Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nastupující čtyřicítku docela prožívám, říká herečka Anežka Rusevová

Bibiana Martina Hykl
Anežka Rusevová

Anežka Rusevová | foto: Lenka Hatašová

Anežka Rusevová bude brzy v Divadle Radka Brzobohatého zářit v divadelní hře...
Anežka Rusevová (2024)
Lucie Pernetová, Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Anežka Rusevová a Jana...
Anežka Rusevová, Zuzana Zlatohlávková a Daniel Krejčík v nastudování Kolečkova...
38 fotografií
Herečka Anežka Rusevová (39) brzy oslaví životní jubileum a už se těší na oslavy, které podnikne s přáteli. Oslavovat bude hlavně život i úspěch, který za sebou má v Německu, kde si splnila jeden ze snů, na nějž bude do konce života vzpomínat. „Kdybych už nikdy nic nenatočila, z této role budu mít navždy obrovskou radost,“ říká.

Brzy oslavíte čtyřicítku. Bilancujete?
Já vlastně bilancuji docela často. Koncem roku nebo po Novém roce každý rok. Vždy si procházím, co jsem dokázala nebo nedokázala, co bych ještě dokázat chtěla, co si přeji. A teď tu čtyřicítku docela prožívám. Na jaře jsem z toho byla nějaká taková špatná, jak se to začalo blížit. Takže ne, že by mě to nechávalo úplně chladnou. A hlavně mi ten věk přijde v mém případě naprosto surreální, protože mám stále pocit, že jsem ještě dítě. Sice takové přerostlé, někde zapomenuté, ale v duchu dítě. (smích) Zrovna nedávno jsem psala své kamarádce, jestli je ještě na můj věk důstojné dělat to, co dělám. Ale já už jsem zkrátka taková.

A plánujete to nějak oslavit?
Plánuji a těším se na to. Společně s přáteli pojedeme do Berlína, kde se setkáme ještě s nějakými kamarády, kteří v Berlíně žijí, a uděláme tam takovou hezkou menší oslavu. Zrovna to organizuji, ale nedá se úplně říct, že to stíhám. (smích) A pak plánuji takový větší večírek v říjnu. Jsem hodně společenský člověk, jsem ráda mezi lidmi a miluji večírky, těch není nikdy dost. Tak si ty narozeniny takto prodloužím. Mám ráda, když se lidé sejdou, jsou pohromadě a užívají si společně strávený čas. Vnímám to jako oslavu života.

Anežka Rusevová
Anežka Rusevová bude brzy v Divadle Radka Brzobohatého zářit v divadelní hře Pýcha a předsudek ( nebo tak něco).
Anežka Rusevová (2024)
Lucie Pernetová, Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Anežka Rusevová a Jana Stryková v představení Bez roucha
Anežka Rusevová, Zuzana Zlatohlávková a Daniel Krejčík v nastudování Kolečkova Zakázaného uvolnění ve Venuši ve Švehlovce.
38 fotografií

Máte pocit, že si dokážete nyní užívat života víc, než tomu bylo třeba ve dvaceti?
Zrovna nedávno jsem nad tím přemýšlela. A dospěla jsem k závěru, že jsem si dokázala užívat života vždy. Uvědomuji si každou hezkou chvíli a snažím se ji prožít, nezapomenout ji. Ale ještě bych měla zapracovat nad tím, když se mi něco povede. Abych si i to uměla užít.

Jste šťastná?
Jsem. Od léta ten pocit mám a opravdu mohu říct, že jsem teď šťastná. Dost věcí se mi podařilo, dotáhla jsem rozpracované věci. A mám radost ze svých úspěchů.

Málokdo asi ví, že jste kromě Česka úspěšná i v Německu. A to konkrétně díky roli v německém historickém filmu Block 10. Jak velkou radost jste z této spolupráce měla?
Pro mě to bylo absolutní wow. Splněný sen. A moc ráda o tom mluvím, protože si myslím, že celkově to dílo si zaslouží nějakou větší medializaci. Je to těžké téma, které se týká nacistické Osvětimi. Na začátku června měl film premiéru v Mnichově, zatím netuším, jestli se v nejbližší době dostane do Čech, ale rozhodně stojí za shlédnutí. Teď půjde do kin v Německu. Je to spíš artový film, ale to téma je i po letech stále velmi silné. A mám za to, že by to měli vidět i mladí lidé, kteří možná už v dnešní době o tom nemají tolik povědomí.

