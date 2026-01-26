Rowan Atkinson jako nečekaný hrdina. Zachránil rodinu během letecké krize

K události došlo v březnu 2001, když byl Atkinson, známý hlavně jako Mr. Bean, s manželkou a dětmi v malém soukromém letadle nad Keňou. Podle dostupných informací pilot náhle ztratil vědomí a herec, který nikdy neměl pilotní průkaz, udržel letoun ve vzduchu až do chvíle, kdy se pilot probral a sám letadlo bezpečně navedl k přistání na letišti v Nairobi.
Incident se tehdy dostal do zpráv jako nečekaný a dramatický moment v životě muže, který je zvyklý spíš diváky rozesmívat. Atkinson po celou dobu svého působení ve veřejném prostoru dává přednost soukromí a málokdy hovoří o svém osobním životě, na tenhle neuvěřitelný zážitek ale dodnes veřejně vzpomíná.
Velké rozhovory nedává rád zřejmě i proto, že se po většinu svého života potýká s koktáním. To ho méně trápí na jevišti. „Přichází a odchází. Záleží na mých nervech, ale může to být problém. Zjistil jsem, že když hraji jinou postavu než sebe, koktání mizí. To mohla být část mé inspirace pro kariéru, kterou jsem si vybral,“ řekl časopisu Time.
Další zajímavostí je, že herec chodil do školy Durham Choristers s pozdějším britským premiérem Tonym Blairem. Atkinson byl o dva roky mladší. Bývalý ředitel školy Canon John Grove na chlapce zavzpomínal v jednom z rozhovorů. „Rowan byl stydlivý, mírně koktal a měl lehce gumový obličej, přesně jako ten, který má teď. Tony byl společenský. Pokud jste potřebovali dobrovolníka, byl to ten chlapec, který vždycky zvedl ruku,“ prohlásil.
Atkinson poté navštěvoval střední školu St. Bees School, kde vynikal ve vědě. Herectví nebylo jeho původním plánem. Kráčel ve šlépějích svého otce a získal magisterský titul v oboru elektrotechniky na Newcastleské univerzitě. Později se pustil do doktorského studia na Oxfordské univerzitě, kde objevil svou lásku k hraní.
Herec byl ženatý s vizážistkou Sunetry Sastry (52), s níž má dvě děti, syna Bena (32) a dceru Lily (30). Manželství se rozpadlo po 25 letech. Dnes herec žije s kolegyní Louise Fordovou (45), se kterou má další dceru Islu (8). Potřetí se otcem stal v 62 letech.
|
4. ledna 2025