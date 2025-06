Rowlingová je ztracený případ, zhoršuje už tak těžký život trans lidí, říká Fry

„Obávám se, že byla radikalizována. Možná TERFkami, možná tou žíravinou, která se na ni po jejích výrocích hrne ze všech stran. Bude to tak pokračovat i nadále, to je jasné. Neříkám, že by neměla být konfrontována. Říká věci, které jsou opravdu kruté, špatné a posměšné. Zdá se, že je to úplně ztracený případ,“ řekl Stephen Fry v podcastu The Show People.

TERF (trans-exclusionary radical feminist) jsou označováni feministé, kteří nepovažují trans ženy za ženy, jsou proti jejich přítomnosti v prostorách vyhrazených pro ženy a staví se proti legislativě související s právy transgender lidí.

Fry dále uvedl, že i když s Rowlingovou v minulosti pravidelně večeřel a považoval ji za vtipnou a zajímavou osobnost, její současné vyjadřování považuje za problematické.

„Najednou začala říkat tyhle podivné věci a má velmi silné, problematické názory. Zdá se, že probudila vosí hnízdo transfobie, což je pro mnohé lidi naprosto destruktivní,“ řekl Fry.

Podle něj Rowlingová nejenže nevystupuje proti násilným a destruktivním vyjádřením na adresu trans lidí, ale sama svými slovy ještě „přilévá olej do ohně“.

„Říká mnoho věcí, které jsou provokativní, pohrdavé a posměšné, což jen zhoršuje už tak těžký život trans lidí. Jsem velmi rozzlobený, že se neodmítá distancovat i od těch nejodpornějších projevů,“ dodal Fry.