Alena Mihulová, Adéla Gondíková a Anežka Rusevová v seriálu Zoo Nové začátky (2025)

Zasáhlo vás to osobně nějak?
Dost mě to překvapilo. Samozřejmě se o holokaustu člověk učí ve škole, ale nezkoumá to do hloubky, nepídí se po tom. A já jsem to téma nějak zvlášť nevyhledávala, nečetla jsem do té doby nějakou literaturu, příběhy lidí. A po tom natáčení si říkám, že by se o tom mělo mluvit, aby se na ty strašné příběhy nikdy nezapomnělo. A myslím si, že by film mohl zaujmout mladší generace, které se asi nepodívají na historický snímek natočený před čtyřiceti lety, toto by je mohlo vtáhnout. Ale je potřeba myslet na to, že je to velmi naturalisticky točený film a krutý. Taková ta doba bohužel byla. Konkrétně jde o příběhy žen, na kterých byly páchány pokusy se sterilizací v bloku 10 v Osvětimi.

Vnímáte tuto roli jako zatím takový největší úspěch?
Absolutně. Já jsem si ani nemyslela, že by se mi někdy něco takového poštěstilo. Věřím, že to tedy není poslední taková příležitost. (smích) Když měl v Mnichově film premiéru, užívala jsem si, že jsem si poprvé mohla na ten červený koberec vzít róbu, nalíčit se, upravit se. Bylo to krásné. A i kdybych už nikdy nic takového nezažila, neměla takovou premiéru, tak bych jen chtěla říct, že mě těší, že jsem to alespoň jednou dokázala.

Věřím, že jste se cítila skvěle i díky proměně, kterou máte za sebou..
Já jsem vlastně začala s tím hubnutím asi před pěti lety už. Takže to není nic čerstvého, ale cítím se skvěle. Sem tam mi to uteče, ale snažím se držet si tu váhu dál, abych se cítila dobře. Zhubla jsem vlastně dvacet kilo díky dietě a celkově změně životního stylu. Zjistila jsem během těch posledních let, že je to vlastně takový nekonečný boj. Ono se to plíživě vrací, musíte to mít pod kontrolou. Je to těžší i s tím naším povoláním, protože často nelze dodržovat pevný režim. Zároveň ženy řeší ještě cyklus, takže je to tak trochu takový běh na dlouhou trať.

Teď jste stále v jednom kole. Navíc vás čeká nová role ve hře Pýcha a předsudek (nebo tak něco). Těšíte se?
Těším se moc, protože vedle sebe budu mít samé skvělé ženy, se kterými se znám už delší dobu a je mi s nimi dobře. A celkově se mi líbí ta hra už od prvního přečtení. Je v ní velmi inteligentní humor, je zábavná. A zároveň je to trochu něco jiného, než na co jsou všichni zvyklí z té nechvalně známé knihy, která byla pro hru předlohou. A navíc je tam bonus v podobě písniček, kterými je ta hra protkaná, takže já se těším! Rozhodně se na nás do Divadla Radka Brzobohatého přijďte podívat.

Anežka Rusevová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (19. listopadu 2024)

Co vnímáte v životě jako největší výzvu?
Asi aby se povedlo to, na čem pracuji. Aby měla hra, seriál nebo film úspěch. A vždy je pro mě výzva, aby ze všech těch projektů bylo cítit, že to dělám s radostí. Vždy do toho vložím kus sebe, spoustu své energie a záleží mi na tom, aby se to pak divákům líbilo. Aby z toho i oni měli radost.

