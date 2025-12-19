Lidé vás znají především z televize, ale vydal jste i řadu knih. Plánujete něco dalšího, čím byste překvapil?
Letos mi vyšla kniha Ženění, tento rok už žádnou jinou nestihnu, přece jen už máme skoro konec roku. Ale příští rok bych chtěl vydat rovnou dvě. Jedna by byla životopisná kniha fotbalisty Martina Fenina, který má takový pohnutý životní osud a je to můj kamarád. Druhá by byla pohádková a dobrodružná kniha pro děti. Pak jsem vydal ještě například Kůly v plotě, Svět podle Koháka: Kůly v plotě 0,5 nebo Perly v botě.
Jste velmi činorodý. Kde ještě berete čas na sepisování knih?
To by mě také zajímalo. (smích) Já ovšem ty další plánuji už asi pět let. Takže se to rodí postupně. Není to v mém případě tak, že bych k tomu sedl a bylo hotovo. Chvíli to musí zrát.
Máme nejlepší zemi na světě. Vážně. Já jsem moc spokojený.