Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Syn to s příjmením Punčochář nebude mít jednoduché, říká známý šéfkuchař

Bibiana Martina Hykl
Jan Punčochář (Hell’s Kitchen Česko 2025)

Jan Punčochář (Hell’s Kitchen Česko 2025) | foto: TV Nova

Šéfkuchař Jan Punčochář viditelně zhubl a mládne před očima. (2024)
Jan Punčochář , jeho syn Matěj a dcera Rozárka v pořadu Hell’s Kitchen Česko...
Jan Punčochář, Veronika Beskydiarová alias Besky a Přemek Forejt v pořadu...
Martin Hranáč a Jan Punčochář v show Hell’s Kitchen Česko (2025)
34 fotografií
Jan Punčochář (47) patří v Česku mezi kuchařskou špičku. Je hvězdou několika kuchařských show a u plotny tráví většinu dne. Přesto je vaření stále jeho vášní číslo jedna. A jak to vypadá, brzy do rodiny přibude další kuchař. Jeho syn Matěj totiž chce studovat stejný obor jako táta. A co na to slavný kuchař říká? To si přečtěte v našem rozhovoru.

Jako známý šéfkuchař máte jistě doma vždy něco k snědku po ruce. Co vám nikdy doma nechybí?
Vždy jsou to základní suroviny jako je máslo, mouka, sádlo, vejce, strouhanka, sůl, olivový olej. Je to spousta věcí. A doma to dělám stejně jako v restauraci. Když něco dojde, sepíši si seznam a jedu to nakoupit. Mám přehled o tom, co doma je a co není. A vždy mám doma něco, z čeho bych mohl něco připravit, kdyby někdo náhodou přišel k nám na návštěvu.
Jaká surovina je podle vás doslova zázračná a dá se z ní vykouzlit ledacos?
Vajíčka. Z těch se dá připravit hodně jídel. Ať už je to vaječná pomazánka, vaječná omeleta, míchaná vajíčka, vejce Benedikt a pak hromada sladkých věcí. Vejce jsou takový základ, který by u nikoho doma chybět neměl. Já rád dělám i palačinky, lívance.

Jan Punčochář (Hell’s Kitchen Česko 2025)
Šéfkuchař Jan Punčochář viditelně zhubl a mládne před očima. (2024)
Jan Punčochář , jeho syn Matěj a dcera Rozárka v pořadu Hell’s Kitchen Česko (2025)
Jan Punčochář, Veronika Beskydiarová alias Besky a Přemek Forejt v pořadu Ledničko, vyprávěj! (2025)
Martin Hranáč a Jan Punčochář v show Hell’s Kitchen Česko (2025)
34 fotografií

Když už jsme u těch vajec, koupil byste si normální vejce v obchodě, která nemají tu nejlepší kvalitu?
Já sázím na domácí vejce. Mám takového svého dodavatele-slepičáře, kde vím, odkud ta vejce pochází a pravidelně si je u něj kupuji. Už asi devět let bydlím za Prahou, takže tam mám kam zajít.

Bez jakého jídla by si Jan Punčochář nedokázal představit život?
Bez řízků. A je jedno, jaký řízek to je. Jestli kuřecí, vepřový, houbový nebo z pečeného celeru. Tím, že od rána do večera vařím docela komplikované pokrmy, tak si pak rád dám něco vlastně jednoduchého na přípravu ale zároveň chutného. Řízek je prostě jídlo, které mě vždy potěší.

Najde se jídlo, které už vás nebaví vařit?
Není to u mě o konkrétním jídle, ale spíš o surovinách. Já rád vařím z opravdu kvalitních surovin, na tom si zakládám. A není mi třeba příjemné, když mám pohostit někoho, kdo má v jídle nějaká omezení a já to nevím dopředu. Musím pak improvizovat, raději jsem, když dopředu už vím, co vařit mohu.

Co vás dokáže vyvést z míry, když dorazíte do práce?
Když není kafe. (smích) Ale vyvádí mě z míry i kolegové, kteří přijdou do práce pozdě nebo vůbec nepřijdou. A vyvede mě z míry, když nejsou třeba také v úplně ideálním stavu! Ale je nepříjemné i to, když čekáte dodávku nějakých potravin a ta má zpoždění. Naštěstí se to stává už jen velmi málo.