A co dělá radost vám?
Já mám největší radost, když se lidem líbí má práce, když mohu říct, že jsem všechno udělala dobře. A pak když mohu vyrazit někam na dovolenou, odpočinout si, plavat v moři a jen tak prostě být. Takový ten bezstarostný pocit. Teď budu mít asi náročnější rok, než jsem původně plánovala, ale vždy se snažím najít si čas na odpočinek.

A prožíváte ty chvíle sama nebo s někým?
Já jsem delší dobu single. Mám za sebou vztahy, které nevyšly, a říkám si, že být s někým jen kvůli tomu, abych s někým byla, nemá smysl. Nebráním se novému vztahu, ale zároveň vůbec na nic netlačím. Můj osobní život se hodně točí okolo mé profese, protože je opravdu má práce zároveň i mým koníčkem.

Jaká je vlastně Anežka Rusevová v soukromí?
Ráda tráví čas s přáteli, ráda cestuje, ráda chodí na houby. (smích) Naposledy jsem tedy na chalupě byla v srpnu v největších vedrech, takže jsem nic nenašla. A samozřejmě v soukromí trávím i dost času se svým zvířectvem. Většinou srším pozitivní energií, ale samozřejmě jsem také jen člověk, takže mě někdy popadají chmury. Ale zase nejsem ten typ člověka, co by se natáčel se slzami na Instagram, protože mám za to, že to nikoho zajímat nebude. Zároveň je dobré občas zmínit, že i my herci jsme také jen lidi.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Chlopčíkovi jsou spolu 36 let. Na dovolené působí jako čerstvě zamilovaní

Manželé Chlopčíkovi na dovolené

Zatímco se pomalu blíží nová řada StarDance, Zdeněk Chlopčík (69) si užívá chvíle klidu po boku své manželky Brigity (52). Manželé vyrazili na dovolenou a společné okamžiky zachytili na fotografiích,...

Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“

Móda na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)

Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte...

Jak vypadal Josef Maršálek před 20 lety? Fanoušci v něm vidí hollywoodské hvězdy

Josef Maršálek ukázal na Instagramu 20 let staré foto z dob, kdy žil v...

Josef Maršálek zalovil ve svém osobním archivu a vytáhl fotografii, která jeho sledující pořádně překvapila. Známý cukrář a pekař na ní pózuje před dvaceti lety, tedy v době, kdy mu bylo 24 let. Na...

Aneta Krejčíková ukázala křivky v prádle, herečka vsadila i na odvodnění těla

Aneta Krejčíková v reklamní kampani české značky spodního prádla (říjen 2025)

Aneta Krejčíková se pochlubila svou postavou v prádle. Herečka, která je známá výraznými ženskými křivkami, v posledních letech otevřeně mluvila také o změnách svého těla. Po dvou porodech...

Herečka Kateřina Brožová se pochlubila dcerou, vyrazily společně na dovolenou

Kateřina Brožová na dovolené (září 2026)

Herečka Kateřina Brožová se na sociálních sítích pochlubila společnou fotografií se svou dcerou Kateřinou Tomanovou, které od dětství říká Kačenka. Pozornost sledujících opět upoutala jejich výrazná...

Tomáš Matonoha: AZ kvíz je pro mě Aleš Zbořil a StarDance zase Marek s Terezou

Lucie Benešová a Tomáš Matonoha

Už za pár týdnů začne další řada StarDance a v ní předvede své schopnosti a dovednosti i herec Tomáš Matonoha. Jeho taneční partnerkou je Lenka Nora Návorková, která show s hercem Jiřím Dvořákem v...

23. září 2026

Nastupující čtyřicítku docela prožívám, říká herečka Anežka Rusevová

Anežka Rusevová

Herečka Anežka Rusevová (39) brzy oslaví životní jubileum a už se těší na oslavy, které podnikne s přáteli. Oslavovat bude hlavně život i úspěch, který za sebou má v Německu, kde si splnila jeden ze...

23. září 2026

Tragický konec modela Presleyho Gerbera. Záchranáři byli na místě tři hodiny

„Všechno nejlepší k narozeninám, mami. Moc tě miluju. Jsi pro mě v tolika...

