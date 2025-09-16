Když se Yvetta rozhodla opustit žilinskou konzervatoř, kde studovala operní zpěv a housle, a přestoupit na tu pražskou, řekla jí maminka: „Pokud ses takhle rozhodla, tak makej a bojuj.“
Na začátky, jež nebyly jednoduché, a také na důležitá setkání, která ovlivnila její život, vzpomínala Yvetta Blanarovičová v šatně své takřka domovské scény.
Co vás jako první napadne, když kráčíte sem do Divadla Broadway?
Že je fajn, že ty schody ještě v pohodě sejdu dolů, protože až to nepůjde, tak to už bude průšvih.
Když jsme začínali s dětmi z dětských domovů, slýchávaly: „Co je to za soutěž, když jste tam samé socky?“