Na první pohled ale vypadáte jako člověk, kterého jen tak něco z míry nevyvede!
Asi už je to věkem. Čím jsem starší, tím jsem víc v klidu. Dost jsem se za poslední roky zklidnil.

Jan Punčochář , jeho syn Matěj a dcera Rozárka v pořadu Hell’s Kitchen Česko (2025)

Kdo doma kraluje u plotny? Vy nebo manželka?
Kdybych to byl já, tak se doma moc nenajedí. Já jsem většinu dne v práci. Přicházím v devět a odcházím v těch deset, jedenáct. Takže by zemřeli hlady, kdyby čekali na mě. (smích) Ale když jsem doma a vaří se, tak jsem u plotny vždycky já a rád.

A necháte si do vaření mluvit nebo si to rodina nedovolí?
Já se vždycky ptám, co by chtěli uvařit. Děti mají nějaká oblíbená jídla. Jedno z nich je ale zrovna třeba sushi, na které si spíš zajdeme do oblíbených restaurací, protože to já nedělám. Ale jinak se u nás vaří všechno. Od ryb až po omáčky. Běžná česká jídla. A jsou spokojení.

Jak vypadá taková kuchyně Jan Punčocháře? Co tam nechybí?
Já jsem tak trochu blázen do kuchyňského vybavení. Takže tam mám dvě ledničky, venku na terase jednu ledničku, dole chladící box, venku na terase mám pec na pizzu a na chleba. Mám holdomat na pomalé pečení, mám thermomix, airfryer, vakuovačku, kávovar, dvě trouby. No mohl bych pokračovat do nekonečna.

Bývá vaše žena kritická k jídlu, které uvaříte?
Nemyslím si, že by byla primárně kritická, to ne. Já ale sám umím uznat, že se mi něco nepovedlo. Když to stojí za prd, řeknu to. Ale taky někdy řekne, že třeba jídlo není dost slané.

To by se dalo ale dosolit..
To právě ne. Jídlo musí být dokonalé už ve chvíli, kdy vám ho položí na stůl. Už by se nemělo dochucovat nic. Já se vždy trochu zděsím, když vidím, jak si lidé jídla jsou schopni ještě dochucovat. Můj táta si třeba do polívky ještě dává Maggi. Když je u nás doma, tak to naštěstí nedělá. Předně ho doma ani nemáme, a pak doufám, že by si to snad nedovolil.

Jan Punčochář, Martha Issová a Besky v pořadu Ledničko, vyprávěj

Jaký byl Jan Punčochář před deseti lety a jaký je dnes?
Dřív jsem byl mnohem větší pedant. A úplně nejšťastnější jsem byl, když jsem mohl být celý den zavřený v kuchyni. To bylo ještě v době, kdy jsem se neobjevoval v televizi. Pak se to docela proměnilo, protože samozřejmě jakmile se v televizi objevíte, pak už vás poznávají i lidé a nějaká změna tam prostě nastane. Poznávají vás lidí v restauraci, chtějí se s vámi vyfotit. Já denně třeba se zákazníky udělám i čtyřicet fotek. Ale jsem za to rád, těší mě to. Když se mi zrovna vzadu v kuchyni něco nepálí. (smích)

Co vám účinkování v televizi dalo a co vzalo?
Vzalo mi to právě trochu soukromí, ale spíš vnímám, že mi to hodně věcí dalo. Naučil jsem se být sebejistý v projevu mezi lidmi. Naučilo mě to určitý rozhled. A rozhodně mě to mnoho věcí naučilo.

Kde se vidíte za dalších deset let?
Já v životě neplánuji, takže vlastně netuším. Nemám tam nějaký jasný plán, který bych měl splnit. Já jen doufám, že za deset let ještě budu moct být v kuchyni, s radostí vařit lidem a bude se nám dařit.