Syn modelky Cindy Crawfordové a podnikatele Randeho Gerbera Presley Gerber zemřel v neděli ve svých 27 letech. Policie jeho smrt vyšetřuje jako podezření na předávkování, oficiální příčina ani způsob...

22. září 2026  13:03

Brzy na ni zapomeneme, řekl prý Charles po smrti Diany jejímu bratrovi. Ten napsal knihu

Princezna Diana na návštěvě Bosny (Tuzla, 9. srpna 1997)

V úterý vyšla kniha bratra zesnulé princezny Diany Charlese Spencera, která znovu otevírá desítky let staré rány v britské královské rodině. Kniha Swan Song: Diana, My Sister (Labutí píseň: Diana,...

22. září 2026  12:27

Nedvěd se před svatbou s Rolins zbavil „přespávacího“ bytu. Vydělal miliony

Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Bývalý fotbalista Pavel Nedvěd (54) a zpěvačka Dara Rolins (53) staví vilu v Itálii a další v pražské Divoké Šárce. Kromě toho ale Nedvěd vlastnil i luxusní mezonetový byt na Malé Straně, kam si...

22. září 2026

Svléká se a vydělává. Sweeney přišla o tisíce fanoušků, ale konto jí roste

Sydney Sweeney spojila v nové kampani sportovní motivy s provokativním...

Americká herečka a modelka Sydney Sweeney je známá nejen svými rolemi, ale i skrze stabilně narůstající množství kontroverzí. Nedávno proti sobě poštvala profesionální sportovkyně, když se svlékla...

22. září 2026  10:32

Tereza Kerndlová podstoupila operaci víček, zpěvačka ukázala fotky před a po

Zpěvačka Tereza Kerndlová zveřejnila také snímky z průběhu hojení po zákroku....

Zpěvačka Tereza Kerndlová (39) otevřeně promluvila o plastické operaci horních víček. Zákrok podstoupila před pěti měsíci a nyní zveřejnila fotografie před operací, z průběhu hojení i výsledku. Důvod...

22. září 2026

Jak vypadal Josef Maršálek před 20 lety? Fanoušci v něm vidí hollywoodské hvězdy

Josef Maršálek ukázal na Instagramu 20 let staré foto z dob, kdy žil v...

Josef Maršálek zalovil ve svém osobním archivu a vytáhl fotografii, která jeho sledující pořádně překvapila. Známý cukrář a pekař na ní pózuje před dvaceti lety, tedy v době, kdy mu bylo 24 let. Na...

22. září 2026

Láska princezny Astrid štvala celou zemi. Král těžce hledal, kdo by ji oddal

Svatební den princezny Astrid a Johana Martina Fernera 12. ledna 1961

Sestra zesnulého norského krále Haralda měla mnoho společného s britskou princeznou Margaret. Církev i veřejnost se obávaly, že sňatek princezny Astrid poškodí rodinu. Její rozhodnutí vdát se za...

22. září 2026  5:30

Zvali ho, aby se podíval, jak se točí porno. Tom Sean Pšenička dostal strach

Tomas Sean Pšenička. Je nejmladším ze tří bratrů, starší David Gránský je...

„Myslím, že tři tance bychom už dali, ne asi v nějaké dokonalé podobě, ale základy už jsem se stihl naučit,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Tom Sean Pšenička, jehož nedostižným vzorem je Oskar Hes,...

22. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Máme takovou jinou komunikaci, říká Anna Polívková o italském manželovi

Anna Polívková v Show Jana Krause (září 2026)

Herečka Anna Polívková (47) se před dvěma lety tajně vdala za svého italského přítele. V Show Jana Krause uvedla na pravou míru, co její manžel dělá, i jak si osvojil češtinu a co se mu u nás nejvíc...

22. září 2026

Talent, kokain, skandály. Pak zažil Robin Williams zlom, přišla nouze a temné myšlenky

Premium
Robin Williams na snímku z roku 2010

Herec Robin Williams měl pověst milého chlapíka s bezelstným výrazem malého dítěte a bezbřehým smyslem pro humor. Pod touto slupkou se ale skrývalo rozervané nitro a skandální soukromý život.

21. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde