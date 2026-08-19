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Moc hezky se to střetlo, říká Michaela Petřeková o vztahu se Štěpánem Benonim

Autor:
benoni

benoni | foto: Instagram / Michaela Petřeková

benoni
benoni
benoni
benoni
43 fotografií
Herečka Michaela Petřeková (28) vyrůstala na Moravě, ale nyní už žije v Praze společně s partnerem hercem Štěpánem Benonim (41). Zároveň ale rádi vyrážejí do přírody a si užívají si klid po mediální bouři, která se objevila, když stvrdili svůj vztah na Instagramu. „Jsme rádi, že se to stalo. A že to přešlo,“ prozradila herečka pro iDNES.cz.

Brzy se ukážete divákům na obrazovkách v novém seriálu. Prozradíte nám o něm něco?
Je to seriál o třech rozvádějících se klucích, kteří se rozvádí ve stejný čas, řeší stejné problémy a žijí společně ve sdíleném bytě. A majitelem toho bytu je tramvaják Mirek Sotona, kterého hraje úžasný Tomáš Jeřábek. A právě ten mě najde v tramvaji po loučení se svobodou a tím se spustí vlna příběhů. Je to směs komických a velmi zajímavých příběhů. Moje postava se jmenuje Julie.

Když jsme u seriálu Boží plán, co byl v minulosti pro vás boží plán?
Já nejsem moc typ člověk, který by něco naplánoval a pak si za tím šel. Nikdy jsem ve svém životě neměla ráda, když jsem musela něco vyloženě plánovat. Měla jsem o spoustě věcí určitou představu v hlavě, té jsem se nějak držela, ale stejně to nakonec dopadlo úplně jinak, než jsem si představovala. (smích) A mně se popravdě v životě vyplatilo, že věci nechávám volně plout. Samozřejmě mám nějakou disciplínu, nějaký řád. Ale neomezuji se předem určeným plánem. Spontánnost v životě je pro mě mnohem příjemnější. Takže jsem osobně žádný boží plán neměla.

Takže nejste ten typ ženy, co by měl v horizontu nejbližších let už naplánovaný počet dětí, svatbu i domek na venkově?
Ne, to vůbec! Ani se neomezuji po pracovní stránce tím, co bych měla v nějakém horizontu dokázat, co si plnit. Určitou nevyzpytatelnost v životě mám ráda, takže si nedávám nějaké cíle, plány.

Štěpán Benoni a Michaela Petřeková (8. srpna 2026)
Štěpán Benoni sdílel na Instagramu fotky z Šumavy, kam vyrazil s Michaelou Petřekovou. (27. července 2026)
Štěpán Benoni sdílel na Instagramu fotky z Šumavy, kam vyrazil s Michaelou Petřekovou. (27. července 2026)
Herečka Michaela Petřeková na tiskové konferenci Tv Nova v Holešovické tržnici. (2026)
Michaela Petřeková (2026)
43 fotografií

V seriálu jste rebelka. Jak byste sebe samu popsala v osobním životě?
Já jsem velký introvert. Mám ráda pohodu a klid. Ale jakmile jsem mezi svými lidmi, tak se trochu proměním. Jsem spontánní a bezprostřední. Myslím, že ve mně je také kus takové rebelie, jakou má i ta postava Julie. Jen se u mně projeví až později a ne hned po prvním setkání s někým. Jsem k lidem otevřená až ve chvíli, kdy je dostatečně poznám.

Aktuálně žijete v Praze, ale vyrůstala jste v Rožnově pod Radhoštěm. Jaké byly vaše začátky po nastěhování se do Prahy?
Nebyl to pro mě takový šok, protože v té době jsem se stěhovala z Ostravy, kde jsem nějaký čas bydlela. Původně jsem vlastně měla i takové myšlenky, že bych místo herectví šla dělat něco úplně jiného a měla jsem možnost si mimo herectví vyzkoušet i jiné profese. Přesto ale pro mě začátky v Praze byly krušné. Věděla jsem, že se vracet už nechci. Zároveň díky tomu ale přišlo i období, kdy jsem se z Prahy o to raději vracela za rodinou zpět. A čím jsem starší, tím víc mi chybí příroda, ticho a klid, když žiji v ruchu velkoměsta. Dnes už jsem ve fázi, že jsem opravdu vděčná za všechno, co se mi v životě stalo, kam mě to posunulo a jsem i ráda, že jsem v Praze.