Měl jste někdy sen setkat se s nějakým slavným kuchařem?
Ne, to vůbec ne. Já pravidelně i s rodinou cestuji po světě a učím se nové recepty a ochutnávám jídla z jiných kultur. Teď jsme byli třikrát za sebou v Singapuru, protože tam máme známé. To mě moc baví a inspiruje mě to. Ale nikdy jsem neměl žádnou kuchařskou modlu. Moje dovolené jsou vlastně z devětadevadesáti procent o gastronomii.

Šéfkuchař Jan Punčochář má svou práci jako koníček.

Vaříte i na dovolené?
Nejsem fanatik, který by si sebou vozil někde plynovou bombu, aby mohl uvařit, ale když máme někde třeba pronajatý domek, tak tam samozřejmě vařím a vůbec mi to nevadí. Rád nakoupím čerstvé lokální suroviny na trhu a něco z toho připravím. Rád se inspiruji u místních.

Je vaše práce váš koníček?
Stoprocentně. Já musím dělat to, co mě baví. Myslím, že mám trochu ADHD, pořád potřebuji něco dělat. A neumím si představit, že bych dělal něco, co mě nebaví, nedělá mi radost.

Dokážete se na chvíli zastavit alespoň na té dovolené?
Když mám za sebou tři nebo čtyři náročné měsíce, tak pak na tom lehátku dokážu ležet třeba tři hodiny. Ale to už je můj strop.

Inspirovaly se u vás děti? Nepůjde někdo z potomků ve vašich šlépějích?
Můj syn Matěj už se sám rozhodl, že chce jít na kuchaře. Je teď v devítce. Do ničeho jsem ho nikdy netlačil a sám z vlastní vůle se pro to rozhodl. Ale každopádně já jsem nebyl ten, který by mu to doporučoval. Ale já si myslím, že každý má dělat to, co chce. A on to opravdu vyloženě chce. A myslím si, že to v oboru nebude mít úplně jednoduché se jménem Punčochář.

Jan Punčochář v kalendáři Prostě srdcem 2025

A už mu dáváte nějaké rady?
Víte, jak to chodí s náctiletými a radami. To je jako házet ty rady o zeď. (smích) Ale většinou se pak dostaneme k tomu, že v těch základních radách o vaření mám pravdu.

Účinkujete v pořadu Ledničko vyprávěj. Tak o čem by ty vaše ledničky mohly vyprávět? Že jsou stále plné?
No někdy se tam i oběsila myš. Že tam není žádné jídlo. Ale bez legrace, většinou je pravda, že jsou plné. Hlavně po víkendu, kdy jdu nakupovat. Pak uvařená jídla hezky roztřídím do krabiček, aby si to pak mohli jen vyndat a ohřát. Pak mi nadávají, že nebudou jíst pořád to stejné. (smích) Po většinu času je v mojí ledničce něco dobrého, co si můžete hned sníst.

Jak vzpomínáte na MasterChefa Česko?
Jako člověku mi to dalo hrozně moc. Poznal jsem spoustu zajímavých lidí, dokonce i v mojí restauraci vaří poslední vítěz MasterChefa. Je zaměstnaný v restauraci U Matěje. Díky MasterChefovi mám spoustu dobrých přátel, štáb byl jedna velká rodina.

A vzalo?
Nenapadá mě nic, protože jsem to opravdu chtěl dělat, bavilo mě to. Opravdu tam byla jen ta přidaná hodnota.

A co nějaké sny?
Já nějak nesním, neplánuji. Žiji přítomným okamžikem. Já i na dovolenou balím těsně před odjezdem. Nemám plánování rád. Ale možná je to i tím mým vytížením, že jsem od rána do večera v práci.

Šéfkuchař Jan Punčochář viditelně zhubl a mládne před očima. (2024)

Ještě nám prozraďte, jak být dobrým kuchařem a zároveň nemít tři sta kilo?
No já jsem tři sta kilo v minulosti už málem měl. Teď jsem shodil díky sebezapření. Už tolik nejím. Musím si to hlídat, cvičím. Nejvíc jsem měl přes sto dvacet kilo a už to bylo moc.

A zvládl jste to shodit i bez diety?
Bez změny režimu to nešlo, takže jsem musel kompletně změnit to, jak jsem do té doby byl zvyklý jíst a v jakém množství. Prostě jsem si nedal buřt ale okurku.

Jste teď šťastný?
Když zrovna neřeším nějakou nepříjemnost v práci, tak bych řekl, že jsem.
Co nějaká rada pro začínající kuchaře?
Je důležité si uvědomit, že kuchař je práce. Opravdová práce. Bez toho to nejde. Pokud tam bude ještě pro vaření opravdové zapálení, tak to už je příjemný benefit. A když budou hodně makat, mohou to dotáhnout někam dál.

Co vy a rozčílení v kuchyni? Umíte se někdy naštvat?
Trošku. Ale pracuji v otevřené kuchyni, kde se s lidmi bavím, vaříme, jsme tam společně, tak je potřeba, aby byla dobrá atmosféra a myslím, že křikem bych ničemu nepřispěl.

A jak Jan Punčochář relaxuje?
Rád si zajdu do fitka nebo s trenérem na thajský box. A pak si někdy rád dám s chutí i pivo.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jan Nedvěd slaví 80. Pavlínku poznal, když jí bylo sedmnáct let, stále se milují

Jan Nedvěd a Pavlínka (křest CD Pátá, Praha, vinárna U Pavouka, 5. října 2006)

Písničkář Jan Nedvěd slaví ve čtvrtek 24. září své 80. narozeniny. Výraznou kapitolou jeho života je vztah s Pavlínou Jiráskovou, která je o 37 let mladší. Dvojice se dala dohromady na začátku...

Jak vypadal Josef Maršálek před 20 lety? Fanoušci v něm vidí hollywoodské hvězdy

Josef Maršálek ukázal na Instagramu 20 let staré foto z dob, kdy žil v...

Josef Maršálek zalovil ve svém osobním archivu a vytáhl fotografii, která jeho sledující pořádně překvapila. Známý cukrář a pekař na ní pózuje před dvaceti lety, tedy v době, kdy mu bylo 24 let. Na...

Je tu nový pár. Marta Dancingerová přiznala, že chodí s Ladislavem Hamplem

Marta Dancingerová

Už více než měsíc je známo, že Marta Dancingerová je zadaná. Ale až nyní vyšlo najevo, kdo je její nový partner. Herečka, jež na sebe upoutala pozornost v seriálu Zlatá labuť, chodí s Ladislavem...

Kašpárek vzal do společnosti svou vnadnou přítelkyní. Zaujala odvážným modelem

Radek Kašpárek s přítelkyní Ivanou na módní show Osmanyho Laffity (25. září...

Šéfkuchař Radek Kašpárek (45) přišel na módní show návrháře Osmanyho Laffity se svou novou přítelkyní Ivanou Věžníkovou (38) a hned byli středem pozornosti. Věžníková totiž zvolila extravagantní...

Ve 27 letech zemřel syn modelky Cindy Crawfordové, rodina žádá o soukromí

Presley Gerber, Kaia Gerberová, Cindy Crawfordová a Rande Gerber (Paříž, 29....

Syn americké supermodelky Cindy Crawfordové a podnikatele Randeho Gerbera Presley Gerber zemřel ve věku 27 let. Úmrtí potvrdila rodina prostřednictvím své zástupkyně. Podle záznamů losangeleského...

Nikola Hezucká má doma urnu s manželem. Nedokážu ho někam dát, říká

Nikola v černé bundě a Patrik v šedém tričku pózují fotografům.

Negativní zprávy vždycky táhnou víc než pozitivní. Když si coby Nikola Pastirčáková před sedmi lety brala rozhlasového moderátora Patrika Hezuckého, měla na Instagramu padesát tisíc sledujících....

29. září 2026

Syn to s příjmením Punčochář nebude mít jednoduché, říká známý šéfkuchař

Jan Punčochář (Hell’s Kitchen Česko 2025)

Jan Punčochář (47) patří v Česku mezi kuchařskou špičku. Je hvězdou několika kuchařských show a u plotny tráví většinu dne. Přesto je vaření stále jeho vášní číslo jedna. A jak to vypadá, brzy do...

29. září 2026

Měla krásu i talent, zažila ponížení i pád na dno. Mám kde čerpat, říká Regina Rázlová

Premium
Herečka Regina Rázlová

Dostala do vínku krásu, nevšední talent a charisma, kterým si podmanila jeviště i filmové plátno. Zatím co však osud jednou rukou štědře dával, druhou si bez milosti bral – herečka Regina Rázlová...

28. září 2026

David Gránský se zranil při představení. V sanitce trpěl kvůli kostýmu

David Gránský

Herec David Gránský (34) se zranil během muzikálu Ledové království v Hudebním divadle Karlín. Představení plné jevištních triků tentokrát nedopadlo dobře a herec musel rovnou do nemocnice, kde...

28. září 2026  15:35

Móda na cenách MTV: Lisa Rina v korzetu s bradavkami, Lambert se jménem na hlavě

Ceny MTV letos ovládla Taylor Swiftová nejen tím, že trhla historický rekord v...

Ceny MTV letos ovládla Taylor Swiftová nejen tím, že trhla historický rekord v počtu ocenění, ale i elegancí, s jakou si pro cenu přišla. Na pomyslném červeném koberci před předáváním cen se ukázala...

28. září 2026  12:30

Jennifer Garnerová po rozvodu zpanikařila: Bála se, že už nebude mít práci

Jennifer Garnerová, její syn Samuel Affleck a dcera Seraphina Afflecková (Santa...

Americká herečka a producentka Jennifer Garnerová (54) má z manželství s hercem Benem Affleckem tři děti – a aby na ně měla dost času, dala si pauzu od kariéry. To však vedlo i k tomu, že se po...

28. září 2026

Maminka mi nosila zuby na plac v krabičce, vzpomíná Jan Maxián

Jan Maxián

K dabingu se Jan Maxián (43) dostal jako školák, ale jeho dnes už patnáctiletá dcera ještě dřív. Neuměla číst ani psát, a tak ji větu, kterou měla pronést na konci animovaného filmu LEGO příběh,...

28. září 2026

Rozhodnou čísla. Vojtěch Dyk se před StarDance radí s numeroložkou

Vojtěch Dyk ve StarDance XIV (2026)

„Jde nám to skvěle, ale doma jsem rád, že můžu být chvíli bez tance. Na druhou stranu se na přímé přenosy těším, protože mě to moc baví, sám jsem z toho překvapený,“ říká Vojtěch Dyk.

28. září 2026

Annelie ze Zrádců není jako její slavní rodiče. Zkušenost od filmu je však výhoda

„Mám nakoukané hodiny a hodiny všech možných Zrádců ze všech zemí. Vytvářím si...

Ve Zrádcích se představila jako realitní makléřka, ale vyrůstala ve světě filmu. Annelie Paurová Herz je dcerou režiséra Juraje Herze a herečky Terezy Pokorné. Před kamerou stála už jako dítě,...

27. září 2026  17:30

V New Yorku jsem zjistil, jak moc jsem spokojený se životem v Česku, říká Cina

Premium
Jan Cina

K umění inklinoval Jan Cina už jako kluk. A tak nebylo překvapením, že se později vydal právě touto cestou. Kavárna nedaleko pražské scény, kde Jan Cina působí, hučela jako úl. Vyprávěl nejen o své...

27. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dcera španělského krále Sofía studuje na univerzitě pod jiným jménem

Infantka Sofía (září 2026)

Španělská infantka Sofía (19) zahajuje druhý ročník vysokoškolského studia, přičemž nově vyšlo najevo i to, pod jakým jménem zde vystupuje. Svůj královský titul, který má jakožto dcera krále Felipeho...

27. září 2026  14:30

Nebyla jsem nahá. A i kdyby, tak co? Krainová reaguje na smršť po show Laffity

Simona Krainová

Modelka Simona Krainová (53) šokovala diváky na páteční módní show Osmanyho Laffity, když vyšla na molo zdánlivě nahoře bez. Její „odhalená ňadra“ se stala předmětem mnoha diskusí na internetu a...

27. září 2026  13:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde