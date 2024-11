Někdy je mě moc, ale myslím, že mi ADHD pomohlo, popisuje Rosťa Novák

„Myslím, že mi to dost pomohlo. ADHD dokáže spoustu věcí vytvořit, na druhou stranu dokáže spoustu věcí bořit a jde o to najít rovnováhu, aby se co nejmíň bořilo a co nejvíc tvořilo,“ říká Novák s tím, že nejnáročnější to vždy bylo pro jeho nejbližší okolí.

„Nejtěžší je to pro Kristinu a pro děti. Nejhorší jsou nálady. Když mám radost, tak mám extrémní radost a pro lidi je to už moc velká radost. Když mám strach, tak mám extrémní strach, což vyděsí i ostatní. Je mě někdy moc. Je to neustálá práce, hledání balancu v nestabilním prostředí,“ popsal.

Rosťovi rodiče si toho všimli už v jeho útlém dětství, když se u něj museli střídat v krátkých intervalech. Neustále byl v pohybu, potřeboval stálou pozornost. Lehká mozková dysfunkce mu byla diagnostikována už v předškolním věku a dostal se do péče profesora Zdeňka Matějčka, který se veřejnost snažil přesvědčit o tom, že některé děti nejsou zlobivé, nevychované nebo líné, ale může za to dysfunkce jejich mozku a je třeba na to brát ohled.

Rosťovi Novákovi pomáhal sport. Snil o sportovní kariéře a udělal talentové zkoušky na sportovní gymnázium. Tam se ale jeho sny o olympiádě rozplynuly. „Měl jsem vrozené problémy s křížovou páteří, takže atletiku nebylo možné dělat na vrcholové úrovni. Tak mě přeřadili na normální gympl,“ vzpomíná Novák.

Na gymnáziu začal chodit do dramatického kroužku a tam poznal, že rodinné tradici, které se snažil vyhnout, neujde. Herectví propojil se svým pohybovým nadáním a dostal dokonce nabídku ze slavného Cirque du Soleil. Tu ovšem odmítl.

„Dodalo mi to sebevědomí, ale představa, že bych hrál v jednom představení čtyřistapadesátkrát za rok, to jsem si říkal, kde je ta svoboda? Ono je možná skvělý v Cirque du Soleil tvořit ta představení, ale já jsem nechtěl být v situaci, že budu někomu sloužit. Já chci tvořit,“ říká Novák, který se stal principálem souboru Cirk La Putyka, s nímž za patnáct let připravil přes třicet projektů a představil je ve 23 zemích světa.

Ze zkoušky novocirkusového představení ADHD, které Cirk La Putyka věnuje problematice hyperaktivity.

Jedno z představení se jmenuje ADHD a Novák jím chce publiku přiblížit, co se odehrává v člověku, který touto poruchou trpí. Sám na ni nebere žádná psychofarmaka, ale plánuje terapii. „Měl jsem antidepresiva na své úzkostné stavy a problémy se spánkem. Ty jsem vysadil, ale čekají mě terapie týkající se právě ADHD a jak s tím pracovat,“ vysvětlil Novák.