Když jsme u těch božích plánů, co plán, který vám úplně nevyšel?
V jednu chvíli jsem na konzervatoři bojovala s myšlenkami, jestli zůstat u herectví. Dokonce jsem v té době přemýšlela nad tím, že bych šla dělat kadeřnici. Byly to jen takové mé myšlenky a teď jsem ráda, že jsem takový plán neuskutečnila, že nevyšel. Protože jsem šťastná tam, kde jsem. Nakonec jsem se kousla, školu dodělala a sama si neumím vůbec už představit, že bych dělala jinou profesi.

Štěpán Benoni sdílel na Instagramu fotky z Šumavy, kam vyrazil s Michaelou Petřekovou. (27. července 2026)

Věřím, že vaši fanoušci jsou rádi, že jste u herectví zůstala.
Herectví je úžasné, ale občas si říkám, že nedělám tak záslužnou práci, jak bych mohla. Ale to jsou myšlenky, které mě napadají, když mám třeba delší čas volno. Pak se vrátím do práce a zase v tom vidím smysl. (smích) Ale asi to nebude jen v mé hlavě, herci jsou hodně přemýšliví a hodně z nich o sobě pochybuje. Proto je fajn, když si kromě toho herectví člověk najde ještě něco, co mu dělá radost.

Co vás obecně činí šťastnou?
Moji nejbližší. Je pro mě důležité obklopovat se lidmi, které mám ráda. Teď jsem třeba u mamky na Moravě, mohu být sama sebou. Jsme spolu rády, ale zároveň si dáváme prostor samy pro sebe. Jsem šťastná, když mohu být jen sama se sebou. Umím si to užívat a úplně vypnout. Daří se mi to v přírodě, ale dělá mi dobře i koukat do stropu. V tu chvíli se snažím vědomě nemyslet. A mimo ruch velkoměsta v přírodě mi je krásně.

S partnerem Štěpánem Benonim se to ale také hezky sešlo a oba jste milovníci přírody.
Je to tak, moc hezky se to střetlo. Oba dva rádi vyjedeme z Prahy, když tam nemusíme být pracovně. A to je v partnerství podle mě moc důležité, když mají dva lidé rádi stejné věci. Protože kdyby jeden Prahu miloval a druhý tam trpěl, tak by to asi moc nefungovalo.

Michaela Petřeková se svými hereckými kolegy ze seriálu Boží plán.

Jak jste vlastně reagovala, když se v médiích začal řešit váš vztah?
My oba celkově moc nechceme mluvit o soukromí, rádi si ho střežíme. A když přišla vlna článků o našem vztahu, tak jsme měli oba tolik práce, že jsme tomu ani nevěnovali tolik pozornosti. Vlastně jsme rádi, že se to stalo, že už to přešlo. Bylo nám jasné, že se to dříve nebo později řešit bude. Na jednu stranu je hrozné, jak je svět zrychlený. A jak dnes lidé vnímají zprávy. Ale na druhou stranu je to zase třeba v takovém případě fajn. Za chvilku už to nebude zajímat nikoho a nebude se o tom psát.

Prozradíte, co vás v nejbližší době čeká?
Na podzim bude premiéra filmu Dřevorubec, kde hraje hlavní roli Pavla Gajdošíková a Adam Vacula. Režíroval ho Petr Zahrádka a zahrála jsem si tam vlastně ještě s Markem Lamborou. To bylo poprvé, co jsme se potkali, než jsme začali pracovat na seriálu Boží plán. Pak ještě natáčím seriál pro Českou televizi, kde mám zase úplně jinou roli. Mám z toho velkou radost, protože ho spolu režíruje Tereza Kopáčová. To byl můj sen se s ní na něčem takto potkat a jsem ráda, že se mi to splnilo. Jsem za to vděčná.

Jak byste popsala, jak se aktuálně cítíte?
Spokojená a šťastná. Teď mám po měsících většího pracovního zápřahu volno, takže jsem šťastná o to víc, že si mohu užít volno.

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