvím. Takovou lásku vám nikdo na světě nedá, žádný partner.
Dokáže vás teď ještě něco vykolejit nebo máte pocit, že jste po tom turbulentním období už zocelená?
Já se snažím být v rámci možností co nejvíc v klidu. Samozřejmě jsou určité věci, které mě trápí, které bolí. Navenek třeba nedávám všechno úplně najevo, ale i já někdy vnitřně prožívám věci, které okolí ani netuší. Chci si ještě udržet alespoň něco z mého soukromí. A držím se hesla, že by se lidé k sobě měli chovat hezky. Nemělo by se hledět na to, jak člověk vypadá, z jaké společenské vrstvy pochází, čím se živí. Protože nikdy nemůžeme vědět, jaký vnitřní boj se v něm zrovna odehrává, čím si prochází. Neměli bychom nikoho soudit. Jsem k lidem otevřená, mám všechny ráda. Lidé mi píší a mnohdy jsou to opravdu neskutečné životní příběhy, obdivuhodné. Nejsem jediná žena, která si teď prochází s dětmi těžkostmi.
Máte na Instagramu poměrně velkou fanouškovskou základnu. Mají lidé tendence vám radit?
Když mi někdo napíše rady ohledně mateřství, dětí celkově nebo třeba vaření ale i povzbuzující zprávy, je to vždy milé. Mám opravdu skvělé sledující, kteří mě podporují a mají pochopení. A já vím, že to není samozřejmost. Ne všem bohužel stíhám odpovědět, ale pokud možno si všechny zprávy alespoň přečtu. A děkuji jim za ně. Jako maminka tří dětí nemám příliš času nazbyt, takže když ten volný čas mám a mám v tu chvíli děti, věnuji se výhradně jim. Občas mi chodí i nevyžádané rady, ale už se nad tím umím povznést.
A na hejty reagujete?
Vím, že hejtry má každý. Takže to beru tak, že se objeví někdo, kdo třeba nesouhlasí s mým názorem a je to čistě jeho věc. Je to taková nedílná součást sociálních sítí. S tím už člověk musí počítat, pokud je veřejně známější osoba. Už jsem si na hejty zvykla, neřeším to, můj život se po hejtech nijak nemění. A z mnoha zkušeností vím, že lidé jsou na internetu hrdinové, ale pak v běžném životě ani nemají odvahu někomu něco říct. Zase tu razím to heslo, že bychom si měli hledět svého a nesoudit někoho z pár postů na Instagramu.
V minulosti jste byla blondýnkou, po rozchodu s Karlosem jste změnila image a je z vás brunetka. Jaký byl hlavní impuls ke změně?
V první řadě bych chtěla zmínit, že ty vlasy zbožňuji. Miluji tu krásnou hnědou barvu a naprosto jsem se v tom našla. V tomto období mi to sedlo a jsem moc ráda, že jsem se tak rozhodla. Potřebovala jsem nový impuls do života. Nějakou změnu, za kterou si budu stát jen já sama. Ne nadarmo se říká, že když se žena mění, mění i vlasy. Někdo se nechá ostříhat, někdo změní barvu. Mně se líbí dlouhé vlasy, takže jsem zvolila cestu barvení. (smích) Dříve jsem měla velmi nízké sebevědomí. Opravdu jsem o sobě pochybovala, neměla jsem se ráda, nevěděla jsem jak dál. Se změnou barvy vlasů se ze mě stala jiná žena. Sebevědomá, silná. Mám víc energie, cítím se žensky. Jsem to konečně já sama za sebe.
Jak reagovalo na tak razantní změnu vaše okolí?
Přijali to moc pozitivně. Samozřejmě byli v šoku, ale ty ohlasy byly hezké. A dokonce mi i fanynky psaly, že jsem nastolila nový trend a z blondýnek se stávají brunetky.
A jak na to reagovaly děti?
Přiznám se, že jsem měla obavy, jak na to bude reagovat můj nejmladší syn. Je ještě malinký, ale byl také nadšený. A celkově si myslím, že děti také vycítily, že je maminka v pohodě, spokojená a šťastná.
Dokážete si nyní představit, že byste začala nový život a pustila k sobě nového muže?
Stále ještě nejsem rozvedená. Rozvod je velmi těžká životní etapa, která bude ještě dost náročná. Říká se, že když jedna etapa skončí, začne nová. Takže uvidíme, co bude pak. Jsem typ člověka, který potřebuje lásku. Ale popravdě po všech mých životních zkušenostech už se do ničeho nehrnu. A už tolik lásce nevěřím. Prožila jsem si toho hodně a myslím, že mi bude nějaký čas trvat, než se z toho všeho oklepu a budu schopná začít nanovo. Čas léčí rány, takže na nic netlačím. Ale samozřejmě budu ráda, jestli se jednou objeví v mém životě muž, který bude stát za to.
S dětmi pak žena myslí i na to, aby se měly dobře ony...
Přesně tak. Už to nejsem jen já, mám tři děti a ty jsou pro mě vždy na prvním místě. A co tak slýchám, tak v dnešní době mají problém najít normálního partnera krásné mladé ženy. Natož trojnásobná maminka. (smích)
Jak to nyní vypadá s vaším bydlením? Plánujete se v nejbližší době stěhovat?
Určitě teď hledám bydlení, abych nemusela tak daleko s dětmi cestovat. V šest třicet ráno už jsme v autě směr škola, školka. Je to náročné. Když mě hned nečeká nějaká pracovní záležitost, mohu vyrazit nenalíčená, v teplákovce. Ale pokud už pak někde mám být, tak vstávám velmi brzy, připravuji se a je to pro mě náročné. Navíc nikdy nemohu dopředu vědět, jak na tom bude doprava, kde se ještě na cestě zdržíme. Jsou to pro mě dost stresové situace. A když pak řeším ještě další věci spojené s rozvodem, jsem ve stresu celý den.
Jak to vlastně zvládáte po psychické stránce?
Snažím se pomáhat si bylinkami, ale stejně pak večer nemohu usnout, hlavou mi běží spousta myšlenek. Usínám pozdě a pak brzy vstávám, takže spím zhruba pět hodin denně.
Co byste si nyní chtěla splnit?
Já už bych si moc přála mít větší klid. Méně stresu. Nyní je to boj.
Najdete si v tom shonu i chvilku pro sebe?
Snažím se. Mám skvělé kamarádky, které při mně stojí a děkuji za ně. Vezmou mě ven, kde budu moct relaxovat, přijít na jiné myšlenky. Dnes jsme vyrazily s kamarádkou na otevření restaurace Sticks’n’Sushi, chci přijít na jiné myšlenky, uvolnit se. To pak odložím telefon, užívám si. Jsem temperamentní Slovenka, miluji hudbu a dokáži se uvolnit.
Jak vlastně probíhá předávání dětí tatínkovi. Jak to zvládáte?
Je to katastrofa. Jako matka jsem z toho úplně hotová. Když odjedou, v domě je ticho a nikdo tam nemluví, nikdo na mě nevolá, nepokřikuje. Je to pro mě hodně těžké. Je to něco zcela jiného, než když byly třeba u babičky. To se nedá s tím srovnávat. Zatím s tím nejsem vyrovnaná, nedokážu s tím žít. Nevím, kdy to přejde. Neskutečně mi chybí. Když se pak vrátí domů, skočí na mě, to je pro mě chvíle absolutního štěstí. Teď jsem pro nás naplánovala dovolenou a už se moc těším, až si to užijeme, budeme spolu. Chci s nimi co nejvíc cestovat, mít co nejvíc zážitků, ukázat jim, jak krásný je svět.